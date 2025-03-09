IOS 19 özellikleri neler? IOS 19 sızdırıldı! Apple’ın yeni güncellemesinde neler var?

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 09:06

Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni güncellemesi iOS 19'u duyurmaya hazırlanıyor! Haziran 2025'te WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 19, yapay zeka destekli gelişmiş Siri, tamamen yenilenmiş Kamera uygulaması ve birçok yeni özellikle geliyor.

Fotoğraflar: Apple

📸 YENİDEN TASARLANAN KAMERA UYGULAMASI

Apple, iOS 19 ile Kamera uygulamasını baştan aşağı yeniliyor. Teknoloji analisti Jon Prosser'ın sızdırdığı bilgilere göre, yeni Kamera uygulaması şu özelliklere sahip olacak:

📷 Yarı saydam kontrol menüleri

🔍 Daha geniş vizör alanı

🎥 Fotoğraf ve video modları için ayrı sekmeler

🕒 Gelişmiş zamanlayıcı ayarları

🏞️ Mekansal video kaydı ve çözünürlük seçenekleri

Bu tasarım değişikliklerinin diğer iOS uygulamalarına da yansıyıp yansımayacağı ise henüz netlik kazanmadı.