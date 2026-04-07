Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştirme sürecinde kritik aşama geride kaldı. 2025 yılı boyunca alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, Mart ayında Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla proje resmiyet kazandı. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle yürütülecek çalışma, Türkiye'nin dijital altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
DÖRT STRATEJİK HEDEF BELİRLENDİ
Yerli navigasyon sisteminin geliştirilmesiyle birlikte dört temel hedef öne çıkıyor: vatandaşların mahremiyetinin korunması, veri güvenliğinin sağlanması, olağanüstü durumlarda sistem bağımsızlığının güçlendirilmesi ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması. Aynı zamanda ithalatın yerini ihracatın alması da projenin uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor.
VERİ GÜVENLİĞİ VE MAHREMİYET ÖNCELİKTE
Bugün Türkiye'de milyonlarca kişi yabancı navigasyon uygulamalarını kullanıyor. Bu durum kullanıcıların konum ve hareket bilgilerinin yabancı şirketlerin kontrolünde olması anlamına geliyor. Yeni sistemle birlikte, kullanıcı verilerinin yurt dışına aktarılmasının önüne geçilmesi ve kişisel bilgilerin ticari bir ürüne dönüşmesinin engellenmesi hedefleniyor.
KRİZ ANLARINDA KESİNTİSİZ KULLANIM
Son yıllarda yaşanan küresel gelişmeler, teknolojik bağımsızlığın önemini bir kez daha ortaya koydu. Savaş, yaptırım ya da olağanüstü durumlarda yabancı sistemlere erişimin kısıtlanması riskine karşı, yerli navigasyon altyapısı kritik bir güvence olarak görülüyor. Özellikle savunma, lojistik ve acil durum yönetimi gibi alanlarda kesintisiz hizmet sunulması planlanıyor.
KULLANICI VERİLERİ TİCARİ META OLMAKTAN ÇIKACAK
Ücretsiz olarak sunulan birçok navigasyon uygulaması, kullanıcı verilerini reklam ve pazarlama faaliyetlerinde değerlendiriyor. Yerli sistemle birlikte bu yaklaşımın önüne geçilmesi, vatandaşların dijital ortamdaki varlığının korunması amaçlanıyor.
İTHALATTAN İHRACATA GEÇİŞ HEDEFİ
Yerli navigasyon teknolojisinin yalnızca iç pazarda değil, küresel ölçekte de kullanılması hedefleniyor. Böylece Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığı azalırken, yazılım ve teknoloji ihracatının artırılması planlanıyor.
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN YENİ HALKASI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında değerlendirildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde küresel rekabet gücünü artırma hedefini yineledi. Bu kapsamda Başarsoft, BVB ve Togg'un iş birliğiyle geliştirilecek sistemin yapay zeka destekli olması ve kısa sürede kullanıma sunulması öngörülüyor.
GENİŞ KULLANIM ALANI
Yerli navigasyon sistemi tamamlandığında yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmayacak. Mobil cihazlardan otomobillere, lojistikten akıllı şehir uygulamalarına, e-ticaretten turizme kadar geniş bir alanda aktif olarak kullanılacak. Afet ve acil durum yönetiminde de kritik rol üstlenmesi bekleniyor.
SADECE YOL TARİFİ DEĞİL: DEV BİR VERİ EKOSİSTEMİ
A Haber canlı yayınına katılan Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Baki, "Bu hizmetler ücretsiz veriliyor ve milyon dolarlar yatırımlar yapılıyor. Bu şirketler nasıl para kazanıyor? Yurt dışında üretilmiş bu sistemler, bizim verilerimizi satarak gelir elde ediyor. Kullanıcı davranışlarımız, nerelerde vakit geçirdiğimiz, eğilimlerimiz analiz edilerek reklam ve veri satışıyla kazanca dönüştürülüyor" sözleriyle mevcut sistemin arka planına dikkat çekti.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KRİTİK ÖNEMDE
Yabancı navigasyon uygulamaları üzerinden toplanan verilerin farklı şirketler ve ülkelerle paylaşılması, en büyük risklerden biri olarak öne çıkıyor. Yerli sistemin devreye girmesiyle birlikte bu verilerin ülke içinde tutulması hedefleniyor.
Muharrem Baki, "Kişisel verilerimiz başka şirketlerin ve devletlerin eline geçiyor. Yerli navigasyon, kişisel verileri koruma adına çok önemli bir adım" diyerek projenin önemini vurguladı.
SAVUNMADAN TİCARETE GENİŞ KULLANIM ALANI
Yerli navigasyon sistemi yalnızca bireysel kullanım için değil, birçok kritik sektörde aktif rol oynayacak. Ulaşım, lojistik, e-ticaret, turizm ve şehir planlaması gibi alanların yanı sıra askeri kullanım da öne çıkıyor.
Muharrem Baki, "Navigasyonları sadece konum bulduğumuz bir sistem olarak düşünmemeliyiz. Kara, hava ve deniz yollarında yoğun şekilde kullanılıyor. Yerli sistemle birlikte e-ticaret, lojistik ve askeri alanlarda da aktif kullanım sağlanacak" ifadelerini kullandı.
MİLLİ GÜVENLİK VE SAVAŞ SENARYOLARI
Navigasyon teknolojileri, askeri operasyonlarda da kritik rol oynuyor. Uydu destekli sistemler; hedef belirleme, istihbarat toplama, silah yönlendirme ve füze takibi gibi alanlarda kullanılıyor. Son yıllarda yaşanan savaşlar, bu teknolojilerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Muharrem Baki, "Navigasyon inanılmaz önemli; silahlı kuvvetlerde, savaşta ve askeri operasyonlarda kritik bir rol oynuyor" diyerek bu alanın stratejik boyutuna dikkat çekti.
DIŞA BAĞIMLILIK RİSKİ ORTADAN KALDIRILACAK
Küresel örneklerde, ülkelerin kendi navigasyon ve uydu sistemlerini geliştirme eğiliminde olduğu görülüyor. ABD, Rusya ve Çin bu alanda öncü ülkeler arasında yer alırken, Türkiye de bu ligde yer almayı hedefliyor.
Muharrem Baki, "GPS dediğimiz sistem başka bir ülkeden alınan bir hizmet. Eğer yerli ve milli yazılımınız yoksa ciddi bir gözetim altındasınız. Attığınız her adım izlenir. Doğru olan, kendi yazılımınızı geliştirmektir" sözleriyle teknolojik bağımsızlığın gerekliliğini vurguladı.