Telefondaki bu uygulamaları acilen silin! Verileri toplayıp banka hesabınızı patlatıyor

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Siber güvenlik firması tarafından yapılan incelemeler sonucunda, milyonlarca Android kullanıcısının telefonlarında bulunan ve kişisel bilgilerini tehlikeye atan iki uygulama tespit edildi. Bu gelişme, Android kullanıcılarını ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Siber güvenlik firması tarafından yapılan incelemeler sonucunda, milyonlarca Android kullanıcısının telefonlarında bulunan ve kişisel bilgilerini tehlikeye atan iki uygulama tespit edildi. Bu gelişme, Android kullanıcılarını ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor.