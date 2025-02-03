Gücünü kanıtladı 💥 Tayfun Füzesi hızı, özellikleri ve menzili...

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Türkiye'nin yerli ve milli savunma projelerinden biri olan Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi, Rize semalarında yeniden test edildi. Saat 12.37'de gerçekleştirilen atış, sorunsuz tamamlanarak önemli bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce menzilini 561 kilometre olarak açıkladığı füzenin, geliştirme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Fotoğraflar: AA 🎯 TAYFUN FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında bu füzeyle ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Son yaptığımız Tayfun testidir o Yunanlıları çıldırtan. Şu anda menzili 561 kilometre civarında, ancak bu mesafeyi artıracak adımlar da atılacak. Atina bile bu menzilin içinde yer alıyor." Tayfun füzesi şu anda 561 kilometre menzile sahip. Bu menzil, özellikle Yunanistan'da kırmızı alarm seviyesine geçilmesine neden oldu. Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilen test anı ⚡ TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ VE HIZI Tür: Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) Menzil: 561 km (geliştirilmesi planlanıyor) Hız: Ses hızının birkaç katı (Mach 5+ seviyelerine ulaşabilme kapasitesine sahip) Geliştirici: Roketsan Balistik füzeler, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri yüksek hız nedeniyle imha edilmesi oldukça zor silahlardır. Bu yüzden hedefe ulaşmadan önce, yani uzayda imha edilmeleri gerekir. Bu da oldukça maliyetli ve gelişmiş sensör sistemleri gerektirir. 🛡️ DÜNYADA ANTİ-BALİSTİK FÜZE TEKNOLOJİSİNE SAHİP ÜLKELER ABD 🇺🇸 Rusya 🇷🇺 Çin 🇨🇳