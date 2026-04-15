Teknolojide "dijital egemenlik" kavramı giderek artan stratejik öneme sahip oldu. Küresel jeopolitik gerilimlerin ve veri mahremiyetine ilişkin düzenleyici baskıların artmasıyla birlikte kurumların "egemen bulut" talebinin ivme kazandığı dikkat çekiyor. DT Cloud yönetimi, bu dönüşümün şirket için yapısal bir rüzgar yarattığını ve 2026'nın bu rüzgarı en verimli biçimde değerlendirme yılı olacağını ortaya koydu.
Bulut ve yapay zeka teknolojisi teknoloji DT Cloud Kurucusu ve CEO'su Tolga Dinçer, küresel bulut devlerinin ölçek ve standartlaşma odaklı yapısının beraberinde ciddi kör noktalar yarattığını vurgulayarak, DT Cloud'un tam da bu boşlukta konumlandığını açıkladı. Dinçer'e göre kamu kurumları, savunma sanayi, finans sektörü ve kritik altyapı operatörleri gibi hassas veri yönetimi gerektiren yapılar için egemenlik, uyumluluk ve yerelleştirilmiş destek vazgeçilmez unsurlar.
"Büyük oyuncuların göremediği ya da girmek istemediği bu alanlar, bizim için en büyük büyüme fırsatını temsil ediyor" mesajı toplantının ana eksenini oluşturdu.
DİKEY ÇÖZÜMLER
DT Cloud Genel Müdürü Serdar Yokuş da 2025'te hayata geçirilen projelere ilişkin kapsamlı değerlendirme sundu. Sunumda öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:
Şirket, 2025'te stratejik işbirlikleri cephesinde belirleyici adımlar attı. Hem yerli ekosistem ortakları hem uluslararası teknoloji paydaşlarıyla kurulan iş birliklerinin, DT Cloud'un hizmet kapasitesini ve coğrafi erişimini önemli ölçüde genişlettiği vurgulandı.
Altyapı ve ürün geliştirme tarafında ise platforma eklenen yeni modüller ve güvenlik katmanları sayesinde regulated sektörlerdeki müşteri tabanının hızla büyüdüğü paylaşıldı. DT Cloud'un öncelikli olarak kamu, savunma, enerji ve finans sektörlerinde dikey çözümler geliştireceği ve bu alanlarda referans proje portföyünü güçlendireceği belirtildi. Türkiye'de edinilen deneyim ve referansların bölgesel pazarlara açılmak için güçlü zemin oluşturduğu, yakın coğrafyalarda aktif büyüme stratejisi izleneceği vurgulandı.