Sam Altman, kamuoyunun yapay zekadan korkmakta haklı olduğunu kabul etti. ChatGPT'nin arkasındaki OpenAI'nin CEO'su, San Francisco'daki bir konferansta yapay zekanın nasıl ters gidebileceğini düşünmenin artık eskisi kadar büyük hayal gücü gerektirmediğini söyledi. Ardından da insanların şirketinin doğru olanı yapacağına güvenmesini istedi.

"Dünya bundan korkmakta haklı." Altman, insanların OpenAI'nin doğru olanı yapacağına güvenmelerini istedi.

Bu iki cümle, yapay zeka tartışmasının en hassas yerini açığa çıkardı. Tehlikenin ciddiye alınacak kadar gerçek olduğunu söyleyen isim, güvenceyi yine teknolojiyi geliştiren şirketin dikkatine ve niyetine bağladı. Altman, endişenin yersiz olmadığını kabul ederken aynı endişenin muhataplarından kendilerine güvenmelerini talep etti.

KONTROL KAYBI VE GÜCÜN TOPLANMASI

Altman'a göre yapay zekayı güvenli hale getirmede iki büyük sorun var.

KONTROL KAYBI Sistem üzerinde kontrolün kaybedilmesine yol açabilecek bir kaza ya da başka ciddi bir durum. GÜCÜN TOPLANMASI Teknolojinin belirli kişilerin elinde yoğunlaşması ve onların dünya görüşlerini daha geniş bir alana taşıyabilmesi.

İkinci risk, konuyu yalnızca teknik güvenlik meselesi olmaktan çıkarıyor. Çünkü Altman'ın işaret ettiği tehlike, yalnızca makinelerin beklenmedik bir hata yapması değil; bu kadar etkili bir aracın kimlerin elinde, hangi anlayışla şekilleneceğiyle de ilgili.