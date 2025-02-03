Roblox ve Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan son açıklamalar!

Türkiye'de erişim engeline takılan popüler oyun platformu Roblox ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun temsilcileriyle yapılan görüşmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de erişim engeline takılan popüler oyun platformu Roblox ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun temsilcileriyle yapılan görüşmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.
Popüler oyun platformu Roblox, geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu geçtiğimiz günlerde konu hakkında yaptığı açıklamada platformun Türkiye'de temsilcisi olmadığını, ancak erişim engelinin ardından yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, ancak yaptığımız yaptırımlar sonrası bizimle iletişime geçtiler. Eğer platformda faydalı içerikler de varsa, zararlarını çıkarsınlar ve faydalılarıyla devam edebiliriz. Görüşmeler sürüyor, eğer bu süreç olumlu ilerlerse hukuki süreç tamamlandıktan sonra erişim engeli kaldırılabilir."
Bu açıklamaya göre, Roblox'un açılması için platformun belirli düzenlemeleri yapması ve yetkililerle anlaşmaya varması gerekiyor. Şu an için kesin bir açılış tarihi bulunmuyor.
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Discord, çeşitli yasa dışı faaliyetlere zemin hazırladığı iddiasıyla erişime kapatılmıştı. Bakan Uraloğlu, Discord'un kapatılma sebebini şu sözlerle açıkladı:
"Discord, kendi bilgilerini, IP adresi dahil, içerikler dahil güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için erişime engel getirildi."
Ancak Bakan, platformla ilgili görüşmelerin sürdüğünü de belirterek, "Discord ile de bir görüşme trafiği yürütüyoruz. Eğer güvenlik ve içerik konularında uzlaşı sağlanırsa erişim engelinin kaldırılması gündeme gelebilir." dedi.
Her iki platform için de hükümet yetkilileriyle görüşmeler devam ediyor. Roblox'un Türkiye'deki dönüşü için platformun içerik düzenlemeleri yapması beklenirken, Discord'un ise güvenlik konusunda bazı adımlar atması gerekiyor. Şu an için net bir açılış tarihi bulunmasa da, sürecin olumlu ilerlemesi halinde erişim engellerinin kaldırılması mümkün olabilir.