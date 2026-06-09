Akıllı telefon kullanımı doğum oranlarını etkiliyor olabilir: İlk iPhone'dan beri düşüşte!

Baruch College'dan ekonomist Theodore Joyce, akıllı telefon hipotezinin makul görünmesine rağmen henüz kesin olarak kanıtlanmadığını belirtti.

Araştırmalarda en belirgin etkinin 15-24 yaş aralığında görüldüğü ve hızlı internet kapsamasının güçlü olduğu bölgelerde düşüşün daha sert gerçekleştiği belirtildi.

Middlebury College'dan ekonomist Caitlin Myers ve öğrencisi Ezekiel Hooper'ın araştırmasına göre iPhone erişimi, ABD'de 2007-2011 arasındaki doğum oranı düşüşünün yarısına kadarını açıklıyor olabilir.

ABD'de ve birçok ülkede doğum oranlarının düşüş eğilimi güçlenirken, aynı yıl Apple ilk iPhone modelini satışa çıkardı . Digital Trends'in haberine göre, iki yeni akademik çalışma bu zamanlamanın sadece rastlantı olmayabileceğini savunuyor.

Doğum oranlarındaki düşüş uzun süredir ekonomistlerin ve hükümetlerin gündeminde. Tartışmanın merkezinde ise dikkat çekici bir tarih var: 2007.

Dünyada doğum oranlarındaki düşüş için yeni bir tartışma başlığı açıldı. İki akademik çalışma, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla özellikle genç yaş gruplarında doğum oranlarının gerilemesi arasında dikkat çeken bir bağlantı olduğunu öne sürdü.

İki yeni çalışma, akıllı telefonlarla doğum oranları arasındaki bağı inceliyor. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

AT&T KAPSAMA ALANI ARAŞTIRMAYA KAPI AÇTI

Middlebury College'dan ekonomist Caitlin Myers ve öğrencisi Ezekiel Hooper, ilk iPhone'un yalnızca AT&T ağıyla çalışmasını araştırmanın merkezine aldı.

Bu durum, araştırmacılara doğal bir karşılaştırma alanı sundu. AT&T kapsamasının güçlü olduğu bölgeler iPhone'a daha erken erişirken, kapsamanın zayıf olduğu bölgeler aynı erişime sahip olmadı.

Araştırmacılar, bu iki grup arasındaki doğurganlık verilerini karşılaştırdı. Sonuçlara göre iPhone erişimi, ABD'de 2007-2011 arasındaki doğum oranı düşüşünün yarısına kadarını açıklıyor olabilir.