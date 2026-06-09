Akıllı telefon kullanımı doğum oranlarını etkiliyor olabilir: İlk iPhone'dan beri düşüşte!
Küresel doğum oranlarındaki düşüşü inceleyen ekonomistler, ilk iPhone’un satışa çıktığı 2007 yılını mercek altına aldı. Dijitalleşme ve hızlı internet erişimi, gençlerin ilişki kurma biçimlerini değiştiriyor olabilir.
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- İki akademik çalışma, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla özellikle genç yaş gruplarında doğum oranlarının gerilemesi arasında bağlantı olduğunu öne sürdü.
- Middlebury College'dan ekonomist Caitlin Myers ve öğrencisi Ezekiel Hooper'ın araştırmasına göre iPhone erişimi, ABD'de 2007-2011 arasındaki doğum oranı düşüşünün yarısına kadarını açıklıyor olabilir.
- University of Cincinnati'den ekonomi profesörü Hernan Moscoso Boedo ve doktora öğrencisi Nathan Hudson'ın 128 ülkeyi kapsayan çalışmasında, akıllı telefonların yaygınlaştığı dönemlerden sonra genç doğurganlık oranlarında sert düşüşler görüldü.
- Araştırmalarda en belirgin etkinin 15-24 yaş aralığında görüldüğü ve hızlı internet kapsamasının güçlü olduğu bölgelerde düşüşün daha sert gerçekleştiği belirtildi.
- Baruch College'dan ekonomist Theodore Joyce, akıllı telefon hipotezinin makul görünmesine rağmen henüz kesin olarak kanıtlanmadığını belirtti.
Dünyada doğum oranlarındaki düşüş için yeni bir tartışma başlığı açıldı. İki akademik çalışma, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla özellikle genç yaş gruplarında doğum oranlarının gerilemesi arasında dikkat çeken bir bağlantı olduğunu öne sürdü.
İPHONE YILI TESADÜF MÜYDÜ?
Doğum oranlarındaki düşüş uzun süredir ekonomistlerin ve hükümetlerin gündeminde. Tartışmanın merkezinde ise dikkat çekici bir tarih var: 2007.
ABD'de ve birçok ülkede doğum oranlarının düşüş eğilimi güçlenirken, aynı yıl Apple ilk iPhone modelini satışa çıkardı. Digital Trends'in haberine göre, iki yeni akademik çalışma bu zamanlamanın sadece rastlantı olmayabileceğini savunuyor.
AT&T KAPSAMA ALANI ARAŞTIRMAYA KAPI AÇTI
Middlebury College'dan ekonomist Caitlin Myers ve öğrencisi Ezekiel Hooper, ilk iPhone'un yalnızca AT&T ağıyla çalışmasını araştırmanın merkezine aldı.
Bu durum, araştırmacılara doğal bir karşılaştırma alanı sundu. AT&T kapsamasının güçlü olduğu bölgeler iPhone'a daha erken erişirken, kapsamanın zayıf olduğu bölgeler aynı erişime sahip olmadı.
Araştırmacılar, bu iki grup arasındaki doğurganlık verilerini karşılaştırdı. Sonuçlara göre iPhone erişimi, ABD'de 2007-2011 arasındaki doğum oranı düşüşünün yarısına kadarını açıklıyor olabilir.
EN GÜÇLÜ ETKİ GENÇLERDE GÖRÜLDÜ
Çalışmada en belirgin etkinin 15-24 yaş aralığında görüldüğü belirtildi. Araştırmacılar bu düşüş için tek bir neden göstermiyor.
Bunun yerine birkaç olası etkiye dikkat çekiliyor:
- Yüz yüze sosyalleşmenin azalması
- Pornografiye erişimin kolaylaşması
- Doğum kontrolü ve kürtaj seçenekleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması
Bu unsurların, özellikle gençler arasında ilişki kurma biçimlerini ve aile planlaması kararlarını etkilemiş olabileceği değerlendiriliyor.
128 ÜLKEYİ KAPSAYAN İKİNCİ ÇALIŞMA
Ayrı bir araştırma ise konuyu yalnızca ABD ile sınırlı tutmadı. University of Cincinnati'den ekonomi profesörü Hernan Moscoso Boedo ve doktora öğrencisi Nathan Hudson, Dünya Bankası verileri üzerinden 128 ülkeyi inceledi.
Bu çalışmada, akıllı telefonların yaygınlaştığı dönemlerden sonra genç doğurganlık oranlarında sert düşüşler görüldüğü ifade edildi.
Araştırmacılar, bu düşüşün sağlık sistemi, din veya ekonomik koşullar gibi ülkeden ülkeye değişen etkenlere rağmen ortaya çıktığını belirtti.
HIZLI İNTERNET OLAN YERLERDE DÜŞÜŞ DAHA SERT
ABD özelinde ikinci çalışmanın dikkat çektiği bir başka nokta da internet altyapısı oldu. Buna göre hızlı geniş bant ve 4G kapsamasının daha güçlü olduğu bölgelerde genç doğum oranlarındaki düşüş daha belirgin gerçekleşti.
Bu bulgu, akıllı telefonun tek başına cihaz olarak değil, internet erişimiyle birlikte sosyal davranışları değiştiren bir unsur olarak ele alındığını gösteriyor.
EKONOMİSTLER TEMKİNLİ
Araştırmalar dikkat çekici olsa da konu bilim dünyasında kapanmış değil. Baruch College'dan ekonomist Theodore Joyce, genç doğum oranlarının 2007'den önce de düşüşte olduğunu hatırlatıyor.
Joyce'a göre akıllı telefon hipotezi makul görünüyor, ancak henüz kesin olarak kanıtlanmış değil.
Bu nedenle çalışmalar, "akıllı telefonlar doğum oranlarını düşürdü" sonucundan çok, bu ilişkiyi daha ciddi incelemek gerektiğini ortaya koyuyor.
HÜKÜMETLER İÇİN ZOR BİR BAŞLIK
Doğum oranlarındaki düşüş, ABD'den Avrupa'ya, Doğu Asya'dan birçok gelişmiş ekonomiye kadar geniş bir alanda hükümetlerin karşı karşıya kaldığı büyük sorunlardan biri.
Nüfusun yaşlanması, iş gücü dengesi ve sosyal güvenlik sistemleri açısından uzun vadeli sonuçlar doğuruyor.
Eğer akıllı telefon kullanımı bu düşüşte gerçekten anlamlı bir etkiye sahipse, çözüm daha karmaşık hale gelebilir. Çünkü ekonomik kriz veya konut maliyetleri için politika üretmek mümkün olsa da ekran süresini yasalarla azaltmak çok daha zor görünüyor.