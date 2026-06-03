Google’dan yayıncılara yeni seçenek: Siteler AI arama sonuçlarından çıkabilecek
Google artık içeriklerin yapay zeka destekli arama sonuçlarında (AI Overviews) kullanılıp kullanılmayacağını site sahiplerinin tercihine bırakıyor. Klasik arama sıralamasını etkilemeyeceği belirtilen bu düzenleme, özellikle trafik ve reklam geliri kaybı yaşayan yayıncılar için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Hızlı Özet Göster
- Google, web sitesi sahiplerine AI Overviews ve AI Mode gibi yapay zeka destekli arama sonuçlarında görünmeme seçeneği sunmaya hazırlanıyor.
- Yeni kontrol ilk aşamada İngiltere'de küçük bir alan adı sahibi grubuyla test edilecek, ardından dünya genelinde kullanıma açılacak.
- AI arama sonuçlarından çıkan siteler bu özelliklerden trafik almayacak ancak klasik Google arama sıralaması bu tercihten etkilenmeyecek.
- İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun baskısı, Google'ın bu adımı atmasında etkili oldu.
- Google, Search Console içinde site sahiplerinin yapay zeka yanıtlarında hangi sayfalarının göründüğünü takip edebileceği yeni raporlama araçları da sunacak.
Google, web sitesi sahiplerine yapay zeka destekli arama sonuçlarında görünmeme seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Yeni ayar sayesinde siteler, içeriklerinin AI Overviews ve AI Mode gibi özelliklerde kullanılıp kullanılmayacağına karar verebilecek. Şirket, bu tercihin klasik Google arama sıralamasını etkilemeyeceğini özellikle vurguluyor.
GOOGLE ARAMASINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Google, Search Console içine yeni bir kontrol eklemeyi test edecek. Bu kontrol, site sahiplerine sayfalarının Google'ın üretken yapay zeka arama özelliklerinde yer alıp almaması konusunda tercih hakkı verecek.
Google'ın blog paylaşımında yer alan bilgilere göre test ilk aşamada İngiltere'de küçük bir alan adı sahibi grubuyla başlayacak. Daha sonra özelliğin dünya genelinde kullanıma açılması planlanıyor.
Bu adım özellikle haber siteleri, yayıncılar ve içerik üreticileri için önemli. Çünkü yapay zeka özetleri, kullanıcılara aradıkları bilginin bir bölümünü doğrudan arama ekranında gösterebiliyor. Yani okur bazen siteye tıklamadan yanıtını alabiliyor.
AI SONUÇLARINDAN ÇIKAN SİTE NE KAYBEDECEK?
Engadget'a göre Google konuyla ilgili açıklamasında bir site bu yeni seçeneği kullanırsa, üretken yapay zeka arama özelliklerinden trafik ya da gösterim alamayacağını söylüyor.
Bu kararın kapsadığı alanlar ise şunlar olacak:
- AI Overviews
- AI Mode
- Google'ın üretken yapay zeka destekli arama yanıtları
Ancak Google burada kritik bir ayrım yapıyor. Şirket, bu tercihin normal arama sonuçları için bir sıralama sinyali olarak kullanılmayacağını söylüyor.
Başka bir ifadeyle, bir site AI arama sonuçlarında görünmemeyi seçse bile klasik Google aramasındaki yerini bu tercih nedeniyle kaybetmeyecek.
YAYINCILARIN ASIL ENDİŞESİ TRAFİK
Bu düzenleme, uzun süredir büyüyen bir tartışmanın ortasında geldi. Yayıncılar, içeriklerinin yapay zeka yanıtlarını beslediğini ancak bu yanıtların site ziyaretlerini azaltabileceğini savunuyor.
Özellikle haber siteleri için bu konu doğrudan gelirle bağlantılı. Çünkü daha az tıklama, daha az sayfa görüntüleme ve reklam gelirlerinde düşüş anlamına gelebiliyor.
Google ise yeni araçlarla site sahiplerine daha fazla kontrol vermeyi hedeflediğini belirtiyor.
İNGİLTERE BASKISI ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR
Yeni seçeneğin arkasında İngiltere'deki düzenleyici baskının etkisi dikkat çekiyor. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Google'ın pazardaki güçlü konumu nedeniyle bu yönde bir adım atıldığını duyurdu.
Kurum, bu değişikliğin özellikle haber kuruluşları gibi yayıncıları Google ile içerik anlaşmaları konusunda daha güçlü bir konuma taşıyabileceğini belirtti.
İngiltere hükümeti de daha önce Google'ın yayıncılara üretken yapay zeka arama özelliklerinden çıkma hakkı tanıması gerektiğini açıklamıştı. Google ise mart ayında bu yönde güncellemeler geliştireceğini bildirmişti.
SEARCH CONSOLE'DA YENİ AI RAPORLARI DA OLACAK
Google'ın planı yalnızca "görünmek istemiyorum" seçeneğiyle sınırlı değil. Şirket, Search Console içinde yeni raporlama araçları da sunmaya hazırlanıyor.
Bu araçlarla site sahipleri, yapay zeka yanıtlarında hangi sayfalarının göründüğünü takip edebilecek. Ayrıca bu görünmelerin hangi ülkelerde gerçekleştiğine dair bilgi de alabilecek.
Google, yayıncılar ve web sitesi sahiplerinden gelen geri bildirimlere göre zamanla yeni metrikler ekleyeceğini söylüyor.
YAPAY ZEKA ARAMASI BÜYÜDÜKÇE GERİLİM ARTIYOR
Google'ın arama deneyimini yapay zeka odaklı hale getirmesi, yayıncılarla teknoloji şirketi arasındaki gerilimi artırmış durumda.
Şirketin I/O 2026 etkinliğinde tanıttığı yeni dinamik arama kutusu da bu tartışmayı büyüttü. Yeni yapı; karmaşık soruları, videoları, görselleri, dosyaları ve Chrome sekmelerini arama girdisi olarak işleyebiliyor.
Bu gelişme, "klasik Google araması değişiyor" yorumlarını yeniden gündeme taşıdı.
YAYINCILAR GOOGLE TRAFİĞİNE DAHA AZ GÜVENİYOR
Haberde yer alan dikkat çekici örneklerden biri de Condé Nast cephesinden geldi. Şirketin CEO'su Roger Lynch, ekiplerine geçen yıl "arama yokmuş gibi varsayın" dediğini aktardı.
Lynch daha sonra bunun Google'dan gelen trafiğin tamamen sıfırlanacağı anlamına gelmediğini söyledi. Ancak Google yönlendirmelerinin toplam trafik içindeki payının ileride tek haneli seviyelere düşmesini beklediğini ifade etti.
Bu açıklama, büyük yayıncıların artık arama motoru trafiğine eskisi kadar güvenmediğini gösteriyor.
SİTELER İÇİN KARAR KOLAY OLMAYACAK
Google'ın yeni seçeneği yayıncılara daha fazla kontrol verecek. Ancak bu kontrol beraberinde zor bir karar da getirecek.
Bir site AI arama sonuçlarından çıktığında, içeriklerinin yapay zeka yanıtlarında kullanılmasını engelleyebilecek. Fakat aynı zamanda bu alanlardan gelebilecek trafik ve görünürlükten de vazgeçmiş olacak.
Bu nedenle yeni sistemin yayıncılar için ne kadar avantaj sağlayacağı, küresel kullanıma açıldıktan sonra netleşecek. Şimdilik görünen tablo şu: Google aramasında yapay zeka büyürken, içerik sahipleri de masada daha fazla söz hakkı istiyor.