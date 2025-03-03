BDDK’dan ihtiyaç kredisi düzenlemesi! Limitler değişti kredi aramaları arttı

BDDK'nın ihtiyaç kredisi limitlerinde yaptığı güncellemeler, kredi piyasasında hareketlilik yarattı. HangiKredi'nin verilerine göre düzenlemenin yapıldığı 14 Şubat'tan günümüze kadar geçen sürede toplam ihtiyaç kredisi aramalarında yüzde 25'lik artış gerçekleşti.

HangiKredi CEO'su Onur Oğuz, "Verilerimize baktığımızda BDDK'nın yaptığı bu güncellemenin çok olumlu karşılandığını gözlemliyoruz" dedi. 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya, 24 ay vadeye kadar olan krediler için limit de 125 bin ile 250 bin lira arasına çıkarılmıştı.