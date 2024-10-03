SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Türkiye'nin havadaki gözü 'ALP 100-G' TEKNOFEST'te görücüye çıktı!

Türk savunma sanayisinin milli gururu ASELSAN'ın, Türk Hava Kuvvetleri için geliştirdiği alçak irtifa radarı "ALP 100-G", Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te tanıtıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 15:12
Türkiye’nin havadaki gözü ’ALP 100-G’ TEKNOFEST’te görücüye çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenen, teknoloji festivali, Adana Havalimanı'nda tüm hızıyla devam ediyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği yerli üretim teknolojiler, festivaldeki çeşitli alanlarda sergileniyor. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayisinde kritik öneme sahip ASELSAN imzalı alçak irtifa radar aracı "ALP 100-G", festivalde dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Türkiye'nin "havadaki gözü" olarak hizmete girmesi beklenen radar, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetine önemli katkılar sağlayacak.

Festivalde sergilenen ALP 100-G büyük ilgi gördü (Fotoğraf: AA)Festivalde sergilenen ALP 100-G büyük ilgi gördü (Fotoğraf: AA)

3 BOYUTLU TESPİT VE TAKİP YETENEĞİNE SAHİP

ASELSAN tarafından geliştirilen alçak irtifa radar aracı "ALP 100-G", sahip olduğu ileri teknoloji yetenekleriyle festivalde yoğun ilgi topluyor.

Savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları (İHA) ve seyir füzelerini 3 boyutlu olarak tespit edip takip edebilen radar aracı, 8x8 taktik tekerlekli platformuyla yüksek manevra kabiliyeti ve hareket özgürlüğü sağlıyor. Bu özellikleriyle ALP 100-G, Türkiye'nin hava savunmasında kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

ALP 100-G, özellikleri arasında yer alan "Mod-5 IFF" ile hedef kimliklendirmesi gerçekleştirebiliyor.

Düşman unsurlarına göz açtırmıyor! (Fotoğraf: AA)Düşman unsurlarına göz açtırmıyor! (Fotoğraf: AA)

"ÖZEL SİLAH TESPİT MODU" DÜŞMAN UNSURLARINI TAKİP EDİYOR

Çoklu hedef takibi sayesinde odak gücü yüksek olan radar aracı, komuta kontrol sistemleri üzerinden uzaktan yönetilebiliyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması hedeflenen ALP 100-G, "özel silah tespit modu" ile düşman unsurlarının atım ve düşüm noktalarını da gösteriyor.

Karıştırıcı tespiti ve takibi de yapabilen alçak irtifa radar aracı, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Festival alanına gelen ziyaretçiler, ALP 100-G'yi yakından inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği radar aracı, dron ile görüntülendi.


Takvim.com.tr TEKNOFESTTE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldikTakvim.com.tr TEKNOFESTTE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik
Toggun yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFESTte görücüye çıktı!Toggun yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFESTte görücüye çıktı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi
Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Beyrut’a bir saldırı daha
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi?
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!
’Vadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden İsrail’e çok net mesaj: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
Takvim.com.tr TEKNOFEST’TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
HESAPLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurlulara Ocak zammı ne kadar olacak?
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak
SON DAKİKA