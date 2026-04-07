KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KRİTİK ÖNEMDE

Yabancı navigasyon uygulamaları üzerinden toplanan verilerin farklı şirketler ve ülkelerle paylaşılması, en büyük risklerden biri olarak öne çıkıyor. Yerli sistemin devreye girmesiyle birlikte bu verilerin ülke içinde tutulması hedefleniyor.

Muharrem Baki, "Kişisel verilerimiz başka şirketlerin ve devletlerin eline geçiyor. Yerli navigasyon, kişisel verileri koruma adına çok önemli bir adım" diyerek projenin önemini vurguladı.

SAVUNMADAN TİCARETE GENİŞ KULLANIM ALANI

Yerli navigasyon sistemi yalnızca bireysel kullanım için değil, birçok kritik sektörde aktif rol oynayacak. Ulaşım, lojistik, e-ticaret, turizm ve şehir planlaması gibi alanların yanı sıra askeri kullanım da öne çıkıyor.

Muharrem Baki, "Navigasyonları sadece konum bulduğumuz bir sistem olarak düşünmemeliyiz. Kara, hava ve deniz yollarında yoğun şekilde kullanılıyor. Yerli sistemle birlikte e-ticaret, lojistik ve askeri alanlarda da aktif kullanım sağlanacak" ifadelerini kullandı.