Google, fotoğraf depolama uygulaması olarak konumlanan Google Fotoğraflar'ı köklü bir dönüşüme hazırlıyor. Şirketin duyurduğu yeni yapay zeka destekli "dijital gardırop" özelliği kullanıcıların fotoğraf arşivlerini analiz ederek geçmişte giydikleri kıyafetleri otomatik olarak tanımlıyor ve kategorilere ayırıyor. Böylece uygulama yalnızca bir depolama aracı olmaktan çıkarak kişisel stil asistanına dönüşüyor.
Yapay zeka gardırop özelliği nasıl çalışıyor?
Yeni sistem kullanıcıdan manuel bir işlem talep etmeden çalışıyor. Uygulama, mevcut fotoğraf kütüphanesini tarayarak görsellerde yer alan kıyafetleri tespit ediyor ve bunları üst, alt, elbise veya ayakkabı gibi kategorilere ayırıyor.
Bu sayede kullanıcılar yıllar içinde çekilmiş fotoğraflarda yer alan kıyafetlerine tek bir yerden erişebiliyor. Unutulmuş parçaları yeniden keşfetmek ve dolapta var olanları daha verimli kullanmak özelliğin en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Sanal kombin ve stil planlama
The Verge'de yer alan habere göre özelliğin en dikkat çekici kısmı ise sanal kombin oluşturma imkânı. Kullanıcılar farklı kategorilerden seçtikleri parçaları bir araya getirerek yeni kombinler oluşturabiliyor ve bu kombinlerin üzerlerinde nasıl görüneceğini önizleyebiliyor. Ayrıca iş seyahati, tatil veya özel davet gibi farklı senaryolar için stil planlaması yapılabiliyor. Oluşturulan kombinler kaydedilebiliyor ya da paylaşılabiliyor; bu da özelliğe sosyal bir boyut kazandırıyor.
Alışveriş deneyiminden günlük kullanıma
Google'ın bu özelliği bir anda ortaya çıkmış bir yenilik değil. Şirket, daha önce alışveriş odaklı sanal deneme araçlarıyla bu teknolojinin temellerini atmıştı. İlk aşamada kullanıcılar yalnızca online alışveriş sırasında ürünleri sanal olarak deneyebilirken süreç zamanla kişiselleştirildi. Son adımda ise bu deneyim doğrudan kullanıcıların kendi fotoğraf arşivlerine taşındı. Böylece yapay zeka aktif alışverişten bağımsız olarak günlük yaşamın bir parçası haline geldi.
Veri gizliliğini tehlikeye atıyor mu?
Teknolojinin sunduğu kolaylık kadar beraberinde getirdiği gizlilik riskleri de dikkat çekiyor. Özellik, yıllar boyunca birikmiş kişisel fotoğrafları analiz ederek veri üretiyor. Ancak bu verilerin nasıl işlendiği, nerede saklandığı veya kullanıcı kontrolünün ne düzeyde olduğu henüz net değil.
Özellikle başkalarının yer aldığı fotoğraflar, çocuk görüntüleri ve grup kareleri gibi hassas içeriklerin nasıl ele alınacağı belirsizliğini koruyor. Kullanıcıların, bu özelliği aktif hale getirmeden önce veri kullanımıyla ilgili detayları sorgulaması kritik önem taşıyor.
Doğruluk ve performans hâlâ test aşamasında
Google'ın paylaştığı bilgiler büyük ölçüde tanıtım materyallerine dayanıyor. Ancak sistemin gerçek hayattaki performansı henüz bağımsız olarak test edilmiş değil. Benzer kıyafetlerin ayırt edilmesi, düşük kaliteli fotoğrafların analiz edilmesi veya artık kullanılmayan parçaların sistemde nasıl değerlendirileceği gibi konular hâlâ belirsizliğini koruyor.
Ne zaman ve nerede kullanıma sunulacak?
Google'ın açıklamasına göre özellik, yaz aylarında ilk olarak Android cihazlarda kullanıma sunulacak ardından iOS platformuna gelecek. Ancak hangi ülkelerde erişime açılacağı henüz netleşmiş değil. Önceki benzer özelliklerin başlangıçta sınırlı bölgelerde sunulduğu düşünüldüğünde bu yeni sistemin de kademeli olarak yayılması bekleniyor.
Konfor mu yoksa kontrol kaybı mı?
Yeni yapay zeka gardırop özelliği kullanıcı deneyimini önemli ölçüde kolaylaştırma potansiyeline sahip. Ancak bu potansiyelin ne kadar sürdürülebilir olacağı; şeffaflık, kullanıcı kontrolü ve veri güvenliği gibi unsurlara bağlı olacak. Kısacası teknoloji hazır görünüyor ancak kullanıcı güvenini kazanıp kazanamayacağı sunulacak kontrol mekanizmalarıyla netlik kazanacak.