Özelliğin veri gizliliği ve performansıyla ilgili bazı belirsizlikler bulunuyor ve yaz aylarında Android cihazlarda kullanıma sunulması planlanıyor.

Yeni özellik, kullanıcıların fotoğraf arşivlerini analiz ederek kıyafetleri otomatik olarak tanımlıyor ve kategorilere ayırıyor.

Google, fotoğraf depolama uygulaması olarak konumlanan Google Fotoğraflar'ı köklü bir dönüşüme hazırlıyor. Şirketin duyurduğu yeni yapay zeka destekli "dijital gardırop" özelliği kullanıcıların fotoğraf arşivlerini analiz ederek geçmişte giydikleri kıyafetleri otomatik olarak tanımlıyor ve kategorilere ayırıyor. Böylece uygulama yalnızca bir depolama aracı olmaktan çıkarak kişisel stil asistanına dönüşüyor.

Google, Google Fotoğraflar uygulamasına yapay zeka destekli 'dijital gardırop' özelliğini eklemeye hazırlanıyor.Fotoğraf:Google

Yapay zeka gardırop özelliği nasıl çalışıyor?

Yeni sistem kullanıcıdan manuel bir işlem talep etmeden çalışıyor. Uygulama, mevcut fotoğraf kütüphanesini tarayarak görsellerde yer alan kıyafetleri tespit ediyor ve bunları üst, alt, elbise veya ayakkabı gibi kategorilere ayırıyor.

Bu sayede kullanıcılar yıllar içinde çekilmiş fotoğraflarda yer alan kıyafetlerine tek bir yerden erişebiliyor. Unutulmuş parçaları yeniden keşfetmek ve dolapta var olanları daha verimli kullanmak özelliğin en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.