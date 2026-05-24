DeepSeek V4-Pro fiyatını yüzde 75 düşürdü: Çip pazarında maliyet savaşı kızışıyor

DeepSeek'in kalıcı indirim kararı, yapay zeka hizmeti sunan diğer şirketler için de fiyat baskısı oluşturabilir.

Reuters'ın haberine göre Çin merkezli DeepSeek, V4-Pro dil modelinin API fiyatlarını kalıcı olarak yüzde 75 düşürdü. Şirket, 1 milyon token başına ücreti 0,003625-0,87 dolara çekti. Bu adım, yalnızca yapay zeka fiyat savaşını değil, çip tedarikinin teknoloji ekonomisini nasıl etkilediğini de yeniden gündeme taşıyor.

Bu nedenle DeepSeek'in hamlesi, küresel yapay zeka ekonomisinde rekabetin sadece yazılım tarafında değil, donanım ve tedarik zinciri tarafında da sertleştiğine işaret ediyor.

Bu kararın dikkat çeken tarafı, yapay zeka hizmetlerinde fiyatı yalnızca model kalitesinin belirlememesi. Modeli çalıştıran çipler daha rahat bulunabildiğinde ve daha düşük maliyetle sağlandığında, şirketler de API ücretlerini aşağı çekebiliyor.

Engadget'ın haberi, bu indirimin geçici bir kampanya değil, DeepSeek'in indiriminin bundan sonra uygulanacak kalıcı fiyat politikası olacağı yönünde.

Artan çip tedariki, yapay zekâ hizmetlerinde fiyatların daha da düşebileceğine işaret ediyor.

DeepSeek’in V4-Pro modeli için yaptığı indirim, yapay zekâ kullanım maliyetlerini hızla aşağı çekiyor.

ŞİRKET YIL SONU İÇİN YENİ DÜŞÜŞ İHTİMALİNİ MASADA TUTUYOR

Reuters'ın aktardığına göre DeepSeek, Ascend 950 çiplerinin tedarikinin artması halinde fiyatların yıl sonuna doğru daha da gerileyebileceğini söyledi. The News International da aynı noktaya dikkat çekerek yeni çip arzının maliyetleri daha da aşağı çekebileceğini yazdı.

Bu açıklama, bugünkü indirimin tek adımlık bir karar olmayabileceğini gösteriyor.

YENİ FİYAT BASKISI TÜM PAZARI ETKİLEYEBİLİR

DeepSeek'in kalıcı indirimi, yalnızca kendi müşterileri açısından değil, yapay zeka hizmeti sunan tüm şirketler açısından da önemli bir sinyal veriyor. Çünkü maliyetler düştükçe geliştiricilerin ve kurumsal müşterilerin beklentisi de değişiyor.

Kısacası yapay zeka yarışında artık sadece en güçlü modeli kurmak yetmiyor. O modeli hangi maliyetle sunduğunuz da en az performans kadar belirleyici hale geliyor.