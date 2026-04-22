Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G'yi herkes için erişilebilir kılmaya devam ediyor. Türk Telekom, güncel cihaz portföyünde 17 bin 500 ile 20 bin TL bandında yer alan ve geleceğin hızı 5G'yi destekleyen modelleri ön plana çıkarıyor. Bu fiyat aralığında, Samsung Galaxy A36 5G, Xiaomi Redmi 15C 5G, Noting Phone 1, General Mobile GM 26 Pro, Oppo A5 5G ve Tecno Spark 40 5G gibi modeller bulunuyor.
YENİ TARİFE VE AVANTAJLAR
Türk Telekom mağazalarından cihaz satın almak isteyen müşterileri sadece uygun fiyatlar değil, aynı zamanda cazip kampanya kurguları da karşılıyor. Yeni Nesil Tarifeler"e geçiş yapan kullanıcılara özel, seçili 5G uyumlu telefonlarda ciddi indirim fırsatları tanımlanıyor.
5G uyumlu cihazını Türk Telekom mağazalarından alan veya mevcut 5G cihazıyla kampanyaya katılan faturalı müşterilere, 30 gün boyunca geçerli 50 GB hediye internet tanımlanıyor. Kredi kartına peşin fiyatına taksit veya faturaya ek ödeme kolaylıkları ile bütçeyi sarsmadan en yeni teknolojilere sahip olmak mümkün.
GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE ADIM
5G teknolojisi, sadece daha hızlı internet değil, aynı zamanda düşük gecikme süresiyle oyunlarda ve video içeriklerinde kusursuz bir deneyim vadediyor. Türk Telekom'un 20 bin TL altındaki seçkisi, yüksek maliyet bariyerini ortadan kaldırarak her kullanıcının bu hıza ortak olmasını sağlıyor.