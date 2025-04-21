E-Devlet neden açılmıyor? Giriş yapılamıyor mu? 21 Nisan 2025 E-Devlet son durum

Bugün öğle saatlerinden itibaren e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen kullanıcılar, sistemsel bir uyarıyla karşılaştı. Giriş işlemi sırasında "teknik aksaklık" mesajı alan kullanıcılar, yaşanan durumun geçici olup olmadığını araştırıyor. Erişim sorununa ilişkin yetkili kurumlardan bir bilgilendirme bekleniyor.

Fotoğraflar: AA

📲 E-DEVLET SİSTEMİNE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR: VATANDAŞLAR ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın resmi işlemlerini gerçekleştirdiği e-Devlet Kapısı'na bugün öğle saatlerinden itibaren erişim problemi yaşanıyor. "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar, sistemin çöküp çökmediğini ve sorunun ne zaman giderileceğini merak ediyor. Özellikle üniversite başvuru işlemleri, vergi borcu sorgulama, askerlik durum belgesi alma gibi işlemlerin yoğunlaştığı günlerde yaşanan bu tür kesintiler, vatandaşları tedirgin etti.

🔍 E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR? İŞTE OLASI NEDENLER

Yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da, e-Devlet sistemine giriş yapılamamasının birkaç temel nedeni olabilir:

Sistem Yoğunluğu: Resmi işlemlerin son günleri veya maaş ödeme dönemlerinde kullanıcı yoğunluğu nedeniyle sistem geçici olarak hizmet dışı kalabilir.

Teknik Bakım Çalışmaları: T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi ya da ilgili bakanlıklar tarafından yapılan altyapı güncellemeleri sırasında kısa süreli erişim problemleri yaşanabilir.