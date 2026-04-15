Elon Musk'ın "her şeyin uygulaması" vizyonu doğrultusunda geliştirilen XChat, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. X platformundan bağımsız çalışan yeni nesil mesajlaşma uygulamasının 17 Nisan itibarıyla iOS kullanıcılarıyla buluşması bekleniyor.
XCHAT NEDİR?
XChat, X ekosistemi içinde geliştirilen ancak ana uygulamadan ayrı çalışan bir mesajlaşma servisi olarak konumlanıyor. Kullanıcılara sosyal medya akışından bağımsız, doğrudan iletişim odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Mevcut X kullanıcı altyapısını kullanan uygulama, mesajlaşmayı daha sade ve işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.
ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?
Yabancı kaynaklara göre XChat'in iOS sürümünün 17 Nisan 2026'da App Store üzerinden erişime açılması planlanıyor. Android tarafı için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmış değil.
XCHAT'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
1. X'ten bağımsız çalışıyor
Uygulama, X altyapısıyla geliştirilmiş olsa da ana platformdan ayrı çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar yalnızca mesajlaşmaya odaklanan bir deneyim yaşayabiliyor.
2. Telefon numarası şartı yok
XChat'e giriş yapmak için telefon numarası gerekmiyor. Kullanıcılar, X hesaplarıyla doğrudan uygulamaya erişebiliyor.
3. Uçtan uca şifreleme sunuyor
XChat, güvenli iletişim için "End-to-End Encryption" teknolojisini kullanıyor. Böylece mesajlar yalnızca gönderici ve alıcı tarafından görüntülenebiliyor.
4. Gelişmiş gizlilik araçları
Uygulama, standart mesajlaşma servislerinin ötesine geçen bazı özellikler sunuyor:
Bu araçlar, kullanıcıların iletişim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlıyor.
5. 481 kişilik grup sohbeti
XChat, geniş ölçekli grup sohbetlerine imkan tanıyor. Aynı anda 481 kişiye kadar grup kurulabilmesi, özellikle topluluk yönetimi açısından dikkat çekiyor.
6. Reklamsız kullanım deneyimi
Uygulama içinde reklam gösterimi yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca kullanıcı hareketlerinin izlenmeyeceği yönündeki açıklamalar, gizlilik odaklı kullanıcılar için öne çıkan bir detay.
GİZLİLİK TARTIŞMALARI ŞİMDİDEN BAŞLADI
Her ne kadar XChat güçlü güvenlik vurgusuyla tanıtılsa da veri politikalarına ilişkin bazı soru işaretleri bulunuyor. Uygulamanın konum, rehber ve kullanıcı hareketlerine dair bazı verileri toplayabileceği iddiaları tartışma yaratmış durumda.
NASIL KULLANILACAK?
XChat'in, X hesabı üzerinden giriş yapılarak kullanılacağı öngörülüyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar, mevcut bağlantıları üzerinden doğrudan mesajlaşmaya başlayabilecek.
Önümüzdeki süreçte uygulamanın farklı dijital servislerle entegre edilmesi de planlanıyor.
XChat, sade kullanım ve gizlilik odağıyla mesajlaşma uygulamaları arasında yeni bir alternatif sunmaya hazırlanıyor. Lansman sonrası kullanıcı deneyiminin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.