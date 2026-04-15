CANLI YAYIN
Geri

XChat uygulaması nedir? Şifreleme, gruplar ve mesajlaşma özellikleri

XChat, telefon numarası gerektirmeyen yapısı ve gelişmiş gizlilik özellikleriyle dikkat çekiyor. 17 Nisan’da iOS’ta yayınlanacak uygulamaya ilişkin teknik detaylar netleşti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Elon Musk'ın X ekosistemi içinde geliştirilen mesajlaşma uygulaması XChat, 17 Nisan 2025'te iOS kullanıcılarına sunulacak.
  • XChat, X altyapısını kullanan ancak ana platformdan bağımsız çalışan, telefon numarası gerektirmeyen bir mesajlaşma servisi olarak konumlanıyor.
  • Uygulama, uçtan uca şifreleme, ekran görüntüsü engeli, kendini silen mesajlar ve mesaj düzenleme gibi güvenlik özellikleri sunuyor.
  • XChat, 481 kişiye kadar grup sohbeti imkanı tanıyor ve reklamsız kullanım deneyimi vaat ediyor.
  • Uygulamanın konum, rehber ve kullanıcı hareketlerine dair veri toplayabileceği iddiaları gizlilik tartışmalarına yol açtı.

Elon Musk'ın "her şeyin uygulaması" vizyonu doğrultusunda geliştirilen XChat, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. X platformundan bağımsız çalışan yeni nesil mesajlaşma uygulamasının 17 Nisan itibarıyla iOS kullanıcılarıyla buluşması bekleniyor.

XChat 17 Nisan’da iOS’ta yayınlanacak. (Haberde yer alan görseller X uygulaması ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

XCHAT NEDİR?

XChat, X ekosistemi içinde geliştirilen ancak ana uygulamadan ayrı çalışan bir mesajlaşma servisi olarak konumlanıyor. Kullanıcılara sosyal medya akışından bağımsız, doğrudan iletişim odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Mevcut X kullanıcı altyapısını kullanan uygulama, mesajlaşmayı daha sade ve işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.

ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Yabancı kaynaklara göre XChat'in iOS sürümünün 17 Nisan 2026'da App Store üzerinden erişime açılması planlanıyor. Android tarafı için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmış değil.

XCHAT'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

1. X'ten bağımsız çalışıyor

Uygulama, X altyapısıyla geliştirilmiş olsa da ana platformdan ayrı çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar yalnızca mesajlaşmaya odaklanan bir deneyim yaşayabiliyor.

2. Telefon numarası şartı yok

XChat'e giriş yapmak için telefon numarası gerekmiyor. Kullanıcılar, X hesaplarıyla doğrudan uygulamaya erişebiliyor.

3. Uçtan uca şifreleme sunuyor

XChat, güvenli iletişim için "End-to-End Encryption" teknolojisini kullanıyor. Böylece mesajlar yalnızca gönderici ve alıcı tarafından görüntülenebiliyor.

4. Gelişmiş gizlilik araçları

Uygulama, standart mesajlaşma servislerinin ötesine geçen bazı özellikler sunuyor:

  • Ekran görüntüsü alma engeli
  • Kendini silen mesajlar
  • Mesaj düzenleme özelliği

Bu araçlar, kullanıcıların iletişim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlıyor.

5. 481 kişilik grup sohbeti

XChat, geniş ölçekli grup sohbetlerine imkan tanıyor. Aynı anda 481 kişiye kadar grup kurulabilmesi, özellikle topluluk yönetimi açısından dikkat çekiyor.

6. Reklamsız kullanım deneyimi

Uygulama içinde reklam gösterimi yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca kullanıcı hareketlerinin izlenmeyeceği yönündeki açıklamalar, gizlilik odaklı kullanıcılar için öne çıkan bir detay.

GİZLİLİK TARTIŞMALARI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Her ne kadar XChat güçlü güvenlik vurgusuyla tanıtılsa da veri politikalarına ilişkin bazı soru işaretleri bulunuyor. Uygulamanın konum, rehber ve kullanıcı hareketlerine dair bazı verileri toplayabileceği iddiaları tartışma yaratmış durumda.

NASIL KULLANILACAK?

XChat'in, X hesabı üzerinden giriş yapılarak kullanılacağı öngörülüyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar, mevcut bağlantıları üzerinden doğrudan mesajlaşmaya başlayabilecek.

Önümüzdeki süreçte uygulamanın farklı dijital servislerle entegre edilmesi de planlanıyor.

XChat, sade kullanım ve gizlilik odağıyla mesajlaşma uygulamaları arasında yeni bir alternatif sunmaya hazırlanıyor. Lansman sonrası kullanıcı deneyiminin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

