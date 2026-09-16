Yapay zekânın suçlarda kullanılması ve bu teknolojinin nasıl denetleneceği konusundaki tartışmalar ABD ve Avrupa'da aynı anda gündemde. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, bakanlığın yapay zekâ ile bağlantılı suçları soruşturacağını ancak yapay zekâyı düzenleyen bir kurum gibi hareket etmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri ise gelişmiş yapay zekâ modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel ölçekte iş birliği ve kurallar oluşturulması konusunu görüşmek üzere Brüksel'de toplanacak.