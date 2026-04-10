Yeni versiyon özellikle kurumsal kullanıcılar için Çalıntı Cihaz Koruması özelliğinin otomatik olarak aktif hale gelmesiyle öne çıkarken, Apple'ın resmi notlarında güncellemenin temel odağının sistem kararlılığı olduğu vurgulandı. Peki güncelleme nasıl indirilir?
APPLE'DAN IOS 26.4.1 GÜNCELLEMESİ
Forbes'ın haberine göre Apple, 8 Nisan'da yayınladığı ve 9 Nisan'da detaylarını güncellediği iOS 26.4.1 sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. Son dönemde art arda gelen iPhone güncellemelerine bir yenisi daha eklenirken, bu sürümün en dikkat çekici özelliği bir güvenlik güncellemesi olmaması.
IOS 26.4.1 HANGİ IPHONE MODELLERİNE GELİYOR?
iOS 26 serisinin diğer sürümlerinde olduğu gibi, iOS 26.4.1 de 2019 ve sonrasında çıkan tüm iPhone modellerini kapsıyor. Buna göre desteklenen cihazlar şunlar:
GÜNCELLEME NASIL İNDİRİLİR?
iOS 26.4.1'i yüklemek oldukça basit:
IOS 26.4.1 İLE GELEN YENİLİKLER
Apple'ın resmi sürüm notlarına göre bu güncelleme temel olarak hata düzeltmelerine odaklanıyor. Notlarda açıkça şu ifade yer alıyor: "Bu güncelleme, iPhone'unuz için hata düzeltmeleri sağlıyor."
Ancak güncellemeyle birlikte ortaya çıkan iki önemli detay dikkat çekiyor:
GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ İÇERMİYOR
Apple, güncellemelerin güvenlik içeriğini genellikle yayınlandıktan kısa süre sonra detaylandırıyor. iOS 26.4.1 için yayınlanan destek belgesinde ise dikkat çekici bir ifade yer aldı:
"Bu güncellemede yayınlanmış CVE girişi bulunmamaktadır."
Bu açıklama, söz konusu sürümde herhangi bir güvenlik açığına yönelik düzeltme bulunmadığını doğruluyor.
Öte yandan Apple, kısa süre önce iOS 26'ya geçmeyen kullanıcılar için iOS 18.7.7 güncellemesini yayınlamıştı. Bu sürüm, "DarkSword" adı verilen ciddi bir güvenlik açığını kapatmayı hedefliyordu. Bu hamle sayesinde iOS 18'de kalmayı tercih eden milyonlarca kullanıcı için güvenlik riski azaltılmış oldu.
GÜNCELLEMEK ŞART MI?
iOS 26.4.1'in güvenlik odaklı olmaması, güncellemeyi acil hale getirmiyor. Ancak iCloud senkronizasyon hatası gibi sorunları yaşayan kullanıcılar için yüklenmesi faydalı olabilir.
Güvenlik açısından ise mevcut sürümde kalmak şu an için önemli bir risk oluşturmuyor.
(Forbes, Takvim Foto Arşiv)