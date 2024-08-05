iPhone 16 çıktı mı? İLK BİLGİLER SIZMAYA BAŞLADI! iPhone 16 özellikleri, renk seçenekleri nasıl olacak?

Apple, iPhone 16 Pro modelinin tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne seren maket görüntülerini paylaştı. İddialara göre, iPhone 16 Pro Max, kullanıcılara koyu siyah bir renk seçeneği sunacak. Paylaşılan maket görüntülerine göre, siyahın önceki modellere göre daha koyu bir tonu tercih edilmiş. Ayrıca beyaz, gri ve yeni bir rose gold renk seçeneğinin de kullanıcılara sunulacağı söyleniyor.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde yeni bir işlem kaplaması kullanarak daha parlak ve çizilmelere karşı daha dayanıklı bir dış yüzey yaratmayı hedefliyor. Bu yeni kaplama, Apple'ın daha önceki modellerinde kullandığı paslanmaz çelik kaplamaya benzer olacak fakat çok daha dayanıklı bir yapı sunacak. Bu sayede cihazlar günlük kullanımda çok daha uzun ömürlü olacak.