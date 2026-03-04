CANLI YAYIN
Instagram'dan gençlere dijital emniyet kemeri: Ebeveynlere anlık bildirim gidiyor

Instagram, gençlerin ruh sağlığını korumak için "dijital emniyet kemeri" özelliğini başlattı. 4 Mart 2026'da duyurulan sistem, kendine zarar verme potansiyeli taşıyan aramalar yapıldığında ebeveynlerin telefonuna anlık uyarı göndererek aileleri sürece dahil ediyor.

  • Instagram, hassas içerik arayan genç kullanıcıların ebeveynlerine bildirim gönderen yeni bir güvenlik sistemi kuruyor.
  • Yapay zeka destekli sistem, kendine zarar verme ile ilgili anahtar kelimelerin üst üste aranması durumunda ailelere anlık uyarı ve uzman rehberleri sunuyor.
  • Özellik ilk etapta ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da başlayacak, ilerleyen dönemde Türkiye dahil diğer ülkelere yayılacak.
  • Instagram, yılın ilerleyen aylarında yapay zeka araçlarının kullanımı sırasında da devreye girecek benzer bir ebeveyn radarı özelliği tanıtmayı planlıyor.
  • Sistem, düşük riskli durumlarda bile uyarı verebileceği kabul ediliyor ancak güvenlik öncelikli yaklaşım benimseniyor.

Donanım Günlüğü kaynaklı verilere göre Instagram, hassas arama yapan genç kullanıcılar için ebeveyn radarı kuruyor. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde başlayacak uygulama, riskli aramalar üst üste yapıldığında ailelere hem bildirim hem de uzman destek rehberleri sunuyor.

Gençlerin hassas aramaları artık anlık bildirimle ebeveynlerin radarında

🛡️ YENİ SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE DETAYLAR

Instagram'ın devreye aldığı bu yeni koruma kalkanı, sadece içerik engellemenin ötesine geçerek aktif bir denetim mekanizması sunuyor. Yapay zeka destekli sistemin öne çıkan özellikleri şunlar:

  • Anlık Takip ve Uyarı: Genç bir kullanıcı, platformun "hassas" olarak tanımladığı ve kendine zarar verme eğilimi gösterebilecek anahtar kelimeleri üst üste arattığında, sistem ebeveynin telefonuna anlık bildirim gönderiyor.

  • Rehberlik Desteği: Bildirimle yetinmeyen uygulama, anne ve babalara çocuklarıyla bu zorlu konuları nasıl konuşabileceklerine dair profesyonel yol haritaları ve rehberler sağlıyor.

  • Küresel Yayılım: Özellik ilk etapta ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da aktif edilecek; ilerleyen dönemde ise Türkiye dahil diğer ülkelerde kullanıma sunulacak.

  • Hata Payı ve Güvenlik Eşiği: Şirket yetkilileri, sistemin bazen düşük riskli durumlarda bile uyarı verebileceğini (yanlış alarm) kabul ediyor. Ancak "önce güvenlik" prensibiyle hareket edildiği ve uzman görüşlerinin bu yönde olduğu belirtiliyor.

Instagram, çocukların ruh sağlığını korumak için ailelerle iş birliği yapıyor

🤖 GELECEK PLANLARI: YAPAY ZEKA RADARI

Instagram ekibi, koruma kalkanını genişletmek için sadece standart aramalarla sınırlı kalmayacak. Yılın ilerleyen aylarında, yapay zeka araçlarının kullanımı sırasında da devreye girecek benzer bir "ebeveyn radarı" özelliğinin tanıtılması planlanıyor.

Not: Platform, halihazırda zararlı ve karanlık içerikleri gençlerin arama sonuçlarından gizliyordu. Bu yeni adım, aileleri denetim sürecine doğrudan ortak ederek koruma katmanını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Riskli içerik aramaları yapıldığında anne ve babaların telefonuna anlık uyarı düşecek

Platform, koruma kalkanını sadece standart aramalarla sınırlı tutmayacak. Yılın ilerleyen aylarında şu yenilikler de eklenecek:

  • Görsel Analizi: Sadece yazılı aramalar değil, yapay zeka tarafından oluşturulan veya paylaşılan riskli görseller de radara takılacak.

  • Yapay Zeka Sohbet Takibi: Instagram'ın kendi yapay zeka araçlarıyla yapılan konuşmalarda, benzer risk sinyalleri algılandığında ebeveynlere bilgi verilecek.

Not: Instagram, halihazırda zararlı ve karanlık içerikleri gençlerin arama sonuçlarından otomatik olarak gizliyordu. Bu yeni özellik, "sessiz engelleme" yerine aileleri bilinçli birer gözlemci haline getirmeyi amaçlıyor.

Sadece uyarı değil, çocukla nasıl konuşulacağına dair profesyonel rehberler de sisteme dahil edildi.

