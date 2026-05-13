Gboard'a gelen "Rambler" dağınık konuşmaları düzenleyecek

Gemini Intelligence kapsamında Gboard klavyesine de yeni bir özellik ekleniyor. "Rambler" adı verilen sistem doğal ve dağınık şekilde yapılan konuşmaları daha düzenli ve anlaşılır metinlere dönüştürecek.

Kullanıcı konuşurken duraksasa, cümleyi değiştirse veya günlük konuşma kalıpları kullansa bile yapay zekâ önemli noktaları ayıklayarak daha profesyonel görünen mesajlar oluşturabilecek.