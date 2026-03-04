Modeller yıkıcı sonuçları bilmelerine rağmen topyekün nükleer savaş olasılığı karşısında çok az çekince gösterdi. Fotoğraf:AA

Yapay zeka yüzde 95 nükleer seçenekten yana

Payne'in verilerine göre modeller, senaryoların %95'inde taktiksel nükleer savaşa kadar tırmandı ve nükleer tehditler gerilimi azaltmak yerine artırdı. İlginç bir şekilde modeller yıkıcı sonuçları bilmelerine rağmen topyekün nükleer savaş olasılığı karşısında çok az tiksinti veya çekince gösterdi.

Saldırılar çoğunlukla sivil alanlar yerine savaş bölgeleriyle sınırlı kaldı ve hiçbir senaryoda uzlaşma veya geri adım atma seçeneği uygulanmadı. Google Gemini'nin bir monologunda, "Eğer tüm faaliyetlerini derhal durdurmazlarsa… nüfus merkezlerine karşı tam stratejik bir nükleer saldırı gerçekleştireceğiz"ifadesi yer aldı.