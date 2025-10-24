PODCAST CANLI YAYIN

Excalibur'un gücü RE:PLAY turnuvasında oyuncularla buluştu

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren RE:PLAY oyun turnuvası, geçtiğimiz hafta sonu M1 Adana AVM’de gerçekleşti. Casper’ın yüksek performanslı bilgisayar markası Excalibur, turnuvanın ana destekçisi olarak sahnede öne çıkarken; Intel ve Teknosa iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, oyunseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Excalibur'un gücü RE:PLAY turnuvasında oyuncularla buluştu

Excalibur, Intel ve Teknosa iş birliğiyle 18 Ekim 2025'te M1 Adana AVM'de gerçekleşen RE:PLAY etkinlik serisi, sekizinci durağında oyun ve teknoloji severleri bir araya getirdi.

Gün boyu süren etkinlik, yarışmalar ve sürpriz aktivitelerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğin son durağı, 26 Ekim'de Ankara Nata Vega AVM'de gerçekleşecek.

EXCALİBUR G870 DENEYİMİ, EN ÇOK İLGİ ÇEKEN BÖLÜM OLDU

Etkinlik boyunca alana gelen yaklaşık 700'e yakın ziyaretçi, hem yarışmalarda hem de deneyim alanlarında keyifli vakit geçirdi. Günün en çok ilgi gören bölümü, Intel Core işlemcili Excalibur'un güçlü G870 serisi bilgisayarlarında oynanan Forza Horizon 5 deneyimiydi. Oyuncular, yüksek performanslı sistemlerde sanal pistlerde hız sınırlarını zorlarken, alanda kurulan özel pistteki RC araba yarışlarıyla da gerçek dünyada adrenalini doruklarda hissetti.

İLK 5 YARIŞMACI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
M1 Adana AVM'de kayıt yaptıran katılımcılara 1 ay ücretsiz TeknosaNet internet paketi armağan edilirken, turnuvada öne çıkan ilk 5 yarışmacı ödüllerini sahnede teslim aldı.

Cosplayerların renk kattığı atmosfer, ziyaretçilere eğlence ve teknolojiyi bir arada yaşattı.

500.000 TL DEĞERİNDE BÜYÜK ÖDÜL
RE:PLAY, toplamda 9 fiziksel turnuvada oyun severleri bir araya getirecek. Turnuvanın büyük finali ise İstanbul'da gerçekleşecek. Finalde yarışacak 9 finalist, büyük ödül olan 500.000 TL değerinde Teknosa hediye çeki için rekabet edecek. Ayrıca ikinciye Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 yüksek işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun tutkunlarını bir araya getiren bu büyük etkinlikte yer almak için hemen https://replaygamefest.com/ adresini ziyaret ederek başvuru yapmayı unutmayın.

