IOS 19 özellikleri neler? IOS 19 sızdırıldı! Apple’ın yeni güncellemesinde neler var?
iPhone kullanıcıları için geri sayım başladı! Apple'ın en yeni işletim sistemi iOS 19, beklenenden çok daha büyük değişikliklerle geliyor. Yenilenen tasarımıyla Kamera uygulaması, ChatGPT benzeri akıllı asistan deneyimi sunan Siri ve kademeli güncelleme stratejisiyle iOS 19, Apple ekosistemine yepyeni bir soluk getirecek.
Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni güncellemesi iOS 19'u duyurmaya hazırlanıyor! Haziran 2025'te WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 19, yapay zeka destekli gelişmiş Siri, tamamen yenilenmiş Kamera uygulaması ve birçok yeni özellikle geliyor.
📸 YENİDEN TASARLANAN KAMERA UYGULAMASI
Apple, iOS 19 ile Kamera uygulamasını baştan aşağı yeniliyor. Teknoloji analisti Jon Prosser'ın sızdırdığı bilgilere göre, yeni Kamera uygulaması şu özelliklere sahip olacak:
📷 Yarı saydam kontrol menüleri
🔍 Daha geniş vizör alanı
🎥 Fotoğraf ve video modları için ayrı sekmeler
🕒 Gelişmiş zamanlayıcı ayarları
🏞️ Mekansal video kaydı ve çözünürlük seçenekleri
Bu tasarım değişikliklerinin diğer iOS uygulamalarına da yansıyıp yansımayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
🗣️ DAHA GELİŞMİŞ VE SOHBET BENZERİ SİRİ
Mark Gurman'a göre Apple, iOS 19 ile Siri'yi tamamen yapay zeka tabanlı bir asistan haline getirmeyi planlıyor. Bu yeni Siri şu özellikleri sunacak:
🤖 ChatGPT benzeri gelişmiş sohbet deneyimi
💬 Daha doğal ve insana yakın konuşmalar
🏆 Bağlamsal ve karmaşık sorulara daha iyi yanıt verme yeteneği
Ancak bu özellik, iOS 19'un ilk sürümünde yer almayacak. Gurman, gelişmiş Siri'nin 2026 yılının ilkbaharında, iOS 19.4 güncellemesiyle geleceğini belirtti.