Bernie Sanders yapay zeka gelirlerinin yarısının vatandaşa ödenmesini istedi

Sanders, AI Sovereign Wealth Fund adlı kamu varlık fonundan elde edilecek gelirlerin doğrudan Amerikan halkına ödeme olarak dağıtılmasını savunuyor.

New York Times'ta yayımlanan yazısında Sanders, " AI Sovereign Wealth Fund " adı verilen bir kamu varlık fonu kurulmasını savundu. Plana göre yapay zeka şirketlerinin hisselerinin yüzde 50'si, tek seferlik bir vergi ya da hisse devriyle bu fona aktarılacak.

Yapay zeka sektöründe son yıllarda yaşanan büyüme, teknoloji şirketlerinin değerini hızla artırdı. OpenAI, Anthropic ve xAI gibi şirketler milyarlarca dolarlık değerlemelerle gündeme gelirken, bu yükselişin toplumun geneline nasıl yansıyacağı tartışma konusu oldu.

ABD'li bağımsız senatör Bernie Sanders, yapay zeka şirketlerinin hisselerinin yüzde 50'sinin tek seferlik bir uygulamayla kamu fonuna devredilmesini önerdi. Sanders'a göre bu fon, yapay zekadan doğacak büyük gelirin yalnızca teknoloji milyarderlerine değil, doğrudan halka da dönmesini sağlayabilir.

Yapay zekanın şekillendireceği geleceğin sahibi kim olacak sorusu üzerinde duran Bakan Sanders Alaska modelini öneriyor(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KAMUYA DOĞRUDAN PAY VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Sanders'ın önerisi, şirket karlarından alınacak klasik bir vergiye benzemiyor. Plan, yapay zeka şirketlerinin hisselerinin önemli bir bölümünün kamu adına kurulacak bir fona geçirilmesini öngörüyor.

Bu fonun elde edeceği gelirlerin ise doğrudan Amerikan halkına ödeme olarak dağıtılması gündemde. Sanders, yapay zekanın üreteceği büyük ekonomik değerin yalnızca hissedarlara ve teknoloji devlerine kalmaması gerektiğini savunuyor.

Senatör, yazısında şu soruyu öne çıkarıyor: Yapay zekanın şekillendireceği geleceğin sahibi kim olacak ve bu gelecekten kimler yararlanacak?

YAPAY ZEKA GELİRLERİ İÇİN YENİ PAYLAŞIM MODELİ

Futurism'e göre Sanders, yapay zeka şirketlerinin önümüzdeki yıllarda trilyonlarca dolarlık değer yaratabileceğini düşünüyor. Ona göre bu paranın önemli bir kısmı sağlık, eğitim, barınma ve temel yaşam standartlarının iyileştirilmesi için kullanılmalı.

Sanders'ın yaklaşımı, yapay zekanın yalnızca iş dünyasını değil, gelir dağılımını da kökten değiştirebileceği endişesine dayanıyor. Özellikle birçok çalışanın yapay zeka yatırımları ve otomasyon nedeniyle iş güvencesi konusunda kaygı yaşaması, bu tartışmayı daha da büyütüyor.

Teklif yasalaşırsa büyük bir mülkiyet transferi anlamına gelecek. Ancak bunun için Kongre onayı gerekiyor.