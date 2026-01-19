Apple kendi yapay zeka çipini üretiyor: Seri üretim için 2026 tarihi verildi
Apple, 2026 yılının ikinci yarısında kendi yapay zeka sunucu çiplerinin seri üretimine başlıyor. Analist Ming-Chi Kuo’nun raporlarına göre şirket, 2027 yılında tavan yapması beklenen yapay zeka talebini karşılamak için veri merkezi altyapısını kendi donanımlarıyla güçlendirecek.
2026'nın ikinci yarısında seri üretimi planlanan yeni sunucu çipleri, Apple'ın 2027 yılındaki geniş kapsamlı yapay zeka operasyonlarının temelini oluşturacak. Şirket, kendi silikon teknolojisini veri merkezlerine taşıyarak kullanıcılara daha hızlı ve güvenli bir yapay zeka deneyimi sunacak.
APPLE'IN YAPAY ZEKA ÇİPİ GELİYOR
Yapay zeka teknolojilerinin (AI) küresel çapta büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte Apple, sunucu tarafındaki donanım eksikliğini gidermek için kollarını sıvadı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirketin üzerinde çalıştığı bu özel çipler, sadece veri merkezlerinde kullanılacak.
DONANIMDA BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ
Apple, iPhone ve Mac modellerinde kullandığı Apple Silicon işlemcilerle yakaladığı başarıyı şimdi de sunucu tarafına taşıyor. Şu anda Nvidia gibi devlerden çip tedarik eden şirket, kendi çipini üreterek hem maliyetleri düşürecek hem de yazılım ile donanım arasındaki uyumu en üst seviyeye çıkaracak.
2026 VE 2027 TAKVİMİ
Seri Üretim: 2026 yılının ikinci yarısında üretim bantları dönmeye başlayacak.
Operasyonel Süreç: Apple'ın kendi veri merkezlerini kurup bu çipleri aktif olarak kullanmaya başlaması ise 2027 yılını bulacak.
GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: M5 VE ÖTESİ
Geçtiğimiz dönemde tanıtılan M5 çipi ile Vision Pro gibi cihazlarda çıtayı yükselten Apple, yeni sunucu çipiyle birlikte bulut tabanlı yapay zeka işlemlerini (Apple Intelligence) çok daha hızlı ve güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu hamle, özellikle gizlilik odaklı yapay zeka işleme süreçlerinde Apple'a büyük bir avantaj sağlayacak.