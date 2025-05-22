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SON DAKİKA: X (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter), bu akşam saatlerinde kullanıcıların erişim sağlayamaması nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlara göre, birçok kullanıcı uygulamaya giremediklerini ya da içeriklerin yenilenmediğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:59 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:59
SON DAKİKA: X Twitter çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

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Sosyal medyada milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı X (eski adıyla Twitter), 22 Mayıs 2025 akşam saatlerinde dünya genelinde erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar platforma giriş yapamadıklarını, içeriklerin yenilenmediğini ve bazı işlemlerin gerçekleşmediğini bildiriyor.

🔴 KULLANICILAR ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

Saat 21:30 sularında başlayan erişim sorunları, kısa sürede birçok ülkeden kullanıcıların şikayetleriyle gündeme geldi. X platformuna giren kullanıcılar, ana sayfa içeriklerinin yüklenmediğini, gönderi paylaşılamadığını ve bazı hesapların görüntülenemediğini dile getiriyor.

Özellikle mobil uygulamada daha yoğun yaşandığı belirtilen erişim problemleri, masaüstü versiyonlarda da zaman zaman kendini gösteriyor.

🌍 KÜRESEL BİR KESİNTİ Mİ?

Henüz X platformu tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kesintinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere farklı bölgelerden de benzer bildirimlerin geldiği görülüyor.