Telefondaki bu uygulamaları acilen silin! Verileri toplayıp banka hesabınızı patlatıyor

Siber güvenlik firması tarafından yapılan incelemeler sonucunda, milyonlarca Android kullanıcısının telefonlarında bulunan ve kişisel bilgilerini tehlikeye atan iki uygulama tespit edildi. Bu gelişme, Android kullanıcılarını ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
Siber güvenlik firması tarafından yapılan incelemeler sonucunda, milyonlarca Android kullanıcısının telefonlarında bulunan ve kişisel bilgilerini tehlikeye atan iki uygulama tespit edildi. Bu gelişme, Android kullanıcılarını ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
Bilgisayar korsanlarının tehdidi altında olan telefon hafızası temizeyici ve dosya yöneticisi gibi uygulamalar, güvenlik gerekçesiyle Google Play Store'dan kaldırıldı. Ancak hala 1,5 milyondan fazla kullanıcının telefonlarında bulunuyor.