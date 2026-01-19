Apple kendi yapay zeka çipini üretiyor: Seri üretim için 2026 tarihi verildi

2026'nın ikinci yarısında seri üretimi planlanan yeni sunucu çipleri, Apple 'ın 2027 yılındaki geniş kapsamlı yapay zeka operasyonlarının temelini oluşturacak. Şirket, kendi silikon teknolojisini veri merkezlerine taşıyarak kullanıcılara daha hızlı ve güvenli bir yapay zeka deneyimi sunacak.

Yapay zeka teknolojilerinin (AI) küresel çapta büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte Apple, sunucu tarafındaki donanım eksikliğini gidermek için kollarını sıvadı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirketin üzerinde çalıştığı bu özel çipler, sadece veri merkezlerinde kullanılacak.

Teknoloji devi, yapay zeka sunucuları için kendi çiplerini tasarlamaya başladı.

DONANIMDA BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ

Apple, iPhone ve Mac modellerinde kullandığı Apple Silicon işlemcilerle yakaladığı başarıyı şimdi de sunucu tarafına taşıyor. Şu anda Nvidia gibi devlerden çip tedarik eden şirket, kendi çipini üreterek hem maliyetleri düşürecek hem de yazılım ile donanım arasındaki uyumu en üst seviyeye çıkaracak.