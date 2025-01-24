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Yapay zeka ve gizlilik ön planda: Galaxy S25 serisi görücüye çıktı!

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı TM Roh, Galaxy S25 Ultra, S25+ ve S25’i tanıtırken, Galaxy AI teknolojisinin kullanımda kendini gösterdiğini ve gizliliği güvence altına alarak kullanıcıların cihazlarıyla daha doğal etkileşim kurmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Yapay zeka ve gizlilik ön planda: Galaxy S25 serisi görücüye çıktı!

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    Galaxy S25 Ultra, S25+ ve S25'i tanıtan Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı TM Roh, en iyi yeniliklerin kullanım anında kendini gösterdiğini, Galaxy AI'yı geliştirirken gizliliği güvence altına almanın yanı sıra tüm kullanıcıların cihazlarıyla daha doğal ve zahmetsiz etkileşime girmesine yardımcı olduklarını söyledi.

    Verilen bilgiye göre; One UI 7 ile seri, kullanıcı tercihlerine entegre olan ve her alanda gizlilik güvencesiyle kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimleri sunuyor. Çok bileşenli yeteneklere sahip yapay zeka altyapısı, S25'in metinleri, konuşmaları ve videoları yorumlamasını sağlıyor.

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