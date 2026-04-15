Türkiye'de yapay zeka girişimlerinin başarıya ulaşması için yalnızca iyi fikirler değil; güçlü teknoloji altyapısı doğru ekosistem bağlantıları ve stratejik rehberliğin bir arada sunulması kritik önem taşıyor.
Bu anlayışla Bulutistan ve TRAI iş birliği ile hayata geçirilecek Yapay Zeka Odaklı Hızlandırma Programı; girişimlere uçtan uca bir büyüme ve ölçeklenme modeli sunuyor. Program, girişimlerin doğru müşterilere erişmesini, kurumsal iş birlikleri geliştirmesini, mentorluk desteği almasını ve yatırımcılarla buluşmasını sağlayan kapsamlı bir ekosistem olarak uygulanıyor.
KÖPRÜ KURULACAK
Bu iş birliğini benzerlerinden ayıran en önemli unsur bulut altyapısı gücü ile yapay zeka ekosistem uzmanlığının bir araya getirmesi olarak ön plana çıkıyor. Bulutistan'ın teknoloji altyapısı ve kurumlarla olan bağı, TRAI'nin girişimcilik, yapay zeka ve ekosistem geliştirme konusundaki derin deneyimiyle birleşerek, Türkiye'de girişimlerin ölçeklenmesine gerçek anlamda katkı sunacak bütüncül bir yapı oluşuyor.
TRAI CEO'su Halil Aksu, "Bu ortaklıkla vermek istediğimiz mesaj çok net. Türkiye'de yapay zeka girişimlerinin başarıya ulaşması için yalnızca iyi fikirler değil; güçlü teknoloji altyapısı, doğru bağlantılar, doğru rehberlik ve doğru fırsatlar gerekir. Bulutistan ve TRAI iş birliği, Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminde yeni başarı hikayelerinin doğmasına zemin hazırlarken, girişimcilik ile kurumsal dünya arasında çok daha güçlü bir köprü kurulmasına da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.
Halil Aksu, bu stratejik ortaklığın, yalnızca bugünün girişimlerini değil, Türkiye'nin yapay zeka odaklı geleceğini de şekillendirmeyi hedeflediğini ifade etti.
Bulutistan& SabancıDxCEO'su Mehmet Fıratise şu değerlendirmeyiyaptı: "Bu iş birliğinibenzerlerinden ayıranen önemli unsur bulutaltyapısı gücü ileyapay zeka ekosistemuzmanlığının bir arayagetirmesi. Bulutistan'ıngüçlü teknolojialtyapısı ve kurumlarlaolan bağı, TRAI'ningirişimcilik, yapay zekave ekosistem geliştirmekonusundaki derindeneyimiyle birleşerek,Türkiye'de girişimlerinölçeklenmesine gerçekanlamda katkı sunacakbütüncül bir yapıoluşturmaktadır."