SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Sorunu Yaşıyor! (25 Mayıs 2025 Son Durum)

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X’te (eski adıyla Twitter) 25 Mayıs 2025 Pazar günü akşam saatlerinde başlayan erişim problemi sürüyor. Kullanıcılar, uygulamanın bazı bölümlerine erişemediklerini ve içerik görüntülemede sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 18:13
X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Sorunu Yaşıyor! 25 Mayıs 2025 Son Durum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mobil kullanıcılara gönderilen bildirimde, "X'te bazı bölümlere erişim problemi yaşanmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi. Bu açıklama, yaşanan sorunun platform genelinde hissedildiğini ve teknik ekibin müdahalesinin sürdüğünü gösteriyor.

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

📌 HANGİ ALANLAR ETKİLENDİ?

Kullanıcılar, özellikle:

Keşfet sekmesine,

Profil sayfalarına,

Tweet geçmişine
ulaşmakta zorlandıklarını bildiriyor. Bazı kullanıcılar ise tweet atma veya yanıt verme konusunda da gecikmeler yaşandığını belirtiyor.

❗ SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

X'te yaşanan sorun kısa sürede diğer sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Kullanıcılar, #Xçöktü ve #TwitterDown etiketleriyle durumu paylaşarak uygulamaya tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise mizahi içeriklerle sorunu tiye aldı.

Zeka var mantık yok! ChatGPT bu soruların hala doğru yanıtlayamıyor: Yapay zekanın öncüsünden dikkat çeken açıklamaZeka var mantık yok! ChatGPT bu soruların hala doğru yanıtlayamıyor: Yapay zekanın öncüsünden dikkat çeken açıklama
Zeka var mantık yok! ChatGPT bu soruların hala doğru yanıtlayamıyor: Yapay zekanın öncüsünden dikkat çeken açıklama