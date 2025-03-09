takvim-logo

IOS 19 özellikleri neler? IOS 19 sızdırıldı! Apple’ın yeni güncellemesinde neler var?

iPhone kullanıcıları için geri sayım başladı! Apple'ın en yeni işletim sistemi iOS 19, beklenenden çok daha büyük değişikliklerle geliyor. Yenilenen tasarımıyla Kamera uygulaması, ChatGPT benzeri akıllı asistan deneyimi sunan Siri ve kademeli güncelleme stratejisiyle iOS 19, Apple ekosistemine yepyeni bir soluk getirecek.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
IOS 19 özellikleri neler? IOS 19 sızdırıldı! Apple’ın yeni güncellemesinde neler var?

Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni güncellemesi iOS 19'u duyurmaya hazırlanıyor! Haziran 2025'te WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 19, yapay zeka destekli gelişmiş Siri, tamamen yenilenmiş Kamera uygulaması ve birçok yeni özellikle geliyor.

Fotoğraflar: AppleFotoğraflar: Apple

📸 YENİDEN TASARLANAN KAMERA UYGULAMASI

Apple, iOS 19 ile Kamera uygulamasını baştan aşağı yeniliyor. Teknoloji analisti Jon Prosser'ın sızdırdığı bilgilere göre, yeni Kamera uygulaması şu özelliklere sahip olacak:

📷 Yarı saydam kontrol menüleri

🔍 Daha geniş vizör alanı

🎥 Fotoğraf ve video modları için ayrı sekmeler

🕒 Gelişmiş zamanlayıcı ayarları

🏞️ Mekansal video kaydı ve çözünürlük seçenekleri

Bu tasarım değişikliklerinin diğer iOS uygulamalarına da yansıyıp yansımayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Fotoğraflar: AppleFotoğraflar: Apple

🗣️ DAHA GELİŞMİŞ VE SOHBET BENZERİ SİRİ

Mark Gurman'a göre Apple, iOS 19 ile Siri'yi tamamen yapay zeka tabanlı bir asistan haline getirmeyi planlıyor. Bu yeni Siri şu özellikleri sunacak:

🤖 ChatGPT benzeri gelişmiş sohbet deneyimi

💬 Daha doğal ve insana yakın konuşmalar

🏆 Bağlamsal ve karmaşık sorulara daha iyi yanıt verme yeteneği

Ancak bu özellik, iOS 19'un ilk sürümünde yer almayacak. Gurman, gelişmiş Siri'nin 2026 yılının ilkbaharında, iOS 19.4 güncellemesiyle geleceğini belirtti.

⏳ KADEMELİ ÖZELLİK YAYINI

Apple, büyük özellikleri iOS 19.1'den itibaren aşamalı olarak sunmayı planlıyor. Bu sayede:

Özellikler daha stabil hale gelecek

🔄 Olası hatalar minimuma indirilecek

Kullanıcılar yeni özellikleri beklemek zorunda kalacak

Bu yöntem, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla Apple'ın tercih ettiği bir strateji olarak öne çıkıyor.

📱 IOS 19 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Fransız teknoloji sitesi iPhoneSoft.fr'ye göre, iOS 19'un destekleyeceği iPhone modelleri şu şekilde:

📱 iPhone 16 serisi

📱 iPhone 15 serisi

📱 iPhone 14 serisi

📱 iPhone 13 serisi

📱 iPhone 12 serisi

📱 iPhone 11 serisi

📱 iPhone XS, XS Max, XR

📱 iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

Xiaomiden elektrikli araç inovasyonları ve rekor kıran başarılar!Xiaomiden elektrikli araç inovasyonları ve rekor kıran başarılar!
Xiaomi'den elektrikli araç inovasyonları ve rekor kıran başarılar!