Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte veri güvenliği hem kurumlar hem de bireyler için en kritik konuların başında geliyor. 2026 yılı itibarıyla siber saldırıların sayısı ve karmaşıklığı artarken, telekom operatörleri de veri güvenliğini merkeze alan yeni dijital hizmetler geliştiriyor. Türkiye'de bu alandaki önemli oyunculardan biri olan Türk Telekom, kurumlar ve bireyler için geliştirdiği siber güvenlik çözümleriyle veri koruma alanında kapsamlı bir hizmet ekosistemi sunuyor. Küresel ölçekte siber tehditlerin hızla büyüdüğü görülüyor. Araştırmalara göre 2025'in ilk yarısında dünya genelinde 8 milyondan fazla DDoS saldırısı gerçekleşti ve bu saldırıların önemli bir kısmı Avrupa'daki sistemleri hedef aldı. Yapay zekâ destekli hacker teknikleri ise saldırıların daha hızlı ve sofistike hale gelmesine yol açıyor.

GÜVENLİĞE 520 MİLYAR DOLAR

Öte yandan siber güvenlik pazarındaki büyüme de dikkat çekici. Küresel ölçekte siber güvenlik ürün ve hizmetlerine yapılan harcamaların 2026 yılında yıllık 520 milyar dolar seviyesini aşması bekleniyor. Bu artış, veri güvenliğinin artık yalnızca teknik bir konu değil, kurumların sürdürülebilirliği ve bireylerin dijital güvenliği açısından kritik bir unsur haline geldiğini gösteriyor. Bu kapsamda Türk Telekom, kurumlara yönelik geniş bir siber güvenlik hizmet portföyü sunuyor. Şirketin sunduğu çözümler arasında Siber Güvenlik Merkezi hizmetleri, sızma testleri, zafiyet yönetimi, güvenlik danışmanlığı ve DDoS saldırı önleme sistemleri yer alıyor. Kurumların ağ, uygulama ve veri güvenliğini bütüncül bir yaklaşımla korumayı amaçlayan bu hizmetler, özellikle kritik altyapıların korunmasında önemli rol oynuyor.