Google’dan yayıncılara yeni seçenek: Siteler AI arama sonuçlarından çıkabilecek

Google, Search Console içinde site sahiplerinin yapay zeka yanıtlarında hangi sayfalarının göründüğünü takip edebileceği yeni raporlama araçları da sunacak.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun baskısı, Google'ın bu adımı atmasında etkili oldu.

AI arama sonuçlarından çıkan siteler bu özelliklerden trafik almayacak ancak klasik Google arama sıralaması bu tercihten etkilenmeyecek.

Yeni kontrol ilk aşamada İngiltere'de küçük bir alan adı sahibi grubuyla test edilecek, ardından dünya genelinde kullanıma açılacak.

Google, web sitesi sahiplerine AI Overviews ve AI Mode gibi yapay zeka destekli arama sonuçlarında görünmeme seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

Google, web sitesi sahiplerine yapay zeka destekli arama sonuçlarında görünmeme seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Yeni ayar sayesinde siteler, içeriklerinin AI Overviews ve AI Mode gibi özelliklerde kullanılıp kullanılmayacağına karar verebilecek. Şirket, bu tercihin klasik Google arama sıralamasını etkilemeyeceğini özellikle vurguluyor.

Google’ın yeni ayarı, yayıncılara AI arama sonuçları üzerinde daha fazla kontrol sunacak. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

GOOGLE ARAMASINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Google, Search Console içine yeni bir kontrol eklemeyi test edecek. Bu kontrol, site sahiplerine sayfalarının Google'ın üretken yapay zeka arama özelliklerinde yer alıp almaması konusunda tercih hakkı verecek.

Google'ın blog paylaşımında yer alan bilgilere göre test ilk aşamada İngiltere'de küçük bir alan adı sahibi grubuyla başlayacak. Daha sonra özelliğin dünya genelinde kullanıma açılması planlanıyor.

Bu adım özellikle haber siteleri, yayıncılar ve içerik üreticileri için önemli. Çünkü yapay zeka özetleri, kullanıcılara aradıkları bilginin bir bölümünü doğrudan arama ekranında gösterebiliyor. Yani okur bazen siteye tıklamadan yanıtını alabiliyor.

AI SONUÇLARINDAN ÇIKAN SİTE NE KAYBEDECEK?

Engadget'a göre Google konuyla ilgili açıklamasında bir site bu yeni seçeneği kullanırsa, üretken yapay zeka arama özelliklerinden trafik ya da gösterim alamayacağını söylüyor.

Bu kararın kapsadığı alanlar ise şunlar olacak:

AI Overviews

AI Mode

Google'ın üretken yapay zeka destekli arama yanıtları

Ancak Google burada kritik bir ayrım yapıyor. Şirket, bu tercihin normal arama sonuçları için bir sıralama sinyali olarak kullanılmayacağını söylüyor.

Başka bir ifadeyle, bir site AI arama sonuçlarında görünmemeyi seçse bile klasik Google aramasındaki yerini bu tercih nedeniyle kaybetmeyecek.