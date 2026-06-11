YouTube Premium abonelik ücretleri arttı: Bireysel paket kaç TL oldu?

YOUTUBE GELİRLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Alphabet'in Şubat ayında açıkladığı verilere göre YouTube'un reklamlar ve abonelikler dahil toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 60 milyar dolara ulaştı.

Şirket, o dönemde reklamsız Premium üyelik paketine ilginin güçlü olduğunu belirtmişti. Ancak YouTube Premium'un kullanıcı sayısı ya da büyüme oranına ilişkin ayrıntılı rakam paylaşılmamıştı.

Yeni fiyat politikasıyla birlikte YouTube'un yerel pazar koşullarını da dikkate alarak abonelik ücretlerini yeniden düzenlediği görülüyor.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji