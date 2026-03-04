CANLI YAYIN
MacBook Neo Türkiye fiyatı belli oldu: iPhone işlemcili en ucuz Mac 11 Mart'ta geliyor

Apple’ın 37.999 TL’lik yeni MacBook Neo modeli, donanım hızlandırmalı ışın izleme desteğine sahip A18 Pro çipiyle geliyor. 11 Mart’ta raflarda olacak cihaz, 16 saatlik pil ömrü ve tamamen sessiz çalışan fansız tasarımıyla dikkat çekiyor.

  • Apple, A18 Pro işlemci ve 13 inçlik Liquid Retina ekrana sahip MacBook Neo modelini 37.999 TL başlangıç fiyatıyla tanıttı.
  • MacBook Neo, 8 GB RAM, 256 GB veya 512 GB SSD seçenekleri, 16 saatlik pil ömrü ve fansız tasarım sunuyor.
  • Cihaz, gümüş, pembe, sarı ve indigo olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.
  • Eğitim indirimiyle öğrenci ve öğretmenler için fiyat 32.000 TL'ye düşüyor.
  • Ön siparişler 4 Mart'ta başladı, genel satışlar ise 11 Mart Çarşamba günü başlayacak.

MacBook Neo, 13 inçlik Liquid Retina ekranı ve canlı renk seçenekleriyle tanıtıldı. Apple Intelligence özelliklerini yerleşik olarak çalıştıran bu en uygun fiyatlı Mac, eğitim indirimiyle 32 bin TL'ye kadar düşen fiyatıyla Chromebook pazarına rakip oluyor.

Gümüş, pembe, sarı ve indigo; MacBook Neo'nun canlı renk paleti, kullanıcıların tarzını yansıtması için özel olarak tasarlandı.

💻 MACBOOK NEO: A18 PRO İŞLEMCİYLE GELEN EN UYGUN FİYATLI MAC

Apple, 37.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduğu yeni MacBook Neo modelini tanıttı; cihaz gücünü iPhone 16 Pro'dan tanıdığımız A18 Pro çipinden alıyor.

📊 MacBook Neo teknik özellikler tablosu

ÖzellikDetay Bilgi
İşlemciApple A18 Pro Çip
Ekran13 inç Liquid Retina (2408 x 1506), 500 nit parlaklık
Bellek ve Depolama8 GB RAM / 256 GB - 512 GB SSD seçenekleri
Batarya Ömrü16 saate kadar kullanım (36.5 Wh pil)
Kamera ve Ses1080p FaceTime HD, Uzamsal Ses destekli çift hoparlör
BağlantıWiFi 6E, Bluetooth 6, USB-C (USB 3 ve USB 2 destekli)
Ağırlık ve Yazılım1,23 kg / macOS 26 işletim sistemi

13 inçlik Liquid Retina ekran, çentiksiz yeni çerçeve tasarımıyla 500 nit parlaklık ve net görüntü kalitesi sağlıyor.

✨ MacBook Neo ile gelen yenilikler ve tasarım detayları

MacBook Neo, sadece fiyatıyla değil, tasarım diliyle de alışılmışın dışına çıkıyor. iPad serisinden ilham alan düz çerçeve yapısı, MacBook Air'deki çentikli ekran tasarımının yerini alıyor.

  • İşlemci Devrimi: İlk kez bir Mac modelinde iPhone işlemcisi kullanılıyor. A18 Pro, fansız yapıda yüksek performans sunarken 16 saatlik iddialı bir pil ömrü sağlıyor.

  • Renk Seçenekleri: Gümüş, pembe, sarı ve indigo olmak üzere dört farklı canlı renk seçeneği sunuluyor.

  • Klavye ve Güvenlik: Alt modellerde standart Magic Keyboard bulunurken, üst segment konfigürasyonda Touch ID özellikli klavye yer alıyor.

  • Taşınabilirlik: 12.7 mm kalınlığı ve 1.23 kg ağırlığıyla öğrenci ve mobil çalışanlar için optimize edildi.

Sadece 1,23 kg ağırlığındaki MacBook Neo, ultra ince yapısıyla mobil çalışanlar ve öğrenciler için ideal bir yol arkadaşı.

💰 MacBook Neo Türkiye fiyatı ve satış takvimi

Cihaz, Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en erişilebilir fiyatlı dizüstü bilgisayar konumunda bulunuyor.

  • Başlangıç Fiyatı: 37.999 TL (256 GB Depolama)

  • Üst Model Fiyatı: 42.999 TL (512 GB Depolama + Touch ID)

  • Eğitim İndirimi: Öğrenciler ve öğretmenler için başlangıç fiyatı 32.000 TL olarak belirlendi.

  • Satış Tarihi: Ön siparişler 4 Mart itibarıyla açıldı, genel satışlar 11 Mart Çarşamba günü başlıyor.

Yeni Magic Keyboard, üst segment modellerde yer alan Touch ID desteğiyle güvenli girişi parmak ucunuza getiriyor.

Apple neden A18 Pro işlemciyi seçti?

Apple'ın M serisi yerine A serisi bir işlemciyi Mac'e taşıması, maliyetleri düşürürken verimliliği koruma amacı taşıyor. A18 Pro'nun yapay zeka işleme kapasitesi (Neural Engine), macOS 26 ile gelecek olan yeni yapay zeka özelliklerini çalıştırmak için yeterli güce sahip. Bu durum, giriş seviyesi kullanıcılar için performans kaybı yaşamadan ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

❓ Sıkça sorulan sorular (SSS)

MacBook Neo oyun oynamak için uygun mu?

A18 Pro işlemci, iPhone 16 Pro seviyesinde oyun performansı sunar; ancak profesyonel kurgu ve ağır oyunlar için M3 veya M4 işlemcili modeller hala daha avantajlıdır.

MacBook Neo'da fan var mı?

Hayır, MacBook Neo tamamen sessiz çalışan, fansız (fanless) bir soğutma mimarisine sahiptir.

Şarj adaptörü kutudan çıkıyor mu?

Evet, ürünle birlikte 20W USB-C güç adaptörü kutu içeriğinde yer alıyor.

Sade ve çevreci bir paketleme ile gelen MacBook Neo'nun kutusundan 20W USB-C güç adaptörü ve şarj kablosu çıkıyor.

🔋 BATARYA VE BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

KategoriÖzellik Detayı
Bağlantı PortlarıSol tarafta 1x USB 3 (10 Gb/sn), sağ tarafta 1x USB 2 (480 Mb/sn) ve 3.5mm kulaklık girişi.
Şarj SistemiMagSafe bulunmuyor; cihaz sadece USB-C üzerinden şarj ediliyor. Kutudan 20W USB-C adaptör çıkıyor.
Kablosuz TeknolojiEn güncel standartlar olan Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6 desteği mevcut.
Ekran DesteğiSol taraftaki USB 3 portu üzerinden bir adet harici 4K/60Hz monitör bağlanabiliyor.
