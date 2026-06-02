Steam 2026 yaz indirimleri ne zaman? Büyük kampanya bu ay başlıyor!

Haziran-Aralık 2026 dönemine ait diğer Steam etkinlik tarihleri henüz açıklanmadı.

İndirim dönemi yaklaşık iki hafta sürecek ve oyuncular çok sayıda oyuna düşük fiyatlarla ulaşabilecek.

PC oyuncularının merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı. Valve'ın paylaştığı kampanya takvimine göre büyük indirim dönemi 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Steam'de yılın en dikkat çeken kampanya dönemlerinden biri olan yaz indirimleri, oyun kütüphanesini büyütmek isteyen kullanıcıların gündeminde. Popüler oyunlar, AAA yapımlar ve bağımsız oyunlarda yapılacak indirimler için oyuncular şimdiden tarih araştırmasına başladı.

Steam’de popüler oyunlar yaklaşık iki hafta indirimli fiyatlarla sunulacak. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Valve'ın 2026 yılı kampanya takvimine göre Steam Yaz İndirimleri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla erişime açılacak.

İndirimli fiyatlar yaklaşık iki hafta boyunca devam edecek. Bu süreçte oyuncular, dijital mağazadaki çok sayıda oyuna daha düşük fiyatlarla ulaşabilecek.

KAMPANYA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Steam Yaz İndirimleri 2026, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 20.00'de sona erecek.

Böylece oyuncuların indirimlerden yararlanmak için yaklaşık iki haftalık bir süresi olacak. Kampanya boyunca özellikle popüler yapımların ve bağımsız oyunların fiyatları yakından takip edilecek.

Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran 2026’da saat 20.00’de başlayacak ve 9 Temmuz 2026’da saat 20.00’de sona erecek.

STEAM 2026 İNDİRİM TAKVİMİNDE HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

Paylaşılan takvime göre 2026 yılının mayıs ayında iki farklı Steam etkinliği düzenlenecek:

Etkinlik Tarih Deste Oluşturma Festivali 4 - 11 Mayıs Okyanus Festivali 18 - 25 Mayıs

Haziran-Aralık 2026 dönemindeki diğer Steam etkinlikleri ise henüz açıklanmadı. Yılın ikinci yarısına ait kampanya ve festival tarihlerinin ilerleyen dönemde duyurulması bekleniyor.

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