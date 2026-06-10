Nükleer patlama anında aslında ne oluyor? Bilim insanları yapay ateş topuyla test etti

Sonuçlarda, sezyumun beklenenden farklı davranarak diğer elementlere göre daha geç yoğunlaştığı ve karmaşık kimyasal bileşikler oluşturduğu tespit edildi.

Deneyde uranyum, sezyum ve seryum elementleri kullanılarak, yaklaşık 4 bin 727 santigrat dereceye kadar ısıtılan maddelerin soğuma süreçleri incelendi.

ABD'li bilim insanları, nükleer patlamaların ardından ortaya çıkan radyoaktif serpinti parçacıklarının oluşumunu incelemek için yapay bir nükleer ateş topu deneyini gerçekleştirdi.

ABD'li bilim insanları, nükleer patlamaların ardından ortaya çıkan radyoaktif serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu anlamak için dikkat çekici bir deney gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında oluşturulan yapay bir nükleer ateş topu sayesinde araştırmacılar, özellikle radyoaktif sezyumun beklenenden farklı davrandığını ortaya koydu.

Deneyin amacı patlama sırasında buharlaşan maddelerin daha sonra nasıl yoğunlaşarak radyoaktif serpinti parçacıklarına dönüştüğünü ayrıntılı şekilde incelemekti.

Araştırma, ABD'deki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı (LLNL) bünyesinde yürütüldü. Bilim insanları, gerçek bir nükleer reaksiyon oluşturmadan yüksek sıcaklıklı bir plazma sistemi kullanarak nükleer patlamalarda meydana gelen fiziksel süreçleri taklit etti.

Bilim insanları, laboratuvar ortamında nükleer ateş topunu taklit eden bir deney gerçekleştirdi. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Araştırmada nükleer serpinti parçacıklarının oluşum süreci yakından incelendi.

SICAKLIK GÜNEŞ'İN YÜZEYİNE YAKLAŞTI

Deney düzeneğinde uranyum, radyoaktif yan ürünleri temsil eden sezyum ve plütonyum yerine kullanılan seryum elementleri yer aldı. Yaklaşık bir metre uzunluğundaki plazma akış reaktöründe maddeler 4 bin 727 santigrat dereceye kadar ısıtıldı.

Bu sıcaklık seviyesi, Güneş'in yüzeyindeki değerlere oldukça yakın kabul ediliyor. Isının etkisiyle tüm maddeler hızla buharlaşırken araştırmacılar daha sonra soğuma sürecini farklı koşullarda takip etti.