Roblox ve Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan son açıklamalar!

Türkiye'de erişim engeline takılan popüler oyun platformu Roblox ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun temsilcileriyle yapılan görüşmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

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ROBLOX AÇILACAK MI? İŞTE SON DURUM

Popüler oyun platformu Roblox, geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu geçtiğimiz günlerde konu hakkında yaptığı açıklamada platformun Türkiye'de temsilcisi olmadığını, ancak erişim engelinin ardından yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, ancak yaptığımız yaptırımlar sonrası bizimle iletişime geçtiler. Eğer platformda faydalı içerikler de varsa, zararlarını çıkarsınlar ve faydalılarıyla devam edebiliriz. Görüşmeler sürüyor, eğer bu süreç olumlu ilerlerse hukuki süreç tamamlandıktan sonra erişim engeli kaldırılabilir."

Bu açıklamaya göre, Roblox'un açılması için platformun belirli düzenlemeleri yapması ve yetkililerle anlaşmaya varması gerekiyor. Şu an için kesin bir açılış tarihi bulunmuyor.