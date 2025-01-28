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DeepSeek nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek indirme ve kullanma adımları

Teknoloji dünyasında dengeler değişiyor. Çin merkezli bir yapay zeka girişimi olan DeepSeek, düşük maliyetlerle geliştirdiği güçlü yapay zeka modeliyle dikkatleri üzerine çekti. ABD’deki teknoloji devleri ve yatırımcılar, bu gelişmenin ardından geleceği sorgulamaya başladı.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 18:55 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 18:55
DeepSeek nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek indirme ve kullanma adımları

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    DeepSeek, Çin'de faaliyet gösteren ve High-Flyer isimli bir borsa ticaret firması tarafından yönetilen bir girişim. Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren bu girişim, özellikle ABD merkezli şirketler olan OpenAI, Google ve Meta gibi devlerle rekabet edebilecek teknolojiler geliştirdi. Ancak DeepSeek'in asıl farkı, bu teknolojiyi çok daha az maliyetle hayata geçirmesi oldu.

    Fotoğraf: DeepSeek ChatBot alanıFotoğraf: DeepSeek ChatBot alanı

    DEEPSEEK NEDİR?

    DeepSeek, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'sine benzer yapay zeka teknolojileri geliştirme hedefiyle kurulan bir girişim. Şirket, 2021 yılında Nvidia'dan binlerce çip satın alarak yapay zeka projelerine yatırım yapmaya başladı. Genç ve yetenekli mühendisleri bünyesine katan DeepSeek, ocak ayında DeepSeek-V3 isimli modelini piyasaya sürerek dikkat çekti.

    PİYASALARI SARSAN GELİŞME

    DeepSeek'in DeepSeek-V3 modelini 25 Aralık'ta tanıtmasının ardından şirketin yetkilileri, bu teknolojiyi yalnızca 2.000 Nvidia çipiyle geliştirdiklerini açıkladı. Bu, diğer yapay zeka devlerinin 16.000'den fazla çip kullanarak geliştirdiği modellerin yanında büyük bir fark yaratıyordu. Şirketin bu yaklaşımı, ABD'deki teknoloji şirketlerinin rekabet avantajını sorgulamalarına yol açtı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    DAHA AZ KAYNAKLA BÜYÜK BAŞARI

    DeepSeek mühendisleri, yapay zeka modellerini daha az çip kullanarak eğitmek için "uzman karışımı" (mixture of experts) adlı bir yöntem kullandı. Bu yöntemle veri analizi süreçleri optimize edilerek hem maliyetler düşürüldü hem de yüksek verimlilik sağlandı.

    Carnegie Mellon Üniversitesi'nden yapay zeka uzmanı Tim Dettmers, "DeepSeek'in kullandığı yöntemler oldukça etkileyici ve tekrar edilebilir yöntemler. Bu durum, yalnızca ABD merkezli devlerin değil, farklı şirketlerin de bu tür teknolojiler geliştirebileceğini gösteriyor," açıklamasında bulundu.

    ABD VE ÇİN REKABETİ

    DeepSeek'in başarısı, ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini sürdürüp sürdüremeyeceği sorularını da beraberinde getirdi. Biden yönetimi, Nvidia gibi çip üreticilerinin Çin'e satışlarını sınırlandırarak ABD'nin yapay zeka yarışındaki üstünlüğünü korumayı hedefliyordu. Ancak DeepSeek'in düşük maliyetlerle elde ettiği başarı, bu sınırlamaların uzun vadede etkili olup olmayacağı konusunda tartışmalara yol açtı.

    AÇIK KAYNAK TEKNOLOJİSİNİN GÜCÜ

    DeepSeek, son modelini açık kaynaklı olarak yayımladı. Bu, diğer araştırmacıların ve şirketlerin aynı teknolojiyi kullanarak kendi sistemlerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Çin'in açık kaynaklı teknolojilere yaptığı bu yatırım, ülkenin yapay zeka ekosisteminde güçlü bir yer edinmesini sağlıyor. Bazı uzmanlar, ABD'nin bu alanda açık kaynaklı projeleri sınırlamasının Çin'e avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

    GELECEKTE NELER OLACAK?

    Uzmanlar, açık kaynaklı yapay zeka teknolojilerinin hem fırsatlar hem de tehditler sunduğuna dikkat çekiyor. Yanlış bilgilendirme yayma veya askeri sistemlerde kullanma gibi potansiyel riskler, bu teknolojilerin regülasyonunun önemini artırıyor. Ancak, ABD'nin açık kaynaklı teknolojileri sınırlandırması durumunda Çin'in bu alanda liderlik rolü üstlenebileceği de ifade ediliyor.

    DeepSeek indirme sayfasıDeepSeek indirme sayfası

    DEEPSEEK NASIL KULLANILIR?

    Chatbot Uygulaması

    Mobil veya web uygulamasını indirerek sorular sorabilir, metin yazdırabilir ve problemler çözdürebilirsiniz.

    Özellikle bilgi, yazılım ve eğitim amaçlı kullanılır.

    DeepSeek R1

    Matematik, bilimsel problemler ve finansal analizlerde kullanılır.

    Daha karmaşık akıl yürütme gerektiren işlemler için tasarlanmıştır.

    Adımlar

    Uygulamayı indirin, hesap oluşturun ve sorularınızı doğal dilde yazın.

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