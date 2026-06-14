iOS 27'nin en iyi 5 gizli özelliği iPhone deneyimini sessizce değiştiriyor
Gösterişli yenilikler yerine günlük kullanım kolaylığına odaklanan iOS 27 sürümü; kişiselleştirilebilir Liquid Glass tasarımı, gelişmiş ses kontrolleri ve eski iPhone modellerine getirdiği hız artışıyla dikkat çekiyor.
Hızlı Özet Göster
- Apple'ın iOS 27 geliştirici betası, uygulama açılışlarında yüzde 30'a, Fotoğraflar arşivi yüklemesinde yüzde 70'e, AirDrop aktarımlarında ise yüzde 80'e kadar performans artışı sunuyor.
- Fotoğraflar uygulamasına Clean Up, Extend ve Spatial Reframe gibi yapay zeka destekli düzenleme araçları ile Captured by Me ve Belgeler klasörleri ekleniyor.
- iOS 27 ile Liquid Glass efektinin yoğunluğu Ayarlar menüsündeki kaydırma çubuğuyla kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.
- Kestirmeler uygulamasında kullanıcılar düz cümlelerle istedikleri işlemi anlatarak Apple Intelligence aracılığıyla otomasyon oluşturabiliyor.
- Güncelleme alarm, zil sesi ve medya sesinin ayrı kontrolü, Safari'de otomatik sekme gruplama ve Find My'da geçici konum gizleme gibi küçük iyileştirmeler içeriyor.
Apple'ın iOS 27 geliştirici betası, büyük ve gösterişli yeniliklerden çok günlük kullanımda hissedilen küçük iyileştirmelerle öne çıkıyor. DigitalTrends'in haberine göre performans artışı, Fotoğraflar uygulamasındaki yapay zeka araçları ve daha kolay Kestirmeler deneyimi, güncellemenin en dikkat çeken tarafları arasında yer alıyor.
İLK FARK EDİLEN DEĞİŞİM HIZ OLDU
iOS 27'de en hızlı hissedilen yenilik performans tarafında görülüyor. Apple'a göre uygulama açılışları yüzde 30'a kadar, Fotoğraflar arşivinin yüklenmesi yüzde 70'e kadar, AirDrop aktarımları ise yüzde 80'e kadar hızlanıyor.
Kaynak haberde, bu farkın yalnızca kağıt üzerinde kalmadığı aktarılıyor. Uygulamalar arasında geçiş daha seri, animasyonlar daha akıcı ve dosya paylaşımı daha hızlı çalışıyor.
AirDrop tarafındaki artış özellikle dikkat çekiyor. Çok sayıda fotoğrafın iPad'e aktarımı, önceki sürümlere göre belirgin biçimde daha kısa sürede tamamlanıyor.
Bu hızlanmanın yalnızca yeni iPhone modelleriyle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 kullanıcılarının da benzer performans artışı bildirdiği ifade ediliyor.
LIQUID GLASS EFEKTİ ARTIK KULLANICININ ELİNDE
iOS 26 ile gelen Liquid Glass görünümü kullanıcıları ikiye bölmüştü. Bazı kullanıcılar bu şeffaf tasarımı severken, bazıları daha az belirgin bir görünüm istiyordu.
iOS 27 ile Apple bu konuda daha fazla kontrol sunuyor. Ayarlar menüsündeki Appearance bölümünden Liquid Glass yoğunluğu bir kaydırma çubuğuyla değiştirilebiliyor.
Bu sayede kullanıcılar arayüzü daha şeffaf ya da daha tonlu hale getirebiliyor. Widget'ların da aynı cam efektine daha uyumlu hale gelmesi, sistem genelinde daha bütünlüklü bir görünüm sağlıyor.
FOTOĞRAFLAR UYGULAMASI GÜNCELLEMENİN YILDIZI OLDU
iOS 27'nin en güçlü yeniliklerinden biri Fotoğraflar uygulamasında görülüyor. Apple Intelligence araçları, bu sürümde fotoğraf düzenleme deneyiminin daha merkezine yerleşiyor.
Öne çıkan üç araç şöyle:
- Clean Up: Fotoğraftaki istenmeyen nesneleri daha başarılı biçimde siliyor.
