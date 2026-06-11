YouTube Premium abonelik ücretleri arttı: Bireysel paket kaç TL oldu?
YouTube Premium Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlandırmayla birlikte standart bireysel abonelik aylık 79,99 TL’den 119,99 TL’ye yükselirken; aile, öğrenci ve Premium Lite paketlerinin ücretleri de güncellendi. İşte YouTube Premium'un yeni fiyat listesi.
Hızlı Özet Göster
- YouTube Premium abonelik ücretleri Türkiye'de zamlandı, bireysel paket 79,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.
- Aile paketi 159,99 TL'den 239,99 TL'ye, öğrenci paketi 52,99 TL'den 79,99 TL'ye çıktı.
- Premium Lite paketi 49,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseltildi.
- Yeni fiyatlandırma bugünden itibaren tüm kullanıcılar için geçerli oldu.
- Alphabet'in Şubat ayında açıkladığı verilere göre YouTube'un toplam geliri yüzde 17 artışla 60 milyar dolara ulaştı.
YouTube Premium abonelik ücretleri Türkiye'de yeniden zamlandı. Yeni fiyatlandırmayla birlikte standart bireysel abonelik aylık 79,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi. Aile, öğrenci ve Premium Lite paketlerinde de fiyatlar değişti.
YENİ FİYATLAR BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
YouTube'un Türkiye'deki Premium aboneliklerinde yeni dönem başladı. Güncellenen fiyatlandırma, bugünden itibaren tüm kullanıcılar için geçerli olacak.
Zamla birlikte en çok kullanılan bireysel paket 119,99 TL'ye çıktı. Daha uygun fiyatlı seçenek olarak sunulan Premium Lite paketinin ücreti de 49,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi.
YOUTUBE PREMİUM YENİ FİYAT LİSTESİ
Güncelleme sonrası YouTube Premium paketlerinde eski ve yeni fiyatlar şöyle oldu:
|Paket
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Bireysel abonelik
|79,99 TL
|119,99 TL
|Aile paketi
|159,99 TL
|239,99 TL
|Öğrenci paketi
|52,99 TL
|79,99 TL
|Premium Lite
|49,99 TL
|79,99 TL
PREMİUM KULLANICILARINA HANGİ ÖZELLİKLER SUNULUYOR?
YouTube Premium, kullanıcılara reklamsız video izleme imkanı sağlıyor. Bunun yanında videoları indirerek çevrim dışı izleme özelliği de paketin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor.
Aboneler ayrıca videoları yalnızca sesle oynatabiliyor. Google Meet üzerinden birlikte izleme seçeneği de Premium deneyiminin sunduğu özellikler arasında bulunuyor.
YOUTUBE GELİRLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Alphabet'in Şubat ayında açıkladığı verilere göre YouTube'un reklamlar ve abonelikler dahil toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 60 milyar dolara ulaştı.
Şirket, o dönemde reklamsız Premium üyelik paketine ilginin güçlü olduğunu belirtmişti. Ancak YouTube Premium'un kullanıcı sayısı ya da büyüme oranına ilişkin ayrıntılı rakam paylaşılmamıştı.
Yeni fiyat politikasıyla birlikte YouTube'un yerel pazar koşullarını da dikkate alarak abonelik ücretlerini yeniden düzenlediği görülüyor.