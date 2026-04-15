Türkiye'nin köklü eğitim teknolojileri şirketlerinden Sebit, 7'nci sınıf öğrencilerini Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlamak amacıyla 19 Nisan Pazar günü çevrimiçi bir deneme sınavı düzenliyor. Türk Telekom bünyesindeki Sebit'in geliştirdiği Vitamin LGS platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek sınav, tüm Türkiye'deki öğrencilere ücretsiz olarak açık. LGS formatında hazırlanan ve 7'nci sınıf müfredatını kapsayan deneme sınavı, 19 Nisan Pazar günü online olarak uygulanacak. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler vitaminegitim. com adresindeki formu doldurarak başvurularını tamamlayabiliyor.
38 YILLIK BİRİKİM
38 yılı aşkın Ar-Ge birikimini eğitim teknolojisiyle buluşturan Sebit, Vitamin LGS'yi 8'inci sınıf öğrencileri için kapsamlı bir sınav hazırlık aracı olarak tasarladı. Platform; yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş çalışma programları, etkileşimli ders anlatımları ve iki haftada bir gerçekleştirilen bire bir canlı rehberlik görüşmeleriyle öğrencilere sınava kadar kesintisiz destek sunuyor.
16 BİN SORU HAVUZU
16 bin soruluk dijital soru havuzu ve 28 soru bankasıyla donatılan sistem, okuduğunu anlama, problem çözme ve analitik düşünme gibi üst düzey becerilerin geliştirilmesini de hedefliyor. Öğrenciler, platforma entegre gelişim raporları sayesinde eksik konularını tespit edebilirken ülke genelindeki sıralamalarını da anlık olarak takip edebiliyor.
Vitamin LGS, hazırladığı öğrencilerin sınav performansıyla da öne çıkıyor. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 178 öğrencinin platformu tercih ettiği belirtiliyor. 7'inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz deneme sınavına kayıt vitaminegitim.com internet sitesinden yapılıyor.