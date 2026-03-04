Akıllı telefonlarda robotlu sihirli lamba dönemi başladı

Honor'un yeni akıllı telefon konsepti Robot Phone, yapay zekâyı cihazın kamera, sensör ve hareket kabiliyetleriyle birleştirerek akıllı telefonları adeta Alaaddin'in Sihirli Lambası'ndan çıkan fiziksel bir asistana dönüştürüyor. Sadece sesli komutlarla yetinmeyen bu cihaz; görsel farkındalığı sayesinde hareketi takip edebiliyor, başını sallayarak duygusal tepkiler veriyor ve hatta müziğin ritmine göre dans edebiliyor. Cihazın bu sihirli hareket kabiliyetinin arkasında, telefonun içine entegre edilmiş ultra kompakt bir 4DoF gimbal sistemi ve üç eksenli mekanik bir stabilizasyon mimarisi yatıyor. Bu donanım sayesinde cihaz, yapay zekâ destekli video görüşmelerinde kullanıcıyı her açıdan takip edebiliyor. Ayrıca AI Object Tracking (Yapay Zekâ Destekli Nesne Takibi) ile nesneleri akıllıca izlerken, AI SpinShot özelliğiyle tek elle çekimlerde bile sinematik 90° ve 180° dönüş hareketleri yapabiliyor.

MEKANİK BÜYÜNÜN KIRILGANLIĞI

Ancak cebinize giren bu hareketli ve yetenekli robotun büyük bir dezavantajı da bulunuyor. HONOR, katlanabilir cihazlarda kullandığı yüksek performanslı malzemelerle dayanıklılığı artırdığını belirtse de, işin içine hassas motorlar ve hareketli lensler girdiğinde riskler de büyüyor. Cihazın içine yerleştirilen bu mikro motorlar ve üç eksenli gimbal sistemi, telefonu olası kazalara karşı çok daha hassas bir hale getiriyor. Telefonu elinizden düşürdüğünüz anda, sadece iletişim kurduğunuz cihazınızdan değil; aynı zamanda yüksek stabilite sunan mekanik kameranızdan ve hareketli çekim asistanınızdan da mahrum kalma riskiyle yüzleşiyorsunuz. Klasik, sabit kameralı bir akıllı telefonun aksine, Robot Phone'un içerisindeki karmaşık fiziksel mekanizmaların alacağı bir darbe, cihazın en büyük yeniliği olan hareket ve takip yeteneklerini anında işlevsiz bırakabilir. Kısacası Robot Phone, teknoloji dünyasına sihirli ve canlı bir asistan sunarken; kullanıcıları cebinde son derece hassas, düşmeye tahammülü olmayan mekanik bir kamera sistemi taşımaya mecbur bırakıyor.

Haber. Timur Sırt