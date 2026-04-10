Güncelleme, iCloud veri senkronizasyonunu etkileyen bir hatayı gideriyor ve yaklaşık 671 MB boyutunda.

Çalıntı Cihaz Koruması özelliği, güncellemeyle birlikte kurumsal kullanıcılar için otomatik olarak etkinleştiriliyor.

Güncelleme, iPhone 11 ve sonrası modeller ile iPhone SE 2. ve 3. nesil dahil 2019 ve sonrasında çıkan tüm iPhone modellerini destekliyor.

Apple, 8 Nisan'da iOS 26.4.1 güncellemesini yayınladı ve güncelleme herhangi bir güvenlik açığı düzeltmesi içermiyor.

Yeni versiyon özellikle kurumsal kullanıcılar için Çalıntı Cihaz Koruması özelliğinin otomatik olarak aktif hale gelmesiyle öne çıkarken, Apple'ın resmi notlarında güncellemenin temel odağının sistem kararlılığı olduğu vurgulandı. Peki güncelleme nasıl indirilir?

APPLE'DAN IOS 26.4.1 GÜNCELLEMESİ

Forbes'ın haberine göre Apple, 8 Nisan'da yayınladığı ve 9 Nisan'da detaylarını güncellediği iOS 26.4.1 sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. Son dönemde art arda gelen iPhone güncellemelerine bir yenisi daha eklenirken, bu sürümün en dikkat çekici özelliği bir güvenlik güncellemesi olmaması.

IOS 26.4.1 HANGİ IPHONE MODELLERİNE GELİYOR?

iOS 26 serisinin diğer sürümlerinde olduğu gibi, iOS 26.4.1 de 2019 ve sonrasında çıkan tüm iPhone modellerini kapsıyor. Buna göre desteklenen cihazlar şunlar:

iPhone 11 ve sonrası modeller

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone 17 serisinin tamamı (iPhone 17e ve iPhone Air dahil)

GÜNCELLEME NASIL İNDİRİLİR?

iOS 26.4.1'i yüklemek oldukça basit:

Ayarlar uygulamasını açın

Genel menüsüne girin

Yazılım Güncellemesi seçeneğine dokunun

"İndir ve Yükle" butonuna basın

Güncellemenin boyutu yaklaşık 671 MB civarında ve ortalama bir cihazda 10 dakikadan kısa sürede tamamlanabiliyor.

IOS 26.4.1 İLE GELEN YENİLİKLER

Apple'ın resmi sürüm notlarına göre bu güncelleme temel olarak hata düzeltmelerine odaklanıyor. Notlarda açıkça şu ifade yer alıyor: "Bu güncelleme, iPhone'unuz için hata düzeltmeleri sağlıyor."

Ancak güncellemeyle birlikte ortaya çıkan iki önemli detay dikkat çekiyor:

Kurumsal cihazlar için yenilik: Çalıntı Cihaz Koruması özelliği artık kurumsal kullanıcılar için otomatik olarak etkinleştiriliyor. Bu özellik bireysel kullanıcılar için daha önce iOS 26.4 ile sunulmuştu. iCloud hatası düzeltildi: Geliştirici forumlarında paylaşılan bilgilere göre, iCloud veri senkronizasyonunu etkileyen önemli bir hata bu sürümde giderildi.

GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ İÇERMİYOR

Apple, güncellemelerin güvenlik içeriğini genellikle yayınlandıktan kısa süre sonra detaylandırıyor. iOS 26.4.1 için yayınlanan destek belgesinde ise dikkat çekici bir ifade yer aldı:

"Bu güncellemede yayınlanmış CVE girişi bulunmamaktadır."

Bu açıklama, söz konusu sürümde herhangi bir güvenlik açığına yönelik düzeltme bulunmadığını doğruluyor.

iOS 18 kullanıcılarına can simidi hatırlatması Öte yandan Apple, kısa süre önce iOS 26'ya geçmeyen kullanıcılar için iOS 18.7.7 güncellemesini yayınlamıştı. Bu sürüm, "DarkSword" adı verilen ciddi bir güvenlik açığını kapatmayı hedefliyordu. Bu hamle sayesinde iOS 18'de kalmayı tercih eden milyonlarca kullanıcı için güvenlik riski azaltılmış oldu.

GÜNCELLEMEK ŞART MI?

iOS 26.4.1'in güvenlik odaklı olmaması, güncellemeyi acil hale getirmiyor. Ancak iCloud senkronizasyon hatası gibi sorunları yaşayan kullanıcılar için yüklenmesi faydalı olabilir.

Güvenlik açısından ise mevcut sürümde kalmak şu an için önemli bir risk oluşturmuyor.

(Forbes, Takvim Foto Arşiv)