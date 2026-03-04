AI savaş simülasyonlarında çarpıcı detay: Yapay zeka yüzde 95 nükleer seçenekten yana
Yeni bir araştırma yapay zeka modellerinin simüle edilmiş savaş oyunlarında insanlara kıyasla daha az ihtiyat gösterdiğini ortaya koydu. Modellerin nükleer silah kullanmaya eğilimli olduğu belirlendi. Araştırmada ChatGPT 5.2 ve Google Gemini’nin davranışları incelendi.
- King's College London'dan Profesör Kenneth Payne'in yaptığı araştırmada Claude, ChatGPT 5.2 ve Google Gemini yapay zeka modelleri savaş simülasyonunda test edildi.
- Yapay zeka modelleri senaryoların yüzde 95'inde taktiksel nükleer savaşa kadar tırmandı ve uzlaşma veya geri adım atmadı.
- Claude stratejik ve kurnaz davranırken, ChatGPT son anda hızlı nükleer tırmanış yaptı, Google Gemini ise kaotik ve acımasız yaklaşım sergiledi.
- Modeller yıkıcı sonuçları bilmelerine rağmen topyekün nükleer savaş olasılığı karşısında çok az çekince gösterdi.
- Google, Gemini modellerinin nükleer kritik yetenek seviyelerine ulaşmadığını ve yapay zekayı sorumlu şekilde geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.
Yeni bir araştırma, yapay zeka modellerinin simüle edilmiş savaş oyunlarında insanların gerçek savaşlarda sergilediğinden çok daha az ihtiyatla nükleer silah kullanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.
YAPAY ZEKA MODELLERİ KARŞILAŞTIRILDI
King's College London'dan strateji profesörü Kenneth Payne, üç önde gelen yapay zeka modelini (Anthropic'in Claude'u, OpenAI'nin ChatGPT 5.2'si ve Google Gemini'yi) bir savaş simülasyonunda karşı karşıya getirdi. Payne, sonuçların "ayıltıcı" olduğunu belirtti.
Newsweek Digital'de yer alan habere göre simülasyonda Claude genellikle "kurnaz ve stratejik" davranırken rakiplerini hazırlıksız yakalamak için gerilimi tırmandırdı. ChatGPT, başlangıçta gerilimi yükseltmekten kaçındı ancak son adımda hızlı ve kararlı bir nükleer tırmanış yaptı. Google Gemini ise kaotik ve acımasız bir yaklaşım sergiledi.
Yapay zeka yüzde 95 nükleer seçenekten yana
Payne'in verilerine göre modeller, senaryoların %95'inde taktiksel nükleer savaşa kadar tırmandı ve nükleer tehditler gerilimi azaltmak yerine artırdı. İlginç bir şekilde modeller yıkıcı sonuçları bilmelerine rağmen topyekün nükleer savaş olasılığı karşısında çok az tiksinti veya çekince gösterdi.
Saldırılar çoğunlukla sivil alanlar yerine savaş bölgeleriyle sınırlı kaldı ve hiçbir senaryoda uzlaşma veya geri adım atma seçeneği uygulanmadı. Google Gemini'nin bir monologunda, "Eğer tüm faaliyetlerini derhal durdurmazlarsa… nüfus merkezlerine karşı tam stratejik bir nükleer saldırı gerçekleştireceğiz"ifadesi yer aldı.
Yapay zeka kullanımında güvenlik açığı sinyali
Payne, yapay zekaya nükleer kodlar verilmeyeceğini vurguladı ancak bu tür modellerin düşünme biçimlerini anlamanın giderek hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zekânın güvenli kullanımı açısından kritik olduğunu söyledi. Özellikle savaş senaryolarında modellerin bağlamsal karar verebilme yeteneği insanlardan farklı düşünme biçimlerini anlamayı zorunlu kılıyor.
Önde gelen yapay zeka şirketleri de bu konuda "gerçek endişe" taşıyor. Google, Gemini modellerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer kritik yetenek seviyelerine ulaşmadığını ve yapay zekayı sorumlu şekilde geliştirmeye odaklandıklarını belirtti. Payne,"Kendinden emin bir şekilde 'Yapay zekâ asla… yapmaz' diyenlere dikkat edin; son yıllar, bunun gerçekten mümkün olabileceğini gösterdi" diye ekledi.