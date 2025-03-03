Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 10 bin puanı aştı! Borsadaki yükselişin nedeni ne?

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BORSA NEDEN YÜKSELDİ?

A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Üzeyir Doğan, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin yükselmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Birkaç neden var. Birincisi içeride terörün sonlanmasına yönelik atılan adımlar. İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta ifade ettiği Avrupa Birliği söylemi ve hafta sonunda Hakan Fidan'ın AB zirvesine katılması, üçüncüsü ise bu sabah açıklanan enflasyon rakamı. Enflasyon rakamında en düşük beklentinin bile altında bir rakamla karşılaşıldı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 39'a gerilemiş oldu. Bu da Merkez Bankası'nın hem bu Perşembe yapılacak toplantıda hem de gelecek ay yapılacak toplantıda üst üste iki faiz indirimi yapabileceği beklentisini artırdı. Bu beklenti zaten bankalar tarafından çok ciddi satın alınmış durumda.