OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın ters gitme ihtimaline karşı iki büyük soruna dikkat çekti
OpenAI CEO'su Sam Altman, San Francisco'daki konferansta yapay zekadan duyulan korkunun yersiz olmadığını söyledi. Altman, güvenlikte kontrol kaybı ile teknolojik gücün belirli kişilerin elinde toplanmasını iki büyük risk olarak sıraladı. Ardından şirketine güven çağrısı yaptı.
Sam Altman, kamuoyunun yapay zekadan korkmakta haklı olduğunu kabul etti. ChatGPT'nin arkasındaki OpenAI'nin CEO'su, San Francisco'daki bir konferansta yapay zekanın nasıl ters gidebileceğini düşünmenin artık eskisi kadar büyük hayal gücü gerektirmediğini söyledi. Ardından da insanların şirketinin doğru olanı yapacağına güvenmesini istedi.
Bu iki cümle, yapay zeka tartışmasının en hassas yerini açığa çıkardı. Tehlikenin ciddiye alınacak kadar gerçek olduğunu söyleyen isim, güvenceyi yine teknolojiyi geliştiren şirketin dikkatine ve niyetine bağladı. Altman, endişenin yersiz olmadığını kabul ederken aynı endişenin muhataplarından kendilerine güvenmelerini talep etti.
KONTROL KAYBI VE GÜCÜN TOPLANMASI
Altman'a göre yapay zekayı güvenli hale getirmede iki büyük sorun var.
İkinci risk, konuyu yalnızca teknik güvenlik meselesi olmaktan çıkarıyor. Çünkü Altman'ın işaret ettiği tehlike, yalnızca makinelerin beklenmedik bir hata yapması değil; bu kadar etkili bir aracın kimlerin elinde, hangi anlayışla şekilleneceğiyle de ilgili.
GÜVENLİK TARTIŞMASI DERİNLEŞİYOR
Yapay zeka sektörü son dönemde daha yoğun bir incelemenin altında. Eski bir Anthropic geliştiricisinin, bu teknolojiyi geliştiren kişilerin yapay zekanın on yılın sonuna kadar herkesi öldürebileceğine gerçekten inandığı yönündeki uyarısı, düzenleme çağrılarını yeniden güçlendirdi.
Teknolojinin gelişim hızının düşürülmesi, güvenlik ve emniyet çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği görüşü de bu atmosferde daha görünür hale geldi. Altman'ın sözleri, kaygıların yalnızca dışarıdan yükselen eleştiriler olmadığını; sektörün içindeki isimlerin de bu riskleri açıkça dile getirdiğini gösterdi.
KORKUYU KABUL EDİP GÜVEN İSTEMEK
Altman'ın konuşmasındaki asıl gerilim de burada duruyor. Dünyanın korkmakta haklı olduğunu söyleyen bir şirket yöneticisi, bu korkuyu giderecek güvenin adresi olarak yine kendi şirketini işaret ediyor. Bu nedenle sözleri, rahatlatıcı bir güvence vermekten çok, kabul edilen risklerle birlikte daha temkinli okunması gereken bir çağrıya dönüşüyor.
The Independent'ın aktardığı konuşmada Altman, OpenAI'nin meselenin büyüklüğünü hissettiğini ve doğru olanı yapacağına güvenilmesini istedi.