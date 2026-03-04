Eğitim İndirimi: Öğrenciler ve öğretmenler için başlangıç fiyatı 32.000 TL olarak belirlendi.

Cihaz, Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en erişilebilir fiyatlı dizüstü bilgisayar konumunda bulunuyor.

Sadece 1,23 kg ağırlığındaki MacBook Neo, ultra ince yapısıyla mobil çalışanlar ve öğrenciler için ideal bir yol arkadaşı.

Yeni Magic Keyboard, üst segment modellerde yer alan Touch ID desteğiyle güvenli girişi parmak ucunuza getiriyor.

Apple neden A18 Pro işlemciyi seçti?

Apple'ın M serisi yerine A serisi bir işlemciyi Mac'e taşıması, maliyetleri düşürürken verimliliği koruma amacı taşıyor. A18 Pro'nun yapay zeka işleme kapasitesi (Neural Engine), macOS 26 ile gelecek olan yeni yapay zeka özelliklerini çalıştırmak için yeterli güce sahip. Bu durum, giriş seviyesi kullanıcılar için performans kaybı yaşamadan ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

❓ Sıkça sorulan sorular (SSS)

MacBook Neo oyun oynamak için uygun mu?

A18 Pro işlemci, iPhone 16 Pro seviyesinde oyun performansı sunar; ancak profesyonel kurgu ve ağır oyunlar için M3 veya M4 işlemcili modeller hala daha avantajlıdır.

MacBook Neo'da fan var mı?

Hayır, MacBook Neo tamamen sessiz çalışan, fansız (fanless) bir soğutma mimarisine sahiptir.

Şarj adaptörü kutudan çıkıyor mu?

Evet, ürünle birlikte 20W USB-C güç adaptörü kutu içeriğinde yer alıyor.