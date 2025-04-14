Enpara çöktü mü? 14 Nisan 2025 son dakika erişim sorunu! Enpara ne zaman düzelecek?

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QNB Finansbank'ın dijital kanalı Enpara'da yaşanan teknik sorun, kullanıcıları mağdur etti. 14 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan erişim problemi sosyal medyada gündem oldu. Müşteriler, hesaplarına erişim sağlayamadıklarını belirterek çözüm bekliyor. 📵 ENPARA MOBİL UYGULAMASINDA KESİNTİ Enpara kullanıcıları, 14 Nisan Pazartesi günü öğleden sonra başlayan erişim problemleri nedeniyle mobil uygulamaya erişim sağlayamadıklarını bildirdi. Sosyal medyada gündem olan kesinti sonrası, birçok kullanıcı "Uygulamaya giriş yapılamıyor", "Enpara çöktü mü?", "Bakiyeme ulaşamıyorum" gibi yorumlarla durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise işlemlerinin yarım kaldığını, özellikle para transferleri ve fatura ödemeleri sırasında sistemin hata verdiğini aktardı.

Enpara tarafından yapılan açıklamalar (Fotoğraf:X) 🛠️ DESTEK EKİPLERİNDEN İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Yaşanan sorunun ardından Enpara destek ekipleri, sosyal medya ve müşteri destek hatları üzerinden bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konu bilgimiz dahilindedir. Teknik ekiplerimiz sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede problem giderilecek ve kullanıcılarımız tekrar hizmet alabilecek." Açıklamada, kesintinin nedeni hakkında detay verilmezken, sorunun geçici olduğu ve çözüm sürecinin hızla ilerlediği belirtildi.