SON DAKİKA: X (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

🌍 KÜRESEL BİR KESİNTİ Mİ?

Henüz X platformu tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kesintinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere farklı bölgelerden de benzer bildirimlerin geldiği görülüyor.