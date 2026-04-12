Apple 8 Haziran 2026'da düzenlediği WWDC etkinliğinde iOS 27 güncellemesini duyurdu. Yeni sürüm, dikkat çekici özellikler ve performans iyileştirmeleri sunarken cihaz uyumluluğu tarafında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Özellikle eski model iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu güncellemeyle birlikte bazı cihazlar destek dışı kalacak.
İOS 27 TAKVİMİ NETLEŞTİ
Geeky Gadgets'te yer alan habere göre, Apple'ın yıllardır benimsediği güncelleme takvimi iOS 27 için de değişmedi.
Buna göre:
İlk geliştirici betası 8 Haziran 2026'da WWDC kapsamında yayınlandı.
Haziran ayının sonlarına doğru herkese açık beta sürümünün gelmesi bekleniyor.
Nihai sürümün ise Eylül 2026 ortasında, yeni iPhone modelleriyle birlikte kullanıma sunulması planlanıyor.
Bu takvim, kullanıcıların cihazlarını ve veri güvenliğini göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları açısından kritik önem taşıyor.
BU İPHONE MODELLERİ ARTIK DESTEKLENMEYECEK
Apple, iOS 27 ile birlikte bazı modeller için yazılım desteğini sonlandırıyor. Destek dışı kalacak cihazlar şöyle:
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2. nesil – 2020)
Bu cihazları kullananlar, yeni özelliklere erişemeyecek ve güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak. Cihazlar çalışmaya devam edecek ancak zaman içinde uygulama uyumluluğu ve güvenlik açısından riskler artacak.
DESTEK DEVAM EDİYOR: EN ESKİ MODEL İPHONE 12 OLACAK
iOS 27 ile birlikte desteklenen en eski iPhone serisi iPhone 12 olacak. Güncellemeyi alacak modeller ise şu şekilde sıralanıyor:
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
Bu cihazlara sahip kullanıcılar iOS 27'nin sunduğu yeniliklerden faydalanabilecek. Ancak tüm özelliklerin her modelde aynı performansla çalışmayacağı da belirtiliyor.
HER ÖZELLİK HER CİHAZA GELMEYECEK
Apple, yeni yazılım özelliklerini geliştirirken donanım gücünü belirleyici unsur olarak konumlandırıyor. Bu nedenle iPhone 12 serisi gibi desteklenen ancak daha eski sayılan cihazlarda bazı yenilikler sınırlı kalabilir.
Gelişmiş yapay zeka özellikleri daha yeni işlemcilere ihtiyaç duyabilir.
Artırılmış gerçeklik (AR) tarafındaki yenilikler, güncel sensörlere sahip cihazlarda daha iyi çalışabilir.
Bu durum, kullanıcı deneyiminin cihazdan cihaza farklılık göstermesine neden olacak.
APPLE NEDEN ESKİ MODELLERİ DESTEKLEMEYİ BIRAKIYOR?
Apple'ın bu kararı, yazılım optimizasyonunu yeni nesil donanımlara odaklama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinin "vintage" kategorisine alınması da bu geçişin sinyallerinden biri olarak öne çıkıyor.
Şirket, kaynaklarını daha verimli kullanmak ve yeni teknolojilere odaklanmak adına eski cihazları kademeli olarak sistem dışına çıkarıyor.
KULLANICILAR NE YAPMALI?
Destek dışı kalacak bir iPhone kullanıyorsanız şu adımlar öne çıkıyor:
Daha yeni bir modele geçiş yaparak güncellemelerden yararlanmaya devam edebilirsiniz.
Apple'ın duyurularını takip ederek geçiş sürecini planlayabilirsiniz.
Mevcut cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak güvenlik risklerini göz önünde bulundurmanız gerekir.
İOS 27 DÖNEMİ BAŞLIYOR
iOS 27, Apple'ın yazılım tarafındaki gelişimini sürdürdüğünü gösterirken cihaz uyumluluğu konusunda yeni bir dönemi de beraberinde getiriyor. Kullanıcıların bu değişimi dikkate alarak hareket etmesi, hem güvenlik hem de performans açısından önem taşıyor.