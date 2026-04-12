Bu cihazlara sahip kullanıcılar iOS 27'nin sunduğu yeniliklerden faydalanabilecek. Ancak tüm özelliklerin her modelde aynı performansla çalışmayacağı da belirtiliyor.

iOS 27 ile birlikte desteklenen en eski iPhone serisi iPhone 12 olacak. Güncellemeyi alacak modeller ise şu şekilde sıralanıyor:

HER ÖZELLİK HER CİHAZA GELMEYECEK

Apple, yeni yazılım özelliklerini geliştirirken donanım gücünü belirleyici unsur olarak konumlandırıyor. Bu nedenle iPhone 12 serisi gibi desteklenen ancak daha eski sayılan cihazlarda bazı yenilikler sınırlı kalabilir.

Gelişmiş yapay zeka özellikleri daha yeni işlemcilere ihtiyaç duyabilir.

Artırılmış gerçeklik (AR) tarafındaki yenilikler, güncel sensörlere sahip cihazlarda daha iyi çalışabilir.

Bu durum, kullanıcı deneyiminin cihazdan cihaza farklılık göstermesine neden olacak.

APPLE NEDEN ESKİ MODELLERİ DESTEKLEMEYİ BIRAKIYOR?

Apple'ın bu kararı, yazılım optimizasyonunu yeni nesil donanımlara odaklama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinin "vintage" kategorisine alınması da bu geçişin sinyallerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şirket, kaynaklarını daha verimli kullanmak ve yeni teknolojilere odaklanmak adına eski cihazları kademeli olarak sistem dışına çıkarıyor.