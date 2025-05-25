X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Sorunu Yaşıyor! (25 Mayıs 2025 Son Durum)

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Mobil kullanıcılara gönderilen bildirimde, "X'te bazı bölümlere erişim problemi yaşanmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi. Bu açıklama, yaşanan sorunun platform genelinde hissedildiğini ve teknik ekibin müdahalesinin sürdüğünü gösteriyor.