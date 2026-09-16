Yapay zekâda ABD ve AB’den farklı adımlar: Washington suçları soruşturacak, Brüksel küresel kuralları görüşecek
Yapay zekânın suçlarda kullanılması ve bu teknolojinin nasıl denetleneceği tartışmaları ABD ile Avrupa Birliği'nin gündemine taşındı. ABD Adalet Bakanlığı, yapay zekâ ile bağlantılı suçları mevcut ceza yasaları kapsamında soruşturacağını açıklarken, AB ülkeleri gelişmiş yapay zekâ modellerinin oluşturabileceği risklere karşı küresel kuralları görüşmeye hazırlanıyor. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, “Biz savcıyız, düzenleyici değiliz. Bu nedenle yapay zekayı düzenlemeye çalışmayacağız.” dedi.
Yapay zekânın suçlarda kullanılması ve bu teknolojinin nasıl denetleneceği konusundaki tartışmalar ABD ve Avrupa'da aynı anda gündemde. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, bakanlığın yapay zekâ ile bağlantılı suçları soruşturacağını ancak yapay zekâyı düzenleyen bir kurum gibi hareket etmeyeceğini açıkladı.
Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri ise gelişmiş yapay zekâ modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel ölçekte iş birliği ve kurallar oluşturulması konusunu görüşmek üzere Brüksel'de toplanacak.
ABD ADALET BAKANLIĞI YAPAY ZEKÂ SUÇLARINI SORUŞTURACAK
Todd Blanche, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yapay zekânın suçlarda ve seçimlerde kullanımına ilişkin bir soru üzerine açıklamalarda bulundu.
Yapay zekâ ile bağlantılı suçlarda mevcut ceza yasalarının uygulanacağını belirten Blanche, "Yapay zekayla bağlantılı herhangi biri ceza yasasını ihlal ederse bunu soruştururuz. Zaten bunu yaptık. Yapay zekanın kullanıldığı çok sayıda davada kişiler hakkında suçlama yönelttik." dedi.
Adalet Bakanlığının görevinin yapay zekâyı düzenlemek olmadığını vurgulayan Blanche, "Biz savcıyız, düzenleyici değiliz. Bu nedenle yapay zekayı düzenlemeye çalışmayacağız." ifadelerini kullandı.
"SON DERECE FAYDALI" BİR TEKNOLOJİ OLDUĞUNU SAVUNDU
Blanche, yapay zekânın toplum açısından "son derece faydalı" bir teknoloji olduğunu savundu. Buna rağmen son günlerde yapay zekânın kamuoyundaki tartışmaların odağı hâline geldiğini söyledi.
ABD'de yapay zekânın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji şirketlerinin denetlenmesi ve yapay zekânın suçlarda kullanılmasına ilişkin tartışmaların son yıllarda yoğunlaştığı belirtildi.
TRUMP YÖNETİMİ İNOVASYONU ÖNE ÇIKARIYOR
Öte yandan Başkan Donald Trump yönetiminin, yapay zekânın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsediği aktarıldı.
Trump, yapay zekâ teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüştü. Ayrıca yapay zekâ alanındaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.
AB ÜLKELERİ YAPAY ZEKÂ KURALLARINI GÖRÜŞECEK
Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcilerinden oluşan Avrupa Yapay Zekâ Kurulu, gelişmiş yapay zekâ modellerinin yol açabileceği risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere 17 Eylül Perşembe günü Brüksel'de toplanacak.
Politico'nun haberine göre toplantıda AB Komisyonu, birliğin ve uluslararası kuruluşların yapay zekâ politikalarındaki son gelişmeler hakkında bilgi verecek. AB Komisyonu yetkilileri ayrıca son dönemde yapay zekâ alanında yaşanan olaylara ilişkin teknik bir sunum yapacak.
KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ MASADA
Görüşmelerde, gelişmiş yapay zekâ modellerinin oluşturabileceği risklerin azaltılması amacıyla küresel ölçekte iş birliği yapılması konusuna odaklanılacak.
Bu kapsamda G7, G20 ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.
Avrupa Yapay Zekâ Kurulu, AB üyesi ülkelerin temsilcilerini bir araya getirirken Avrupa Birliği'nin Yapay Zekâ Yasası'nın uygulanmasını izlemek amacıyla düzenli olarak toplanıyor.
TEKNOLOJİ DÜNYASININ ÇAĞRILARININ ARDINDAN TOPLANIYORLAR
Toplantının, teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin yapay zekâ geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönündeki çağrılarının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Bu isimler arasında Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ve Elon Musk da bulunuyor.
AB'DEN KÜRESEL YAPAY ZEKÂ KURALLARI ÇAĞRISI
AB Komisyonunun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen de geçen hafta küresel yapay zekâ kuralları oluşturulması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.