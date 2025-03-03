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Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Mart 2025 Paribu bağlantı hatası ne zaman düzelecek?

Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından biri olan Paribu, bugün saat 17.00 itibarıyla erişim sorunlarıyla gündemde. Kullanıcılar, platforma giriş yapamadıklarını, alım-satım işlemlerinin donduğunu ve bağlantı hataları aldıklarını bildiriyor.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 17:53
Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Mart 2025 Paribu bağlantı hatası ne zaman düzelecek?

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Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından biri olan Paribu, 3 Mart 2025 itibarıyla büyük bir erişim sorunu ile gündeme geldi. Kullanıcılar, siteye ve mobil uygulamaya giriş yapamadıklarını, işlemlerinin donduğunu ve sistemin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtiyor.

Paribu tarafından yapılan açıklama (Fotoğraf:X)Paribu tarafından yapılan açıklama (Fotoğraf:X)

🔴 PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'nin en büyük kripto para platformlarından biri olan Paribu, an itibarıyla erişim sorunlarıyla gündemde. Kullanıcılar platforma giriş yapamadıklarını, işlemlerin donduğunu ve bağlantı kurulamadığını bildiriyor.

⚠️ PARİBU'DAN İLK AÇIKLAMA

Paribu yetkilileri, yaşanan erişim sorunuyla ilgili olarak plansız bir bakım çalışması yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada:

🛠️ "Kripto varlık alım satım işlemlerinde plansız bir bakım çalışması yapılmaktadır. Sürecin takipçisiyiz." ifadelerine yer verildi. Problem yaklaşık 30 dakika içerisinde giderilecek.

Fotoğraf: ParibuFotoğraf: Paribu

KULLANICILAR NE YAPMALI?

🔹 Panik yapmayın, sistemin düzelmesini bekleyin.
🔹 Güncellemeleri Paribu'nun resmi kanallarından takip edin.
🔹 Eğer sorun devam ederse müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

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