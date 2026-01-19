PODCAST CANLI YAYIN

Apple kendi yapay zeka çipini üretiyor: Seri üretim için 2026 tarihi verildi

Apple, 2026 yılının ikinci yarısında kendi yapay zeka sunucu çiplerinin seri üretimine başlıyor. Analist Ming-Chi Kuo’nun raporlarına göre şirket, 2027 yılında tavan yapması beklenen yapay zeka talebini karşılamak için veri merkezi altyapısını kendi donanımlarıyla güçlendirecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Apple kendi yapay zeka çipini üretiyor: Seri üretim için 2026 tarihi verildi

2026'nın ikinci yarısında seri üretimi planlanan yeni sunucu çipleri, Apple'ın 2027 yılındaki geniş kapsamlı yapay zeka operasyonlarının temelini oluşturacak. Şirket, kendi silikon teknolojisini veri merkezlerine taşıyarak kullanıcılara daha hızlı ve güvenli bir yapay zeka deneyimi sunacak.

Apple’ın yeni yapay zeka çipi 2026’nın ikinci yarısında seri üretime giriyor.

APPLE'IN YAPAY ZEKA ÇİPİ GELİYOR

Yapay zeka teknolojilerinin (AI) küresel çapta büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte Apple, sunucu tarafındaki donanım eksikliğini gidermek için kollarını sıvadı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirketin üzerinde çalıştığı bu özel çipler, sadece veri merkezlerinde kullanılacak.

Teknoloji devi, yapay zeka sunucuları için kendi çiplerini tasarlamaya başladı.

DONANIMDA BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ

Apple, iPhone ve Mac modellerinde kullandığı Apple Silicon işlemcilerle yakaladığı başarıyı şimdi de sunucu tarafına taşıyor. Şu anda Nvidia gibi devlerden çip tedarik eden şirket, kendi çipini üreterek hem maliyetleri düşürecek hem de yazılım ile donanım arasındaki uyumu en üst seviyeye çıkaracak.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2027’de dev veri merkezleri kuracağını açıkladı.

2026 VE 2027 TAKVİMİ

  • Seri Üretim: 2026 yılının ikinci yarısında üretim bantları dönmeye başlayacak.

  • Operasyonel Süreç: Apple'ın kendi veri merkezlerini kurup bu çipleri aktif olarak kullanmaya başlaması ise 2027 yılını bulacak.

Apple, yapay zeka donanımlarında dışa bağımlılığı bitirerek Nvidia’ya rakip oluyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: M5 VE ÖTESİ

Geçtiğimiz dönemde tanıtılan M5 çipi ile Vision Pro gibi cihazlarda çıtayı yükselten Apple, yeni sunucu çipiyle birlikte bulut tabanlı yapay zeka işlemlerini (Apple Intelligence) çok daha hızlı ve güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu hamle, özellikle gizlilik odaklı yapay zeka işleme süreçlerinde Apple'a büyük bir avantaj sağlayacak.

2050’de tatil bildiğimiz gibi olmayacak! Uzmanlara göre iki hafta yerine üç ay sürebilir2050’de tatil bildiğimiz gibi olmayacak! Uzmanlara göre iki hafta yerine üç ay sürebilir
2050’de tatil bildiğimiz gibi olmayacak! Uzmanlara göre iki hafta yerine üç ay sürebilir
Apple ve Googledan yapay zeka ortaklığı: Sirinin yeni temeli Gemini olacakApple ve Googledan yapay zeka ortaklığı: Sirinin yeni temeli Gemini olacak
Apple ve Google'dan yapay zeka ortaklığı: Siri'nin yeni temeli Gemini olacak
Dünyanın ilk cerrahi insansı robotu sahnede! Hem sporcu hem dansçıDünyanın ilk cerrahi insansı robotu sahnede! Hem sporcu hem dansçı
Dünyanın ilk cerrahi insansı robotu sahnede! Hem sporcu hem dansçı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler