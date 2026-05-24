DeepSeek V4-Pro fiyatını yüzde 75 düşürdü: Çip pazarında maliyet savaşı kızışıyor
Çinli yapay zeka devi DeepSeek, V4-Pro dil modelinin API fiyatlarında yüzde 75 oranında kalıcı indirime gitti. Artan çip arzı ve düşen donanım maliyetlerini fiyatlarına yansıtan şirket, yapay zeka pazarındaki rekabetin sadece yazılımda değil, tedarik zinciri ve maliyet yönetiminde de sertleşeceğinin sinyalini verdi.
Reuters'ın haberine göre Çin merkezli DeepSeek, V4-Pro dil modelinin API fiyatlarını kalıcı olarak yüzde 75 düşürdü. Şirket, 1 milyon token başına ücreti 0,003625-0,87 dolara çekti. Bu adım, yalnızca yapay zeka fiyat savaşını değil, çip tedarikinin teknoloji ekonomisini nasıl etkilediğini de yeniden gündeme taşıyor.
1 MİLYON TOKEN İÇİN FİYATLAR DÖRTTE BİRE İNDİ
DeepSeek'in yeni tarifesiyle V4-Pro kullanımı eski seviyenin dörtte birine düştü. Açıklanan tablo, özellikle API üzerinden çalışan geliştiriciler ve şirketler için maliyet hesabını doğrudan değiştiriyor.
- Eski fiyat aralığı: 0,0145-3,48 dolar
- Yeni fiyat aralığı: 0,003625-0,87 dolar
Engadget'ın haberi, bu indirimin geçici bir kampanya değil, DeepSeek'in indiriminin bundan sonra uygulanacak kalıcı fiyat politikası olacağı yönünde.
MESELE MODELDE DEĞİL, ÇİP MALİYETİNDE
Bu kararın dikkat çeken tarafı, yapay zeka hizmetlerinde fiyatı yalnızca model kalitesinin belirlememesi. Modeli çalıştıran çipler daha rahat bulunabildiğinde ve daha düşük maliyetle sağlandığında, şirketler de API ücretlerini aşağı çekebiliyor.
Bu nedenle DeepSeek'in hamlesi, küresel yapay zeka ekonomisinde rekabetin sadece yazılım tarafında değil, donanım ve tedarik zinciri tarafında da sertleştiğine işaret ediyor.
ŞİRKET YIL SONU İÇİN YENİ DÜŞÜŞ İHTİMALİNİ MASADA TUTUYOR
Reuters'ın aktardığına göre DeepSeek, Ascend 950 çiplerinin tedarikinin artması halinde fiyatların yıl sonuna doğru daha da gerileyebileceğini söyledi. The News International da aynı noktaya dikkat çekerek yeni çip arzının maliyetleri daha da aşağı çekebileceğini yazdı.
Bu açıklama, bugünkü indirimin tek adımlık bir karar olmayabileceğini gösteriyor.
YENİ FİYAT BASKISI TÜM PAZARI ETKİLEYEBİLİR
DeepSeek'in kalıcı indirimi, yalnızca kendi müşterileri açısından değil, yapay zeka hizmeti sunan tüm şirketler açısından da önemli bir sinyal veriyor. Çünkü maliyetler düştükçe geliştiricilerin ve kurumsal müşterilerin beklentisi de değişiyor.
Kısacası yapay zeka yarışında artık sadece en güçlü modeli kurmak yetmiyor. O modeli hangi maliyetle sunduğunuz da en az performans kadar belirleyici hale geliyor.