- Extend: Görselin arka planını yapay zeka ile genişletebiliyor.
- Spatial Reframe: Çekimden sonra konunun kadraj içindeki yerini değiştirmeye imkan veriyor.
Kaynak haberde özellikle Clean Up aracının önceki sürüme göre daha iyi çalıştığı belirtiliyor. Karmaşık sahnelerde bile nesne silme işleminin görüntüyü bozma ihtimalinin azaldığı aktarılıyor.
Fotoğraflar uygulamasına yalnızca yapay zeka araçları gelmiyor. "Captured by Me" klasörü, iPhone ile çekilen fotoğrafları ayırıyor. Belgeler klasörü ise pasaport, kimlik, fatura ve benzeri görselleri tek yerde topluyor.
Videodan kareyi fotoğraf olarak kaydetme, fotoğraflara 1'den 5'e kadar puan verme ve paylaşılan albümleri 30 gün sonra sona erecek şekilde ayarlama da yeni seçenekler arasında yer alıyor.
KESTİRMELER ARTIK DAHA KOLAY HAZIRLANIYOR
Kestirmeler uygulaması iPhone'da çok adımlı işlemleri tek dokunuşla yapmayı sağlıyor. Ancak birçok kullanıcı için bu uygulama karmaşık görünebiliyor.
iOS 27 ile bu eşik düşürülüyor. Kullanıcılar yapmak istedikleri işlemi düz cümlelerle anlatabiliyor, Apple Intelligence ise buna uygun bir kestirme oluşturmaya çalışıyor.
Kaynak habere göre sistem basit kestirmelerde başarılı sonuç veriyor. Daha karmaşık otomasyonlarda ise yine kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duyulabiliyor.
Bu yenilik, özellikle Kestirmeler uygulamasını daha önce denememiş kullanıcılar için önemli olabilir. Çünkü teknik ayarlarla uğraşmadan otomasyon oluşturmanın yolu açılıyor.
GÜNLÜK KULLANIMDA KÜÇÜK AMA ETKİLİ DOKUNUŞLAR VAR
iOS 27'nin en kullanışlı taraflarından biri de küçük yaşam kalitesi iyileştirmeleri. Bunlar tek başına büyük yenilik gibi görünmese de günlük kullanımda fark yaratıyor.
|Alan
|Yeni özellik
|Ses ayarları
|Alarm, zil sesi ve medya sesi ayrı ayrı kontrol edilebiliyor.
|Klavye
|Kopyalanan metin için doğrudan yapıştırma önerisi çıkıyor.
|Safari
|Sekmeler otomatik olarak gruplandırılabiliyor.
|Takvim
|Düz cümlelerle yazılan açıklamalardan etkinlik oluşturulabiliyor.
|Kamera
|Portre modu ve ayar geçişleri daha anlaşılır hale geliyor.
Find My uygulamasında belirli bir kişiden konumu geçici olarak gizleme seçeneği de dikkat çekiyor. Bu işlem yapılırken karşı tarafa bildirim gitmediği belirtiliyor.
Passwords uygulaması da güvenlik tarafında daha işlevsel hale geliyor. Ele geçirilmiş parolaların otomatik güncellenebilmesi, kullanıcıların hesap güvenliğini daha kolay yönetmesini sağlayabilir.
BETAYI KURMAK İÇİN ACELE ETMEMEK GEREKİYOR
iOS 27 şimdilik geliştirici beta aşamasında. Bu nedenle kaynak haberde, ana iPhone'a hemen kurulmasının önerilmediği vurgulanıyor.
İlk izlenimlere göre iOS 27, gösterişli bir güncellemeden çok iPhone'u daha hızlı, daha akıcı ve daha güvenilir hale getirmeyi hedefliyor. Ancak batarya performansı ve olası hatalar için daha fazla kullanım süresine ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle en güvenli tercih, genel beta sürümünü beklemek gibi görünüyor. iOS 27'nin asıl vaadi ise yeni bir vitrin sunmaktan çok, iPhone'un her gün kullanılan taraflarını daha sorunsuz hale getirmek.