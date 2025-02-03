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Gücünü kanıtladı 💥 Tayfun Füzesi hızı, özellikleri ve menzili...

Türkiye'nin savunma gücünü bir adım öteye taşıyan Tayfun füzesi, yeni bir test atışıyla gündeme oturdu. Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilen test, geniş güvenlik önlemleri altında başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olma özelliğini taşıyan Tayfun, sahip olduğu yüksek menzil ve isabet kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:04
Gücünü kanıtladı 💥 Tayfun Füzesi hızı, özellikleri ve menzili...

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    Türkiye'nin yerli ve milli savunma projelerinden biri olan Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi, Rize semalarında yeniden test edildi. Saat 12.37'de gerçekleştirilen atış, sorunsuz tamamlanarak önemli bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce menzilini 561 kilometre olarak açıkladığı füzenin, geliştirme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🎯 TAYFUN FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında bu füzeyle ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Son yaptığımız Tayfun testidir o Yunanlıları çıldırtan. Şu anda menzili 561 kilometre civarında, ancak bu mesafeyi artıracak adımlar da atılacak. Atina bile bu menzilin içinde yer alıyor."

    Tayfun füzesi şu anda 561 kilometre menzile sahip. Bu menzil, özellikle Yunanistan'da kırmızı alarm seviyesine geçilmesine neden oldu.

    Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilen test anıRize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilen test anı

    TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ VE HIZI

    Tür: Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)

    Menzil: 561 km (geliştirilmesi planlanıyor)

    Hız: Ses hızının birkaç katı (Mach 5+ seviyelerine ulaşabilme kapasitesine sahip)

    Geliştirici: Roketsan

    Balistik füzeler, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri yüksek hız nedeniyle imha edilmesi oldukça zor silahlardır. Bu yüzden hedefe ulaşmadan önce, yani uzayda imha edilmeleri gerekir. Bu da oldukça maliyetli ve gelişmiş sensör sistemleri gerektirir.

    🛡️ DÜNYADA ANTİ-BALİSTİK FÜZE TEKNOLOJİSİNE SAHİP ÜLKELER

    ABD 🇺🇸

    Rusya 🇷🇺

    Çin 🇨🇳

    BALİSTİK FÜZELER NEDEN ÖNEMLİ?

    Balistik füzeler, taşıdıkları yıkıcı güç ve imha edilmesinin zorlukları nedeniyle savunma stratejilerinde hayati bir öneme sahip. Bu füzeler, hedeflerine ulaşmadan önce atmosfere yeniden girdiklerinde son derece yüksek hızlara ulaşıyor. İşte tam da bu yüzden, balistik füzelerin imhası, hedefe yönelmeden önce yani uzaydayken gerçekleştirilmek zorunda.

    Ancak bu durum, beraberinde büyük bir teknolojik ve ekonomik yük getiriyor. Balistik füzeleri havada etkisiz hale getirmek için geliştirilen anti-balistik füzeler, oldukça yüksek maliyetlere sahip. Üstelik bu füzelerin etkili olabilmesi için gelişmiş sensör ağlarıyla desteklenmesi gerekiyor. Dünyada yalnızca ABD ve Rusya gibi sınırlı sayıda ülke bu ileri teknolojiye sahip.

    Sonuç olarak, balistik füzeler sadece saldırı değil, savunma stratejilerinde de kritik bir rol oynuyor. Hem caydırıcılık unsuru olarak hem de savunma sistemlerinin gelişimini şekillendiren temel tehditlerden biri olmayı sürdürüyor.

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