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Enpara çöktü mü? 14 Nisan 2025 son dakika erişim sorunu! Enpara ne zaman düzelecek?

QNB Finansbank’ın dijital bankacılık platformu Enpara’da bugün yaşanan teknik sorun, kullanıcıları tedirgin etti. Akşam saatlerinde Enpara mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, erişim sağlayamadıkları gerekçesiyle sosyal medyada yoğun şekilde şikayetlerini dile getirdi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:23
Enpara çöktü mü? 14 Nisan 2025 son dakika erişim sorunu! Enpara ne zaman düzelecek?

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QNB Finansbank'ın dijital kanalı Enpara'da yaşanan teknik sorun, kullanıcıları mağdur etti. 14 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan erişim problemi sosyal medyada gündem oldu. Müşteriler, hesaplarına erişim sağlayamadıklarını belirterek çözüm bekliyor.

📵 ENPARA MOBİL UYGULAMASINDA KESİNTİ

Enpara kullanıcıları, 14 Nisan Pazartesi günü öğleden sonra başlayan erişim problemleri nedeniyle mobil uygulamaya erişim sağlayamadıklarını bildirdi. Sosyal medyada gündem olan kesinti sonrası, birçok kullanıcı "Uygulamaya giriş yapılamıyor", "Enpara çöktü mü?", "Bakiyeme ulaşamıyorum" gibi yorumlarla durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Bazı kullanıcılar ise işlemlerinin yarım kaldığını, özellikle para transferleri ve fatura ödemeleri sırasında sistemin hata verdiğini aktardı.

Enpara tarafından yapılan açıklamalar (Fotoğraf:X)Enpara tarafından yapılan açıklamalar (Fotoğraf:X)

🛠️ DESTEK EKİPLERİNDEN İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan sorunun ardından Enpara destek ekipleri, sosyal medya ve müşteri destek hatları üzerinden bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu bilgimiz dahilindedir. Teknik ekiplerimiz sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede problem giderilecek ve kullanıcılarımız tekrar hizmet alabilecek."

Açıklamada, kesintinin nedeni hakkında detay verilmezken, sorunun geçici olduğu ve çözüm sürecinin hızla ilerlediği belirtildi.

Fotoğraflar: EnparaFotoğraflar: Enpara

🔍 SORUNUN NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

QNB Finansbank tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, sektördeki bazı kaynaklara göre erişim kesintisinin yoğun işlem trafiği veya teknik altyapı güncellemelerinden kaynaklanabileceği ifade ediliyor. Ancak henüz net bir sebep paylaşılmış değil.

⏱️ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Destek ekiplerinin açıklamasına göre, sistemdeki sorunun kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor. Ancak düzelme için kesin bir saat verilmedi. Kullanıcıların mobil uygulamayı zaman zaman kontrol etmeleri ve olası güncellemeleri takip etmeleri öneriliyor.

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