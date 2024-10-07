Google’da mavi tik dönemi! Sahte sitelerin sonu geldi

Twitter (X) ile başlayan ve sonrasında Instagram ve WhatsApp'ta da devam eden mavi tik akımına Google da katılıyor.

Günümüzde internet, bilgiye ulaşmanın en hızlı ve pratik yollarından biri olsa da, sahte haberler ve yanıltıcı bilgilerle dolu web siteleri maalesef oldukça yaygın. Google, bu soruna çözüm bulmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Arama sonuçlarına eklenecek olan mavi tik özelliği sayesinde kullanıcılar, güvenilir ve doğru bilgilere çok daha kolay erişim sağlayabilecek.

MAVİ TİK İŞARETİ GELİYOR

Google'ın yeni özelliği ile arama sonuçlarında belirli web sitelerinin yanında mavi tik işareti belirecek. Bu işaret, söz konusu sitenin Google tarafından doğrulandığını ve güvenilir olduğunu ifade ediyor.

Bu sayede kullanıcılar, gerçek siteleri sahte olanlardan daha kolay ayırt edebilecekler.

Halihazırda tik onayı, X, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında kullanılıyor.