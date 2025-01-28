DeepSeek nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek indirme ve kullanma adımları

DeepSeek , Çin'de faaliyet gösteren ve High-Flyer isimli bir borsa ticaret firması tarafından yönetilen bir girişim. Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren bu girişim, özellikle ABD merkezli şirketler olan OpenAI, Google ve Meta gibi devlerle rekabet edebilecek teknolojiler geliştirdi. Ancak DeepSeek'in asıl farkı, bu teknolojiyi çok daha az maliyetle hayata geçirmesi oldu.

DeepSeek'in DeepSeek-V3 modelini 25 Aralık'ta tanıtmasının ardından şirketin yetkilileri, bu teknolojiyi yalnızca 2.000 Nvidia çipiyle geliştirdiklerini açıkladı. Bu, diğer yapay zeka devlerinin 16.000'den fazla çip kullanarak geliştirdiği modellerin yanında büyük bir fark yaratıyordu. Şirketin bu yaklaşımı, ABD'deki teknoloji şirketlerinin rekabet avantajını sorgulamalarına yol açtı.

DeepSeek , OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'sine benzer yapay zeka teknolojileri geliştirme hedefiyle kurulan bir girişim. Şirket, 2021 yılında Nvidia'dan binlerce çip satın alarak yapay zeka projelerine yatırım yapmaya başladı. Genç ve yetenekli mühendisleri bünyesine katan DeepSeek, ocak ayında DeepSeek-V3 isimli modelini piyasaya sürerek dikkat çekti.

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DAHA AZ KAYNAKLA BÜYÜK BAŞARI

DeepSeek mühendisleri, yapay zeka modellerini daha az çip kullanarak eğitmek için "uzman karışımı" (mixture of experts) adlı bir yöntem kullandı. Bu yöntemle veri analizi süreçleri optimize edilerek hem maliyetler düşürüldü hem de yüksek verimlilik sağlandı.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nden yapay zeka uzmanı Tim Dettmers, "DeepSeek'in kullandığı yöntemler oldukça etkileyici ve tekrar edilebilir yöntemler. Bu durum, yalnızca ABD merkezli devlerin değil, farklı şirketlerin de bu tür teknolojiler geliştirebileceğini gösteriyor," açıklamasında bulundu.

ABD VE ÇİN REKABETİ

DeepSeek'in başarısı, ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini sürdürüp sürdüremeyeceği sorularını da beraberinde getirdi. Biden yönetimi, Nvidia gibi çip üreticilerinin Çin'e satışlarını sınırlandırarak ABD'nin yapay zeka yarışındaki üstünlüğünü korumayı hedefliyordu. Ancak DeepSeek'in düşük maliyetlerle elde ettiği başarı, bu sınırlamaların uzun vadede etkili olup olmayacağı konusunda tartışmalara yol açtı.