Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte veri güvenliği hem kurumlar hem de bireyler için en kritik konuların başında geliyor. 2026 yılı itibarıyla siber saldırıların sayısı ve karmaşıklığı artarken, telekom operatörleri de veri güvenliğini merkeze alan yeni dijital hizmetler geliştiriyor. Türkiye'de bu alandaki önemli oyunculardan biri olan Türk Telekom, kurumlar ve bireyler için geliştirdiği siber güvenlik çözümleriyle veri koruma alanında kapsamlı bir hizmet ekosistemi sunuyor. Küresel ölçekte siber tehditlerin hızla büyüdüğü görülüyor. Araştırmalara göre 2025'in ilk yarısında dünya genelinde 8 milyondan fazla DDoS saldırısı gerçekleşti ve bu saldırıların önemli bir kısmı Avrupa'daki sistemleri hedef aldı. Yapay zekâ destekli hacker teknikleri ise saldırıların daha hızlı ve sofistike hale gelmesine yol açıyor.
GÜVENLİĞE 520 MİLYAR DOLAR
Öte yandan siber güvenlik pazarındaki büyüme de dikkat çekici. Küresel ölçekte siber güvenlik ürün ve hizmetlerine yapılan harcamaların 2026 yılında yıllık 520 milyar dolar seviyesini aşması bekleniyor. Bu artış, veri güvenliğinin artık yalnızca teknik bir konu değil, kurumların sürdürülebilirliği ve bireylerin dijital güvenliği açısından kritik bir unsur haline geldiğini gösteriyor. Bu kapsamda Türk Telekom, kurumlara yönelik geniş bir siber güvenlik hizmet portföyü sunuyor. Şirketin sunduğu çözümler arasında Siber Güvenlik Merkezi hizmetleri, sızma testleri, zafiyet yönetimi, güvenlik danışmanlığı ve DDoS saldırı önleme sistemleri yer alıyor. Kurumların ağ, uygulama ve veri güvenliğini bütüncül bir yaklaşımla korumayı amaçlayan bu hizmetler, özellikle kritik altyapıların korunmasında önemli rol oynuyor.
24 SAAT GÜVENLİK TAKİBİ
Türk Telekom'un siber güvenlik altyapısının merkezinde yer alan güvenlik operasyon merkezleri, kurumların dijital sistemlerini 7 gün 24 saat izleyerek olası saldırılara karşı erken uyarı ve müdahale imkânı sağlıyor. Güvenlik olay yönetimi ve paylaşımlı SIEM gibi çözümler sayesinde şirketler, güvenlik operasyonlarını merkezi bir sistem üzerinden yönetebiliyor. Şirketin sunduğu çözümler yalnızca kurumlarla sınırlı değil. Bireysel kullanıcılar için de çevrimiçi bankacılık, alışveriş ve internet kullanımını güvenli hale getiren antivirüs ve dijital güvenlik paketleri sunuluyor. Bu hizmetler, özellikle kişisel verilerin korunması ve zararlı yazılımlara karşı cihazların güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Türk Telekom ayrıca yapay zekâ destekli güvenlik teknolojilerini de portföyüne dahil ederek siber tehditlere karşı daha hızlı analiz ve otomatik müdahale yetenekleri geliştiriyor. Ağ, uç nokta ve veri güvenliğini kapsayan bu yaklaşım, kurumların dijital altyapılarında "360 derece güvenlik" modeli oluşturmayı amaçlıyor. Uzmanlara göre veri güvenliği artık kurumların rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmiş durumda. 2026 itibarıyla veri koruma ve siber güvenlik uygulamaları, şirketler için isteğe bağlı bir teknoloji yatırımı olmaktan çıkıp yasal ve stratejik bir zorunluluk haline geliyor.