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Rapor açıklandı: İstanbul Havalimanı 2025'e zirvede başladı

İstanbul Havalimanı 2025 yılına da rekorla başladı. 1 Ocak-1 Şubat dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" verilerine göre, İstanbul Havalimanı Ocak ayında günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

AA AA
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 14:50 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 14:50
Rapor açıklandı: İstanbul Havalimanı 2025’e zirvede başladı

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    İstanbul Havalimanı, ocak ayında günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

    OCAK RAPORU AÇIKLANDI

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 1 Ocak-1 Şubat dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınladı.

    GÜNLÜK ORTALAMA 1427 UÇUŞ

    Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

    İstanbul Havalimanı'nı günlük 1296 uçuşla Londra Heathrow, 1221 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1181 uçuşla Paris- Charles De Gaulle ve 1127 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

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