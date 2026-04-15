XChat, 481 kişiye kadar grup sohbeti imkanı tanıyor ve reklamsız kullanım deneyimi vaat ediyor.

Uygulama, uçtan uca şifreleme, ekran görüntüsü engeli, kendini silen mesajlar ve mesaj düzenleme gibi güvenlik özellikleri sunuyor.

XChat, X altyapısını kullanan ancak ana platformdan bağımsız çalışan, telefon numarası gerektirmeyen bir mesajlaşma servisi olarak konumlanıyor.

Yabancı kaynaklara göre XChat'in iOS sürümünün 17 Nisan 2026'da App Store üzerinden erişime açılması planlanıyor. Android tarafı için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmış değil.

XCHAT'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ



1. X'ten bağımsız çalışıyor

Uygulama, X altyapısıyla geliştirilmiş olsa da ana platformdan ayrı çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar yalnızca mesajlaşmaya odaklanan bir deneyim yaşayabiliyor.

2. Telefon numarası şartı yok

XChat'e giriş yapmak için telefon numarası gerekmiyor. Kullanıcılar, X hesaplarıyla doğrudan uygulamaya erişebiliyor.

3. Uçtan uca şifreleme sunuyor

XChat, güvenli iletişim için "End-to-End Encryption" teknolojisini kullanıyor. Böylece mesajlar yalnızca gönderici ve alıcı tarafından görüntülenebiliyor.

4. Gelişmiş gizlilik araçları

Uygulama, standart mesajlaşma servislerinin ötesine geçen bazı özellikler sunuyor:

Ekran görüntüsü alma engeli

Kendini silen mesajlar

Mesaj düzenleme özelliği

Bu araçlar, kullanıcıların iletişim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlıyor.

5. 481 kişilik grup sohbeti

XChat, geniş ölçekli grup sohbetlerine imkan tanıyor. Aynı anda 481 kişiye kadar grup kurulabilmesi, özellikle topluluk yönetimi açısından dikkat çekiyor.

6. Reklamsız kullanım deneyimi

Uygulama içinde reklam gösterimi yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca kullanıcı hareketlerinin izlenmeyeceği yönündeki açıklamalar, gizlilik odaklı kullanıcılar için öne çıkan bir detay.