iOS 27'nin en iyi 5 gizli özelliği iPhone deneyimini sessizce değiştiriyor

Güncelleme alarm, zil sesi ve medya sesinin ayrı kontrolü, Safari'de otomatik sekme gruplama ve Find My'da geçici konum gizleme gibi küçük iyileştirmeler içeriyor.

iOS 27 ile Liquid Glass efektinin yoğunluğu Ayarlar menüsündeki kaydırma çubuğuyla kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.

Fotoğraflar uygulamasına Clean Up, Extend ve Spatial Reframe gibi yapay zeka destekli düzenleme araçları ile Captured by Me ve Belgeler klasörleri ekleniyor.

Apple'ın iOS 27 geliştirici betası, uygulama açılışlarında yüzde 30'a, Fotoğraflar arşivi yüklemesinde yüzde 70'e, AirDrop aktarımlarında ise yüzde 80'e kadar performans artışı sunuyor.

Apple'ın iOS 27 geliştirici betası, büyük ve gösterişli yeniliklerden çok günlük kullanımda hissedilen küçük iyileştirmelerle öne çıkıyor. DigitalTrends'in haberine göre performans artışı, Fotoğraflar uygulamasındaki yapay zeka araçları ve daha kolay Kestirmeler deneyimi, güncellemenin en dikkat çeken tarafları arasında yer alıyor.

iOS 27, iPhone kullanımını büyük yenilikler yerine küçük dokunuşlarla hızlandırıyor. (Haberde yer alan görseller DigitalTrends ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

İLK FARK EDİLEN DEĞİŞİM HIZ OLDU

iOS 27'de en hızlı hissedilen yenilik performans tarafında görülüyor. Apple'a göre uygulama açılışları yüzde 30'a kadar, Fotoğraflar arşivinin yüklenmesi yüzde 70'e kadar, AirDrop aktarımları ise yüzde 80'e kadar hızlanıyor.

Kaynak haberde, bu farkın yalnızca kağıt üzerinde kalmadığı aktarılıyor. Uygulamalar arasında geçiş daha seri, animasyonlar daha akıcı ve dosya paylaşımı daha hızlı çalışıyor.

AirDrop tarafındaki artış özellikle dikkat çekiyor. Çok sayıda fotoğrafın iPad'e aktarımı, önceki sürümlere göre belirgin biçimde daha kısa sürede tamamlanıyor.

Bu hızlanmanın yalnızca yeni iPhone modelleriyle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 kullanıcılarının da benzer performans artışı bildirdiği ifade ediliyor.