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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS ek tercih (yerleştirme) ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite kayıt tarihleri 2024-2025!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonu sona erdi. 25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih döneminde adaylar, geleceklerini şekillendirecek üniversite bölümlerini belirlemek için kıyasıya yarıştı. Şimdi ise gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu adayları ve ailelerini heyecanlandırıyor.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 06:01 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 06:03
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite kayıt tarihleri 2024-2025!

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun son etabı olan tercih işlemleri geride kaldı. 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında tercih heyecanı yaşayan adaylar, şimdi de yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erdi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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