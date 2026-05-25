Küresel yapay zeka yarışı hızlandı: Çipten veri merkezine yeni yatırım dalgası

ABD YATIRIMLARDA AÇIK ARA ÖNE ÇIKTI

Geçen yıl yapılan 344,7 milyar dolarlık özel sektör yatırımının 285,9 milyar dolarlık bölümü ABD'li şirketlerden geldi. Çinli şirketler 12,4 milyar dolar, Birleşik Krallık şirketleri ise 5,9 milyar dolarlık yatırımla ABD'yi izledi.

Bu tablo, yapay zeka yarışında sermayenin en güçlü şekilde ABD'de toplandığını gösterdi. Nvidia, AMD, Microsoft, Google, Amazon ve Huawei gibi şirketlerin çipten veri merkezine, enerji altyapısından grafik işleme kapasitesine kadar uzanan yatırımları rekabetin çapını daha da büyüttü.

Öte yandan açıklanan rakamların tüm tabloyu yansıtmadığı da belirtiliyor. Bazı ülkeler ve şirketlerin yatırımlarını kamuoyundan uzak yürütmesi nedeniyle, bugün görünmeyen harcamaların ilerleyen dönemde ortaya çıkması bekleniyor.

YARIŞ SADECE PARA İLE SINIRLI KALMADI

Kurumsal ve diğer yan yatırımlar da eklendiğinde toplam yapay zeka yatırımı geçen yıl 581,7 milyar dolara ulaştı. Bu kalemdeki yıllık artış oranı yüzde 129,9 oldu.

Fonlanan şirket sayısında da zirvede ABD yer aldı. Geçen yıl ABD 1953 şirket yatırım alırken, Birleşik Krallık 172 şirketle ikinci, Çin 161 şirketle üçüncü sıraya yerleşti.

Ancak Çin başka başlıklarda öne çıktı. Yayın, atıf ve patent tarafında lider konumunu koruyan Çin'in, sadece geçen yıl bu alanda 35 patent aldığına dikkat çekildi. Bu da ABD ile Çin arasındaki yarışın sadece yatırım büyüklüğüyle okunamayacağını gösterdi.