CANLI YAYIN
Geri

Android’e yapay zeka beyni geldi! Gemini Intelligence nedir, nasıl kullanılır?

Google Gemini Intelligence sistemiyle mobil dünyada yeni bir dönemi başlattı. Android telefonlar artık yalnızca uygulama çalıştıran cihazlar değil kullanıcı adına işlem yapabilen, görevleri takip eden ve günlük işleri kolaylaştıran yapay zeka destekli dijital yardımcılar haline geliyor. Chrome entegrasyonundan otomatik form doldurmaya, mesaj düzenlemeden özel widget oluşturmaya kadar birçok yenilik Gemini Intelligence ile Android'e taşınacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Android’e yapay zeka beyni geldi! Gemini Intelligence nedir, nasıl kullanılır?

Google, Android Show 2026 etkinliğinde tanıttığı Gemini Intelligence sistemiyle Android'i klasik bir mobil işletim sisteminin ötesine taşıyor. Yeni yapı sayesinde telefonlar uygulamalar arasında işlem yapabilecek, formları doldurabilecek ve kullanıcı adına çok adımlı görevleri yönetebilecek.

Uygulamalar arasında sizin yerinize işlem yapabilecek

Uygulamalar arasında sizin yerinize işlem yapabilecek

Gemini Intelligence'ın en dikkat çeken yeniliklerinden biri farklı uygulamalar arasında çok adımlı işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilmesi olacak.

Kullanıcı son onayı kendisi verecek

Sistem; notlar uygulamasındaki alışveriş listesini market sepetine aktarabilecek, Gmail'de yer alan ders içeriklerinden gerekli kitapları bulabilecek veya belirli görevleri birkaç uygulama arasında eş zamanlı şekilde yönetebilecek. Kullanıcı ise süreç boyunca kontrolü elinde tutacak ve son onayı kendisi verecek.

Google’ın hedefi Android telefonları dijital yardımcılar haline getirmek

Google'ın hedefi Android telefonları yalnızca tepki veren cihazlar olmaktan çıkarıp kullanıcı adına aksiyon alabilen dijital yardımcılar hâline getirmek.

İnternet üzerinde yapılan rutin işlemler daha hızlı ve pratik hale gelecek

Chrome deneyimi yapay zeka ile güçlenecek

Macrumors'da yer alan habere göre Gemini Intelligence, Google Chrome tarafında da önemli yenilikler sunacak. "Gemini in Chrome" adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar web sayfalarını daha hızlı analiz edebilecek, içerikleri özetleyebilecek ve farklı kaynaklar arasında karşılaştırma yapabilecek.

Bunun yanında sistem; randevu oluşturma, rezervasyon yapma veya park alanı ayırtma gibi günlük işlemlerde de kullanıcıya destek sağlayacak. Böylece internet üzerinde yapılan rutin işlemler daha hızlı ve pratik hale gelecek.

Karmaşık formlar otomatik doldurulabilecek

Karmaşık formlar otomatik doldurulabilecek

Google'ın Autofill sistemi de Gemini desteğiyle daha gelişmiş bir yapıya kavuşuyor. Yeni sistem yalnızca adres veya kart bilgisi gibi temel alanları değil, daha detaylı ve çok bölümlü formları da doldurabilecek.

Gemini, gerekli bilgileri cihazdaki bağlantılı uygulamalardan alarak kullanıcıya zaman kazandıracak. Şirket bu özelliğin tamamen isteğe bağlı olacağını ve kullanıcıların diledikleri zaman kapatabileceğini özellikle vurguluyor.

Android’e yapay zeka beyni geldi! Gemini Intelligence nedir, nasıl kullanılır?

Gboard'a gelen "Rambler" dağınık konuşmaları düzenleyecek

Gemini Intelligence kapsamında Gboard klavyesine de yeni bir özellik ekleniyor. "Rambler" adı verilen sistem doğal ve dağınık şekilde yapılan konuşmaları daha düzenli ve anlaşılır metinlere dönüştürecek.

Kullanıcı konuşurken duraksasa, cümleyi değiştirse veya günlük konuşma kalıpları kullansa bile yapay zekâ önemli noktaları ayıklayarak daha profesyonel görünen mesajlar oluşturabilecek.

Kullanıcılar kendi widget’larını oluşturabilecek

Kullanıcılar kendi widget'larını oluşturabilecek

Google, Android'in popüler özelliklerinden widget sistemini de yapay zekâ ile yeniden tasarlıyor. "Create My Widget" özelliği sayesinde kullanıcılar yalnızca istediklerini tarif ederek özel widget'lar hazırlayabilecek.

Örneğin yüksek proteinli yemek önerileri gösteren bir panel ya da sadece rüzgâr durumu ve yağış ihtimalini sunan minimalist bir hava durumu widget'ı birkaç komutla oluşturulabilecek.

Android arayüzü daha akıllı ve sade olacak

Android arayüzü daha akıllı ve sade olacak

Gemini Intelligence yalnızca yeni araçlar sunmakla kalmayacak, Android'in genel tasarım anlayışını da değiştirecek. Google, Material 3 Expressive tasarım diliyle birlikte daha akıcı animasyonlar, dikkat dağıtmayan geçişler ve kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan bir arayüz hedefliyor.

Android’e yapay zeka sistemi geliyor

Şirketin uzun vadeli planı ise Android'i yalnızca "akıllı telefon işletim sistemi" olmaktan çıkarıp kullanıcıyla birlikte hareket eden yapay zekâ merkezli bir dijital ekosisteme dönüştürmek.

Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi ve AA'dan servis edilmiştir.

Kozmik turuncu gidiyor koyu kiraz geliyor: iPhone 18 hangi renk? İşte Apple’ın 2026 paleti
Kozmik turuncu gidiyor koyu kiraz geliyor: iPhone 18 hangi renk? İşte Apple'ın 2026 paleti
Dans eden robot kontrolden çıktı: Restoran birbirine girdi
Dans eden robot kontrolden çıktı: Restoran birbirine girdi
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Teknoloji