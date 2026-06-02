Playstation ilk resmi oyuncu monitörünü tanıttı: Oyun kolu için özel sürpriz!
PlayStation 5 sahiplerinin masaüstü kurulumlarındaki en büyük sorunlarından biri tarih oluyor. Sony’nin tanıttığı yeni oyuncu monitörü, sadece bir ekran olmanın ötesine geçerek konsol kullanıcılarına özel pratik bir çözüm de sunuyor.
PlayStation, PS5 oyuncularına özel hazırladığı ilk resmi oyuncu monitörünü tanıttı. 27 inçlik QHD IPS panele sahip yeni modelin en dikkat çeken yanı ise ekranın altına yerleştirilen dahili DualSense şarj kancası oldu. Monitör, 27 Ağustos 2026'da satışa çıkacak.
Sony böylece konsol tarafındaki deneyimini masaüstü oyun kurulumlarına da taşımış oldu. Özellikle koltuk yerine masa başında oynamayı tercih eden kullanıcıları hedefleyen ürün, PlayStation ekosistemine uygun detaylarla öne çıkıyor. Beebom.com'un haberine göre şirket, bu modelle PS5 kullanıcılarına daha düzenli ve işlevsel bir masaüstü deneyimi sunmayı amaçlıyor.
DUALSENSE İÇİN ALIŞILMADIK ÇÖZÜM
Monitörün en çok konuşulan özelliği, doğrudan DualSense kolu şarj etmek için tasarlanan özel kanca oldu. Bu bölüm, kontrol cihazını masa üzerinde dağınık bırakmadan şarj etmeyi amaçlıyor.
Sony, bu özellikle birlikte ürünü yalnızca bir ekran olarak değil, PS5 kullanımına göre şekillendirilmiş bir masaüstü çözümü olarak konumlandırıyor.
EKRAN ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?
Yeni monitörde 2560x1440 çözünürlüklü 27 inç QHD IPS panel kullanılıyor. Modelde HDR desteği ve daha akıcı oyun deneyimi için değişken yenileme hızı da yer alıyor.
PS5 ve PS5 Pro ile kullanıldığında yenileme hızı 120 Hz seviyesine kadar çıkıyor. Mac bağlantısında ise bu değer 240 Hz'e kadar yükseliyor.
BAĞLANTI SEÇENEKLERİ GENİŞ TUTULDU
Monitör yalnızca konsol için düşünülmedi. Sony, bağlantı tarafında da geniş bir seçenek listesi sundu.
Öne çıkan bağlantılar ve donanımlar şöyle:
- 2 adet HDMI 2.1
- 1 adet DisplayPort 1.4
- USB Type-A
- USB Type-C
- Dahili stereo hoparlör
- 3.5 mm kulaklık girişi
- VESA montaj desteği
Bu yapı sayesinde monitör hem PS5 kurulumlarında hem de farklı masaüstü kullanım senaryolarında değerlendirilebilecek.
ÖN SİPARİŞ VE SATIŞ TARİHİ AÇIKLANDI
Monitör için ön siparişler 5 Haziran 2026 saat 10.00 EDT'de PlayStation Direct üzerinden başlayacak. Ürün, ABD'de seçili perakendecilerde ve Japonya'daki katılımcı satış noktalarında da yer alacak.
Yeni PS5 oyuncu monitörünün ABD satış fiyatı 349.99 dolar, Japonya fiyatı ise 49.980 yen olarak açıklandı. Resmi çıkış tarihi ise 27 Ağustos 2026 olarak duyuruldu.