X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Sorunu Yaşıyor! (25 Mayıs 2025 Son Durum)

Mobil kullanıcılara gönderilen bildirimde, "X'te bazı bölümlere erişim problemi yaşanmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi. Bu açıklama, yaşanan sorunun platform genelinde hissedildiğini ve teknik ekibin müdahalesinin sürdüğünü gösteriyor.
Mobil kullanıcılara gönderilen bildirimde, "X'te bazı bölümlere erişim problemi yaşanmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi. Bu açıklama, yaşanan sorunun platform genelinde hissedildiğini ve teknik ekibin müdahalesinin sürdüğünü gösteriyor.
Kullanıcılar, özellikle:
Keşfet sekmesine,
Profil sayfalarına,
Tweet geçmişine
ulaşmakta zorlandıklarını bildiriyor. Bazı kullanıcılar ise tweet atma veya yanıt verme konusunda da gecikmeler yaşandığını belirtiyor.
X'te yaşanan sorun kısa sürede diğer sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Kullanıcılar, #Xçöktü ve #TwitterDown etiketleriyle durumu paylaşarak uygulamaya tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise mizahi içeriklerle sorunu tiye aldı.