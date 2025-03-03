Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 10 bin puanı aştı! Borsadaki yükselişin nedeni ne?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,31 puan ve yüzde 0,92 artışla 9.748,03 puana çıktı. Açılışın ardından endeks öğleye doğru 10.000 puan seviyesinin üzerini gördü.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,31 puan ve yüzde 0,92 artışla 9.748,03 puana çıktı. Açılışın ardından endeks öğleye doğru 10.000 puan seviyesinin üzerini gördü.
Şu sıralarda BIST 100 endeksi yüzde 3.76 oranında artışla 10.021 puan seviyesinden işlem görüyor.
BANKA HİSSELERİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ
Bankacılık endeksi yüzde 8.28 oranında artışla 11.756 puan, sanayi endeksi yüzde 1.34 oranında yükselişle 12.303 puan seviyesinde hareket ediyor.
BORSA CUMA GÜNÜ GERİLEMİŞTİ
Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.658,72 puandan tamamlandı.
Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticari tutumuna yönelik endişelere karşın, açıklanan verilerden alınan sinyallerin enflasyonist baskıların hafiflemiş olabileceğine işaret etmesi sonrasında pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.
BORSA NEDEN YÜKSELDİ?
A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Üzeyir Doğan, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin yükselmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:
Birkaç neden var. Birincisi içeride terörün sonlanmasına yönelik atılan adımlar. İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta ifade ettiği Avrupa Birliği söylemi ve hafta sonunda Hakan Fidan'ın AB zirvesine katılması, üçüncüsü ise bu sabah açıklanan enflasyon rakamı. Enflasyon rakamında en düşük beklentinin bile altında bir rakamla karşılaşıldı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 39'a gerilemiş oldu. Bu da Merkez Bankası'nın hem bu Perşembe yapılacak toplantıda hem de gelecek ay yapılacak toplantıda üst üste iki faiz indirimi yapabileceği beklentisini artırdı. Bu beklenti zaten bankalar tarafından çok ciddi satın alınmış durumda.