Gençlerin hassas aramaları artık anlık bildirimle ebeveynlerin radarında

🛡️ YENİ SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE DETAYLAR

Instagram'ın devreye aldığı bu yeni koruma kalkanı, sadece içerik engellemenin ötesine geçerek aktif bir denetim mekanizması sunuyor. Yapay zeka destekli sistemin öne çıkan özellikleri şunlar:

Anlık Takip ve Uyarı: Genç bir kullanıcı, platformun "hassas" olarak tanımladığı ve kendine zarar verme eğilimi gösterebilecek anahtar kelimeleri üst üste arattığında, sistem ebeveynin telefonuna anlık bildirim gönderiyor.

Rehberlik Desteği: Bildirimle yetinmeyen uygulama, anne ve babalara çocuklarıyla bu zorlu konuları nasıl konuşabileceklerine dair profesyonel yol haritaları ve rehberler sağlıyor.

Küresel Yayılım: Özellik ilk etapta ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da aktif edilecek; ilerleyen dönemde ise Türkiye dahil diğer ülkelerde kullanıma sunulacak.