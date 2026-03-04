Donanım Günlüğü kaynaklı verilere göre Instagram, hassas arama yapan genç kullanıcılar için ebeveyn radarı kuruyor. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde başlayacak uygulama, riskli aramalar üst üste yapıldığında ailelere hem bildirim hem de uzman destek rehberleri sunuyor.
🛡️ YENİ SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE DETAYLAR
Instagram'ın devreye aldığı bu yeni koruma kalkanı, sadece içerik engellemenin ötesine geçerek aktif bir denetim mekanizması sunuyor. Yapay zeka destekli sistemin öne çıkan özellikleri şunlar:
Anlık Takip ve Uyarı: Genç bir kullanıcı, platformun "hassas" olarak tanımladığı ve kendine zarar verme eğilimi gösterebilecek anahtar kelimeleri üst üste arattığında, sistem ebeveynin telefonuna anlık bildirim gönderiyor.
Rehberlik Desteği: Bildirimle yetinmeyen uygulama, anne ve babalara çocuklarıyla bu zorlu konuları nasıl konuşabileceklerine dair profesyonel yol haritaları ve rehberler sağlıyor.
Küresel Yayılım: Özellik ilk etapta ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da aktif edilecek; ilerleyen dönemde ise Türkiye dahil diğer ülkelerde kullanıma sunulacak.
Hata Payı ve Güvenlik Eşiği: Şirket yetkilileri, sistemin bazen düşük riskli durumlarda bile uyarı verebileceğini (yanlış alarm) kabul ediyor. Ancak "önce güvenlik" prensibiyle hareket edildiği ve uzman görüşlerinin bu yönde olduğu belirtiliyor.
GELECEK ADIM: YAPAY ZEKA RADARI
Platform, koruma kalkanını sadece standart aramalarla sınırlı tutmayacak. Yılın ilerleyen aylarında şu yenilikler de eklenecek:
Görsel Analizi: Sadece yazılı aramalar değil, yapay zeka tarafından oluşturulan veya paylaşılan riskli görseller de radara takılacak.
Yapay Zeka Sohbet Takibi: Instagram'ın kendi yapay zeka araçlarıyla yapılan konuşmalarda, benzer risk sinyalleri algılandığında ebeveynlere bilgi verilecek.
Not: Instagram, halihazırda zararlı ve karanlık içerikleri gençlerin arama sonuçlarından otomatik olarak gizliyordu. Bu yeni özellik, "sessiz engelleme" yerine aileleri bilinçli birer gözlemci haline getirmeyi amaçlıyor.