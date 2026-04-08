Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Basel Üniversitesi'nde geliştirilen yarı otonom robot, Mars'ta insan yönlendirmesi olmadan kayadan kayaya geçerek bağımsız analiz yapabiliyor.

Robot, mikroskobik görüntüleyici ve Raman spektrometresi ile donatılarak Mars benzeri koşullarda jips, karbonat, bazalt ve dunit gibi kaya türlerini başarıyla tanımladı.

Yeni sistem, insan yönlendirmeli görevlerin 41 dakika sürdüğü testlerde aynı işlemleri 12-23 dakikada tamamladı.

Yarı otonom sistem birden fazla hedefi sırayla inceleyerek görev süresini önemli ölçüde kısaltıyor ve bilimsel doğruluğu koruyor.

Sistem gelecekte Ay ve Mars görevlerinde yaşam izleri ve değerli kaynakların araştırılmasında daha geniş alanların hızlıca taranmasını sağlayacak.

Mars'ta keşif yapmak uzun süredir yavaş ve dikkat gerektiren bir süreç olarak biliniyor. Dünya ile otonom keşif araçları arasındaki iletişim gecikmeleri ve sınırlı veri aktarımı bilim insanlarının her adımı önceden planlamasını zorunlu kılıyor. Bu durum gezegen yüzeyinde taranabilecek alanı sınırlıyor ve bilimsel araştırmaları yavaşlatıyordu.

Basel Üniversitesi'nde geliştirilen yarı otonom robot, Mars'ta insan yönlendirmesi olmadan kayadan kayaya geçerek bağımsız analiz yapabiliyor. Fotoğraf:AA İnsan müdahalesine daha az bağımlı sistemler Araştırmacılar bu sorunu çözmek için yarı otonom bir robot geliştirdi. Bu sistem insan yönlendirmesi olmadan bir kayadan diğerine geçebiliyor ve her hedefi bağımsız şekilde analiz edebiliyor. Robot taşınabilir mikroskobik görüntüleyici ve Raman spektrometresi gibi kompakt araçlarla donatılmış durumda.