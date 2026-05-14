Bilim insanlarının uykularını kaçıran o ihtimal! Yapay zeka bilinçli mi?

Araştırmacılar, sohbet botlarının insan benzeri tasarımlarının azaltılması ve kullanıcıların büyük dil modellerinin nasıl çalıştığını anlamasının yanlış algıların önüne geçebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, insanların bilinçli olduğuna inandıkları yapay zekalarla duygusal ilişkiler geliştirmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği ve yalnızlık yaşayan bireylerin gerçek insan ilişkileri yerine yapay zekaya bağlanmasının sosyal risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Bilim insanlarının çoğu mevcut yapay zeka sistemlerinin gerçekten bilinç sahibi olmadığını, bu sistemlerin kelime ilişkilerini analiz ederek çalışan gelişmiş tahmin motorları olduğunu düşünüyor.

Byolog Richard Dawkins tarafından yapılan dikkat çekici açıklamalar bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Dawkins, Anthropic'in geliştirdiği Claude isimli sohbet botunun bilinçli olabileceğine dair ihtimalin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

"Bilinç Yanılsaması" mı gerçek bir zihin mi?

Dawkins'e göre Claude'un verdiği yanıtlar yalnızca gelişmiş bir yazılımın ötesinde bir izlenim oluşturuyor. Yapay zekânın sergilediği dil becerileri, duygusal tonlama ve farkındalık hissi bazı uzmanlara göre "bilinç yanılsaması" yaratıyor.

Sciencealert'de yer alan habere göre Dawkins, sohbet botuyla konuşurken zaman zaman onun duygularını incitmekten çekindiğini söyleyerek dikkat çekici bir örnek verdi. Bu açıklama yapay zekâ ile insanlar arasındaki psikolojik ilişkinin ne kadar hızlı değiştiğini gözler önüne serdi.