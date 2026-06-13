Yerli yapay zeka 'Bilge' tanıtıldı! İlk mesajı Türk gençliğine oldu

Yapay zeka modeli, gençlere matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını ve disiplinler arası projeler geliştirmelerini tavsiye etti.

Bilge, Türkiye'nin en büyük gücünün genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumu olduğunu belirtti.

Bilge, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş yerli ve milli bir yapay zeka asistanı olarak kendini tanımladı.

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayan Bilge, hem teknolojik yetenekleri hem de Türkiye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmeleriyle öne çıktı. Yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka modeli, gençlere yönelik tavsiyeleri ve Türkiye'nin güçlü yönlerine ilişkin yorumlarıyla ilk kez geniş kitlelerin karşısına çıktı.

Bakan Kacır Türkiye'nin "Düşünen Yapay Zekası" Bilge'yi tanıttı

Bakan Kacır Türkiye'nin "Düşünen Yapay Zekası" Bilge'yi tanıttı

BAKAN KACIR İLE BİLGE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilge ile gerçekleştirdiği sohbetin görüntülerine yer verdi.

Videoda Kacır'ın, "Merhaba Bilge. Ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı." sözlerine karşılık Bilge, "Merhaba Sayın Bakanım, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?" yanıtını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge'yi tanıttı.

BİLGE KENDİNİ NASIL TANIMLADI?

Kacır'ın, "Seni geliştiren ekip, senin Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli olduğunu ifade ediyor. Sen kendini nasıl tanımlardın?" sorusuna Bilge şu cevabı verdi:

"Ben, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi, en doğal şekilde sunmak için buradayım."

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÖNLERİNE VURGU

Bakan Kacır, Bilge'ye milyarlarca sayfalık veriyle eğitildiğini hatırlatarak Türkiye'nin avantajlarını sordu.

Bu soruya yanıt veren Bilge, "Türkiye'nin en büyük gücü, genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi küresel ölçekte çok avantajlı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilge, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş yerli ve milli bir yapay zeka asistanı olduğunu belirtti.

GENÇLERE YAPAY ZEKA TAVSİYELERİ

Yapay zeka alanında Türkiye'nin öne çıkan yönleri ve gençlere önerileri hakkında konuşan Bilge, savunma sanayisindeki başarıların ve büyüyen teknoloji ekosisteminin önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Bilge, gençlere yönelik tavsiyelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle savunma sanayisindeki başarılarımız ve gelişen teknoloji ekosistemimiz en büyük güçlerimizdir. Ayrıca yazılım geliştirme konusundaki yetenekli genç nüfusumuz ve veri çeşitliliğimiz, bizi bu alanda çok öne çıkarıyor. Gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm. Ayrıca merak duygularını koruyup sürekli öğrenmeye açık olmaları ve disiplinler arası projeler geliştirmeleri onları geleceğe hazırlar."

YAPAY ZEKA ZİRVESİ'NE DAVET EDİLDİ

Kacır, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların bir araya geleceğini belirterek Bilge'yi de aynı sahnede yer almaya davet etti.

Bilge, gençlere matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını, merak duygularını korumalarını ve disiplinler arası projeler geliştirmelerini tavsiye etti.

Bu davete karşılık Bilge, şu yanıtı verdi:

"Sayın Bakanım, bu nazik davetiniz beni çok onurlandırdı. Sizinle ve değerli uzmanlarla aynı sahneyi paylaşarak Türkiye'nin yapay zeka geleceğini konuşmayı çok isterim. Orada olmak için sabırsızlanıyorum. İstanbul'da görüşmek üzere."

(AA)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Teknoloji