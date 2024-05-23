SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Telefondaki bu uygulamaları acilen silin! Verileri toplayıp banka hesabınızı patlatıyor

Siber güvenlik uzmanları, milyonlarca Android kullanıcısının telefonlarında bulunan iki uygulamanın kişisel bilgilerini ele geçirdiğini belirledi. Bu uygulamaların adı şimdilik açıklanmasa da, kullanıcıların hemen cihazlarından bu uygulamaları silmeleri ve şüpheli etkinlikleri gözlemlemeleri öneriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 19:16 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 19:16
Telefondaki bu uygulamaları acilen silin! Verileri toplayıp banka hesabınızı patlatıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Siber güvenlik firması tarafından yapılan incelemeler sonucunda, milyonlarca Android kullanıcısının telefonlarında bulunan ve kişisel bilgilerini tehlikeye atan iki uygulama tespit edildi. Bu gelişme, Android kullanıcılarını ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Siber güvenlik firması tarafından yapılan incelemeler sonucunda, milyonlarca Android kullanıcısının telefonlarında bulunan ve kişisel bilgilerini tehlikeye atan iki uygulama tespit edildi. Bu gelişme, Android kullanıcılarını ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bilgisayar korsanlarının tehdidi altında olan telefon hafızası temizeyici ve dosya yöneticisi gibi uygulamalar, güvenlik gerekçesiyle Google Play Store'dan kaldırıldı. Ancak hala 1,5 milyondan fazla kullanıcının telefonlarında bulunuyor.

Uygulamaları kullanan herkes, cihazlarından derhal silmeleri konusunda uyarılıyor. Çünkü bu uygulamalar, kullanıcıların kişisel verilerini toplamak için tasarlanmış durumda.

Uygulamaların geliştiricisi olarak gösterilen kişi ise kullanıcıların verilerini toplamadıklarını savunuyor. Ancak siber güvenlik firması, uygulamaların ana ekran simgelerini gizlediğini ve böylece kullanıcıların uygulamayı bulup kaldırmasını zorlaştırdığını ortaya koyuyor.

Yeni GPT-4odan devrim niteliğinde 5 özellik! Yer yerinden oynayacak
Yeni GPT-4o'dan devrim niteliğinde 5 özellik! Yer yerinden oynayacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
TCMB yılın 5. faiz kararını açıkladı: Yüzde 50’de sabit bırakıldı | Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış
Casper
PKK’lı Bese Hozat’ın ’Mehmetçik’ korkusu! Saldırılar durmuyor diyerek çaresizlik itirafında bulundu: Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar
Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev | Naaşı Meşhed’e getirildi! A Haber İran’dan bildiriyor! Meydanda 3 milyon kişi var
Türk siyaseti ’yumuşadı’ sonu yaklaşan PKK gerildi! Helin Ümit ve Duran Kalkan’dan sonra Bese Hozat sahnede: Durum vahim
Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı
Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti
Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi
Makam aracı ile insan kaçakçılığı iddiası sonrası harekete geçildi: MSB duyurdu: 1 tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden
Son dakika: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! Murat Aci’nin anne ve babasından yeni açıklama
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan Bakan Özhaseki’ye deprem bölgesi teşekkürü!
SON DAKİKA