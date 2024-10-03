Türkiye’nin havadaki gözü ’ALP 100-G’ TEKNOFEST’te görücüye çıktı!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenen, teknoloji festivali, Adana Havalimanı'nda tüm hızıyla devam ediyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği yerli üretim teknolojiler, festivaldeki çeşitli alanlarda sergileniyor. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayisinde kritik öneme sahip ASELSAN imzalı alçak irtifa radar aracı "ALP 100-G", festivalde dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Türkiye'nin "havadaki gözü" olarak hizmete girmesi beklenen radar, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetine önemli katkılar sağlayacak.

Festivalde sergilenen ALP 100-G büyük ilgi gördü (Fotoğraf: AA)

3 BOYUTLU TESPİT VE TAKİP YETENEĞİNE SAHİP

ASELSAN tarafından geliştirilen alçak irtifa radar aracı "ALP 100-G", sahip olduğu ileri teknoloji yetenekleriyle festivalde yoğun ilgi topluyor.

Savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları (İHA) ve seyir füzelerini 3 boyutlu olarak tespit edip takip edebilen radar aracı, 8x8 taktik tekerlekli platformuyla yüksek manevra kabiliyeti ve hareket özgürlüğü sağlıyor. Bu özellikleriyle ALP 100-G, Türkiye'nin hava savunmasında kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

ALP 100-G, özellikleri arasında yer alan "Mod-5 IFF" ile hedef kimliklendirmesi gerçekleştirebiliyor.

Düşman unsurlarına göz açtırmıyor! (Fotoğraf: AA)

"ÖZEL SİLAH TESPİT MODU" DÜŞMAN UNSURLARINI TAKİP EDİYOR

Çoklu hedef takibi sayesinde odak gücü yüksek olan radar aracı, komuta kontrol sistemleri üzerinden uzaktan yönetilebiliyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem yeteneğine güç katması hedeflenen ALP 100-G, "özel silah tespit modu" ile düşman unsurlarının atım ve düşüm noktalarını da gösteriyor.

Karıştırıcı tespiti ve takibi de yapabilen alçak irtifa radar aracı, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Festival alanına gelen ziyaretçiler, ALP 100-G'yi yakından inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği radar aracı, dron ile görüntülendi.





