Playstation ilk resmi oyuncu monitörünü tanıttı: Oyun kolu için özel sürpriz!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster PlayStation, PS5 oyuncularına özel 27 inçlik QHD IPS panelli ilk resmi oyuncu monitörünü tanıttı ve ürün 27 Ağustos 2026'da satışa çıkacak.

Monitörün en dikkat çeken özelliği, ekranın altına yerleştirilen dahili DualSense şarj kancası oldu.

Ekran PS5 ve PS5 Pro ile 120 Hz, Mac bağlantısında ise 240 Hz yenileme hızına ulaşıyor.

Monitör 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4, USB Type-A, USB Type-C, dahili stereo hoparlör ve 3.5 mm kulaklık girişi sunuyor.

Ön siparişler 5 Haziran 2026'da PlayStation Direct üzerinden başlayacak ve fiyat ABD'de 349.99 dolar, Japonya'da 49.980 yen olarak belirlendi.

PlayStation, PS5 oyuncularına özel hazırladığı ilk resmi oyuncu monitörünü tanıttı. 27 inçlik QHD IPS panele sahip yeni modelin en dikkat çeken yanı ise ekranın altına yerleştirilen dahili DualSense şarj kancası oldu. Monitör, 27 Ağustos 2026'da satışa çıkacak. Sony böylece konsol tarafındaki deneyimini masaüstü oyun kurulumlarına da taşımış oldu. Özellikle koltuk yerine masa başında oynamayı tercih eden kullanıcıları hedefleyen ürün, PlayStation ekosistemine uygun detaylarla öne çıkıyor. Beebom.com'un haberine göre şirket, bu modelle PS5 kullanıcılarına daha düzenli ve işlevsel bir masaüstü deneyimi sunmayı amaçlıyor.

PlayStation, ilk resmi PS5 oyuncu monitörünü 27 Ağustos'ta çıkarıyor. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine ve beebom.com'a aittir) DUALSENSE İÇİN ALIŞILMADIK ÇÖZÜM Monitörün en çok konuşulan özelliği, doğrudan DualSense kolu şarj etmek için tasarlanan özel kanca oldu. Bu bölüm, kontrol cihazını masa üzerinde dağınık bırakmadan şarj etmeyi amaçlıyor. Sony, bu özellikle birlikte ürünü yalnızca bir ekran olarak değil, PS5 kullanımına göre şekillendirilmiş bir masaüstü çözümü olarak konumlandırıyor.