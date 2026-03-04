MacBook Neo, 13 inçlik Liquid Retina ekranı ve canlı renk seçenekleriyle tanıtıldı. Apple Intelligence özelliklerini yerleşik olarak çalıştıran bu en uygun fiyatlı Mac, eğitim indirimiyle 32 bin TL'ye kadar düşen fiyatıyla Chromebook pazarına rakip oluyor.
💻 MACBOOK NEO: A18 PRO İŞLEMCİYLE GELEN EN UYGUN FİYATLI MAC
Apple, 37.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduğu yeni MacBook Neo modelini tanıttı; cihaz gücünü iPhone 16 Pro'dan tanıdığımız A18 Pro çipinden alıyor.
|Özellik
|Detay Bilgi
|İşlemci
|Apple A18 Pro Çip
|Ekran
|13 inç Liquid Retina (2408 x 1506), 500 nit parlaklık
|Bellek ve Depolama
|8 GB RAM / 256 GB - 512 GB SSD seçenekleri
|Batarya Ömrü
|16 saate kadar kullanım (36.5 Wh pil)
|Kamera ve Ses
|1080p FaceTime HD, Uzamsal Ses destekli çift hoparlör
|Bağlantı
|WiFi 6E, Bluetooth 6, USB-C (USB 3 ve USB 2 destekli)
|Ağırlık ve Yazılım
|1,23 kg / macOS 26 işletim sistemi
MacBook Neo, sadece fiyatıyla değil, tasarım diliyle de alışılmışın dışına çıkıyor. iPad serisinden ilham alan düz çerçeve yapısı, MacBook Air'deki çentikli ekran tasarımının yerini alıyor.
İşlemci Devrimi: İlk kez bir Mac modelinde iPhone işlemcisi kullanılıyor. A18 Pro, fansız yapıda yüksek performans sunarken 16 saatlik iddialı bir pil ömrü sağlıyor.
Renk Seçenekleri: Gümüş, pembe, sarı ve indigo olmak üzere dört farklı canlı renk seçeneği sunuluyor.
Klavye ve Güvenlik: Alt modellerde standart Magic Keyboard bulunurken, üst segment konfigürasyonda Touch ID özellikli klavye yer alıyor.
Taşınabilirlik: 12.7 mm kalınlığı ve 1.23 kg ağırlığıyla öğrenci ve mobil çalışanlar için optimize edildi.
Cihaz, Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en erişilebilir fiyatlı dizüstü bilgisayar konumunda bulunuyor.
Başlangıç Fiyatı: 37.999 TL (256 GB Depolama)
Üst Model Fiyatı: 42.999 TL (512 GB Depolama + Touch ID)
Eğitim İndirimi: Öğrenciler ve öğretmenler için başlangıç fiyatı 32.000 TL olarak belirlendi.
Satış Tarihi: Ön siparişler 4 Mart itibarıyla açıldı, genel satışlar 11 Mart Çarşamba günü başlıyor.
Apple'ın M serisi yerine A serisi bir işlemciyi Mac'e taşıması, maliyetleri düşürürken verimliliği koruma amacı taşıyor. A18 Pro'nun yapay zeka işleme kapasitesi (Neural Engine), macOS 26 ile gelecek olan yeni yapay zeka özelliklerini çalıştırmak için yeterli güce sahip. Bu durum, giriş seviyesi kullanıcılar için performans kaybı yaşamadan ekonomik bir alternatif oluşturuyor.
MacBook Neo oyun oynamak için uygun mu?
A18 Pro işlemci, iPhone 16 Pro seviyesinde oyun performansı sunar; ancak profesyonel kurgu ve ağır oyunlar için M3 veya M4 işlemcili modeller hala daha avantajlıdır.
MacBook Neo'da fan var mı?
Hayır, MacBook Neo tamamen sessiz çalışan, fansız (fanless) bir soğutma mimarisine sahiptir.
Şarj adaptörü kutudan çıkıyor mu?
Evet, ürünle birlikte 20W USB-C güç adaptörü kutu içeriğinde yer alıyor.
🔋 BATARYA VE BAĞLANTI SEÇENEKLERİ
|Kategori
|Özellik Detayı
|Bağlantı Portları
|Sol tarafta 1x USB 3 (10 Gb/sn), sağ tarafta 1x USB 2 (480 Mb/sn) ve 3.5mm kulaklık girişi.
|Şarj Sistemi
|MagSafe bulunmuyor; cihaz sadece USB-C üzerinden şarj ediliyor. Kutudan 20W USB-C adaptör çıkıyor.
|Kablosuz Teknoloji
|En güncel standartlar olan Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6 desteği mevcut.
|Ekran Desteği
|Sol taraftaki USB 3 portu üzerinden bir adet harici 4K/60Hz monitör bağlanabiliyor.