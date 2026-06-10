Nükleer patlama anında aslında ne oluyor? Bilim insanları yapay ateş topuyla test etti
ABD'li bilim insanları, nükleer patlamaların ardından oluşan radyoaktif serpinti parçacıklarının sırrını çözmek için laboratuvarda yapay nükleer ateş topu oluşturdu. Güneş'in yüzey sıcaklığına ulaşılan deneyde, radyoaktif sezyum elementinin beklenenden çok farklı davrandığı ortaya çıktı. İşte nükleer teorileri baştan yazdıracak o araştırmanın detayları.
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- ABD'li bilim insanları, nükleer patlamaların ardından ortaya çıkan radyoaktif serpinti parçacıklarının oluşumunu incelemek için yapay bir nükleer ateş topu deneyini gerçekleştirdi.
- Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda yürütülen araştırmada, yüksek sıcaklıklı bir plazma sistemi kullanılarak nükleer patlamalardaki fiziksel süreçler taklit edildi.
- Deneyde uranyum, sezyum ve seryum elementleri kullanılarak, yaklaşık 4 bin 727 santigrat dereceye kadar ısıtılan maddelerin soğuma süreçleri incelendi.
- İki farklı soğuma senaryosu test edilerek, farklı çevresel koşulların serpinti oluşumuna etkisi karşılaştırıldı.
- Sonuçlarda, sezyumun beklenenden farklı davranarak diğer elementlere göre daha geç yoğunlaştığı ve karmaşık kimyasal bileşikler oluşturduğu tespit edildi.
ABD'li bilim insanları, nükleer patlamaların ardından ortaya çıkan radyoaktif serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu anlamak için dikkat çekici bir deney gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında oluşturulan yapay bir nükleer ateş topu sayesinde araştırmacılar, özellikle radyoaktif sezyumun beklenenden farklı davrandığını ortaya koydu.
Elde edilen bulguların nükleer serpintilere ilişkin mevcut modellerin yeniden değerlendirilmesine yol açabileceği belirtiliyor.
NÜKLEER ATEŞ TOPU LABORATUVARDA CANLANDIRILDI
Araştırma, ABD'deki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı (LLNL) bünyesinde yürütüldü. Bilim insanları, gerçek bir nükleer reaksiyon oluşturmadan yüksek sıcaklıklı bir plazma sistemi kullanarak nükleer patlamalarda meydana gelen fiziksel süreçleri taklit etti.
Deneyin amacı patlama sırasında buharlaşan maddelerin daha sonra nasıl yoğunlaşarak radyoaktif serpinti parçacıklarına dönüştüğünü ayrıntılı şekilde incelemekti.
SICAKLIK GÜNEŞ'İN YÜZEYİNE YAKLAŞTI
Deney düzeneğinde uranyum, radyoaktif yan ürünleri temsil eden sezyum ve plütonyum yerine kullanılan seryum elementleri yer aldı. Yaklaşık bir metre uzunluğundaki plazma akış reaktöründe maddeler 4 bin 727 santigrat dereceye kadar ısıtıldı.
Bu sıcaklık seviyesi, Güneş'in yüzeyindeki değerlere oldukça yakın kabul ediliyor. Isının etkisiyle tüm maddeler hızla buharlaşırken araştırmacılar daha sonra soğuma sürecini farklı koşullarda takip etti.
İKİ FARKLI SOĞUMA SENARYOSU TEST EDİLDİ
Bilim insanları, parçacıkların oluşum sürecini anlamak için iki ayrı yöntem kullandı.
İlk senaryoda maddeler kontrollü ve kademeli şekilde soğutuldu. İkinci senaryoda ise sıcaklık uzun süre yüksek tutulduktan sonra ani bir düşüş sağlandı. Böylece farklı çevresel koşulların serpinti oluşumuna etkisi karşılaştırıldı.
SEZYUM BEKLENENDEN ÇOK DAHA FARKLI DAVRANDI
Deney sonuçlarında uranyum ve seryumun, mevcut teorilerle uyumlu biçimde erken aşamalarda yoğunlaşarak katılaştığı görüldü. Ancak sezyum için aynı durum geçerli olmadı.
Araştırmacılar, sezyumun diğer elementlere göre çok daha geç yoğunlaştığını belirledi. Özellikle yüksek sıcaklığın uzun süre korunduğu senaryoda sezyumun çevresindeki maddelerle daha yoğun etkileşime girdiği ve karmaşık kimyasal bileşikler oluşturduğu tespit edildi.
Bu durum, nükleer serpintilerin oluşumuna ilişkin bazı temel varsayımların eksik kalabileceğine işaret ediyor.
NÜKLEER OLAYLARIN İZLERİ DAHA NET OKUNABİLECEK
Çalışmanın ortaya koyduğu veriler, gelecekte yaşanabilecek nükleer olayların analizinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
Uzmanlara göre serpinti parçacıkları, oluşum süreçlerine dair önemli bilgiler taşıyor. Bu parçacıkların yapısı incelenerek patlamanın hangi sıcaklıklarda gerçekleştiği, hangi koşullar altında oluştuğu ve çevresel süreçlerin nasıl ilerlediği daha doğru şekilde belirlenebilecek.
Araştırmacılar, yeni yaklaşım sayesinde varsayımlara dayalı değerlendirmeler yerine ölçülebilir veriler üzerinden daha güvenilir analizler yapılabileceğini vurguluyor.